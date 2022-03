Onlar bir zamanlar birbirlerine aşıktı: Adımı tacizciye çıkardı

Haberin Devamı

BİRBİRLERİ ALEYHİNE DAVA AÇTILAR

Bu tuhaf olayın kahramanları, müzik dünyasının ünlü isimlerinden Marilyn Manson ile eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood. Manson'ın 2007 ile 2010 arasında romantik bir ilişki yaşadığı Evan Rachel Wood, geçen yılın şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yıllarca ünlü şarkıcının tacizine uğradığını hatta bir klip çekiminde sette kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş ve bir de dava açmıştı.

'TACİZCİ OLARAK YAFTALADI' İDDİASI

Bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Marilyn Manson ise şimdi eski nişanlısı Evan Rachel Wood hakkında "başarılı kariyerini gölgeleyecek yalanlarla kendisini toplum içinde tacizci ve tecavüzcü olarak yaftaladığı" gerekçesiyle dava açtı. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson'ın aleyhine dava açtığı tek kişi Wood değil. Müzisyen, kendisiyle ilgili olarak benzer iddiaları ortaya atan Ashley Gore aleyhine de dava açtı.

YALAN BEYAN OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Manson'ın dava dokümanlarında, Wood ve Gore'un, bilerek ve isteyerek, aralarında 'reşit olmayan bir kişiyi taciz edip sonra da bunu filme almak da dahil' birçok yalan beyanda bulunduğu iddiası da yer alıyor. Manson bu gerçek dışı iddiaların kendisini psikolojik açıdan da sıkıntıya soktuğunu ileri sürdü.

Marilyn Manson hakkında taciz iddiasında bulunanlar sadece Evan Rachel Wood ile Ashley Gore değil. Sarah McNeill, Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Marilyn Manson'ın tacizine uğradıklarını ileri sürmüştü. Marilyn Manson ise davayı sadece eski nişanlısı Evan Rachel Wood ile Ashley Gore'a karşı açtı.

SOSYAL MEDYADA TACİZ İDDİASINI ORTAYA ATTI

Marilyn Manson ile ilgili taciz iddialarının başlangıç noktasına dönersek... Bu konudaki ilk iddia geçen yılın başlarında eski nişanlısı Evan Rachel Wood'dan geldi. 34 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya paylaşımında yıllarca Manson'ın tacizine uğradığını ileri sürdü. Instagram sayfasında paylaştığı mesajında "Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

GENÇLİK YILLARINDAN İTİBAREN...

Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı. Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

'HER GÜN ONUNLA İLGİLİ FANTEZİLER KURUYORUM' DEMİŞTİ

Onun bu iddialarından birkaç gün sonra gerçek adı Brian Hugh Warner olan Manson'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği rahatsız edici sözler de yeniden gündeme geldi. Marilyn Manson ile Evan Rachel Wood'un ilişkisinde basına da yansıyan iniş ve çıkışlar olmuştu. 2007 yılında birlikte olmaya başladıklarında Wood 20, Marilyn Manson da 36 yaşındaydı. Zaman zaman ayrılıp barışan çiftin aralarının kötü olduğu bir dönemde Marilyn Manson, bir röportaj vermiş ve Wood ile ilgili tüyleri diken diken eden sözler sarf etmişti.

Daha önce de hakkında, kadına yönelik şiddet ile ilgili suçlamalar bulunan Manson, 2009 yılında Spin ile yaptığı bir röportajda her gün Evan Rachel Wood'un kafasını balyozla parçalamakla ilgili fanteziler kurduğunu anlattı. Marilyn Manson aynı röportajda, Evan Rachel Wood ile birlikte olduğu dönemde kendisini tam 158 kez jiletle doğradığını ve bu şekilde onun kendisine ne kadar büyük acı verdiğini göstermek istediğini de vurgulamıştı.

Evan Rachel Wood'un dava dosyası basına yansıdığında başka tüyler ürperten iddialar da ortaya çıkmıştı. Bu belgelere göre işin içine Wood'un, Manson'dan ayrıldıktan sonra Jamie Bell ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Jack'in de adı karıştı. Bu tüyler ürperten iddia, Evan Rachel Wood ile eski eşi Jamie Bell 'in velayet davasındaki resmi belgelerde yer alıyordu.

KORKUNÇ TEHDİT

Bu belgelere göre 34 yaşındaki Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ın "oğlunu da taciz ederim" tehdidine başvurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Wood da ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Wood, önce Los Angeles'tan Nashville'e taşındı. Sonra da evine kurşun geçirmez camlar taktırdı, çelik bir kapı yaptırdı. Belgelerde Wood'un "Oğlumun güvenliğinden endişe ediyordum. O kişiden çok korkuyordum" sözleri de yer alıyor. Bu belgelerde direkt isim belirtilmese de Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ı kast ettiği biliniyor.

Belgelerde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum" sözleri de yer alıyor. Bütün bu iddialar yollarını ayıran Jamie Bell ile Evan Rachel Wood'un 8 yaşındaki oğulları Jack'in velayeti için karşı karşıya geldikleri davanın belgelerinde yer alıyor. Jamie Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, güzel oyuncunun ölüm tehdidi aldığını ve oğulları Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini iddia ediyor.

KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ İDDİASI

Evan Rachel Wood bu yılın ilk ayında da Marilyn Manson ile ilgili bir başka iddia ortaya atmıştı. Bir belgesele konuşan Wood, eski nişanlısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. 34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu yeni belgesel "Phoenix Rising"de suçlamalarda bulundu. İddialar belgeselde kamuoyuna sunuldu. Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) adlı şarkısının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.

"BU, RIZA GÖSTERDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi. Evan Rachel Wood o anları şu sözlerle anlattı: "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi."

Evan Rachel Wood'un, "sahte iddialarla ticari seks yapmaya zorlandığını" ileri sürdü "İşte o zaman bana karşı ilk suç işlendi ve kamera önünde tecavüze uğradım" dedi.

BENZER SUÇLAMALAR GELDİ

Evan Rachel Wood'un sosyal medya hesabından yıllarca Marilyn Manson tarafından taciz edildiğini açıklayıp artık bu konuda sessiz kalmayacağını duyurmasından sonra dört kadın daha müzisyene benzer suçlamalar yönetti. Ashley Walters ve Sarah McNeilly adlı modeller ile Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Manson tarafından taciz edildiklerini ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia ettiler. Bu kadınlardan Ashley Lindsay'in fotoğrafçı olduğu ve bir dönem Marilyn Manson'ın asistanı olduğu ifade edildi.

'GERÇEĞİ ÇARPITIYORLAR'

Bu arada Marilyn Manson da bu suçlamaları yalanladı. Evan Rachel Wood'un iddialarının "gerçekliğin korkunç bir şekilde çarpıtılması" olduğunu ileri sürdü. Instagram sayfasından bir açıklama yapan 52 yaşındaki Manson, hayatının ve sanatının uzun zamandır tartışmaların odağında olduğunu belirterek "Ama benimle ilgili bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması. Benim özel ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle rızaya dayalı olmuştur" diye yazdı.

VELAYET İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR: Evan Rachel Wood ile küçük bir oyuncuyken rol aldığı Billy Elliot adlı filmle adını duyuran Jamie Bell 2012 ile 2014 arasında evli kaldı.

BURLESK DANSÇIYLA EVLİYDİ

Marilyn Manson 2005 ile 2007 arasında, gerçek adı Heather Renée Sweet olan burlesk dansçı Dita Von Teese ile evliydi.

LINDSAY USICH İLE BİRLİKTE

Manson, geçen yıl da Lindsay Usich ile hayatını birleştirdi.