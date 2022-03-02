KÄ±yafeti olay oldu: Sanki yeryÃ¼zÃ¼nde hamile kalan tek kadÄ±n

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DEFÄ°LE Ä°ZLEMEYE GÄ°TTÄ°

34 yaÅŸÄ±ndaki Rihanna, bunun bir parÃ§asÄ± olarak da en cesur Ã¼nlÃ¼lerin bile nadiren giydiÄŸi kÄ±yafetlerle kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de Paris Moda HaftasÄ±'nda defileye izlemeye giderken sergiledi.

HERKESÄ° GÃ–LGEDE BIRAKTI

Rihanna, Ã¶nceki gÃ¼n Ã¼nlÃ¼ moda markasÄ± Dior'un hafta kapsamÄ±ndaki defilesini izlemeye gitti. Defilede, aralarÄ±nda Iris Law, Maya Hawke gibi genÃ§ kuÅŸak Ã¼nlÃ¼lerin de bulunduÄŸu bir kadro podyuma Ã§Ä±ktÄ±. Rihanna iseÂ tÃ¼m konuklarÄ± da gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Bunun nedeni de o gÃ¼n tercih ettiÄŸi kÄ±yafet.

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BU KIYAFETE YORUM YAÄžDI

YarÄ± ÅŸeffaf siyah bir kÄ±yafet giyen Rihanna, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de boynuna taktÄ±ÄŸÄ± aksesuarlar ve diz boyundaki rugan Ã§izmelerle tamamladÄ±. Rihanna'nÄ±n bu yarÄ± ÅŸeffaf giyimi de Ã§ok konuÅŸuldu. BazÄ± kiÅŸiler bunu gÃ¼zel yÄ±ldÄ±za yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken bazÄ±larÄ± da biraz daha dikkatli giyinmesini Ã¶nerdi. Sosyal medya platformlarÄ±nda Rihanna'nÄ±n defile izlemeye giderken giydiÄŸi bu kÄ±yafet hakkÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yorum yapÄ±ldÄ±.

'KEÅžKE DÄ°ÄžER Ä°NSANLARA BÄ°RAZ SAYGI GÃ–STERSE'

Rihanna'nÄ±n giyimi konusunda yorum yapanlardan biri "Bir gÃ¼n annenizin ya da bÃ¼yÃ¼kannenizin bÃ¶yle bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz?" diye sordu. Bir baÅŸkasÄ± da "Rihanna, baÅŸka insanlarÄ±n kendisi hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini umursamÄ±yor olabilir. Ama giyinirken baÅŸka insanlara en azÄ±ndan biraz saygÄ± gÃ¶sterebilir" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

'CÄ°NSELLÄ°ÄžÄ° Ã‡OK FAZLA Ã–NE Ã‡IKARMIÅž'

Bir baÅŸka sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Rihanna'nÄ±n doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸini korumasÄ± gerekirdi" diye yazdÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi de Rihanna'nÄ±n cinselliÄŸi Ã§ok fazla Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Bir baÅŸkasÄ± da defile izlemeye giden diÄŸer konuklarÄ± Rihanna ile kÄ±yaslayÄ±p gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸu sÃ¶zlerle dile getirdi: "Rihanna'nÄ±n giyecek elbisesi yok. Ama geri kalan konuklar gayet gÃ¼zel giyinmiÅŸ."

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Rihanna'nÄ±n durumunu ÅŸakacÄ± bir biçimde eleÅŸtirenler de oldu. Bunlardan bazÄ±larÄ± "Rihanna bu yeryüzünde hamile kalan tek kadÄ±n, öyle deÄŸil mi" diyerek fikirlerini dile getirdi.

EÅžÄ°NE AZ RASTLANIR HAMÄ°LE KIYAFETÄ°

Rihanna daha Ã¶nce de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte giydiÄŸi kÄ±yafetle konuÅŸulmuÅŸtu. Ã–nce arkadaÅŸÄ±, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliÄŸinden bir bebek beklediÄŸini Ã¶zel bir Ã§ekimle duyuran Rihanna, dÃ¼n gece de kendi moda markasÄ±nÄ±n bir etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±. 33 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, hamileliÄŸinde de her zamanki giyim tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi ve eÅŸine az rastlanÄ±r bir "hamile" kÄ±yafeti giydi.

MODA MARKASI Ä°Ã‡Ä°N GECE DÃœZENLEDÄ°

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bir kenara koyup modaya yÃ¶nelen ve iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±, plaj giyimi, kozmetik Ã¼rÃ¼nler tasarlayÄ±p pazarlayan Fenty adlÄ± bir firma kuran Rihanna, geÃ§tiÄŸimiz ay markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Los Angeles'a dÃ¼zenlenen gecedeydi. Onu sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. HamileliÄŸinin ilerlediÄŸi gÃ¶rÃ¼len Rihanna, karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± bir kÄ±yafet giydi. Ä°ki sevgili objektifler karÅŸÄ±sÄ±nda uzun sÃ¼re poz verdi.

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HAKKINDA SÃœREKLÄ° SÃ–YLENTÄ° Ã‡IKIYORDU

Rihanna, yÄ±llardÄ±r hamilelik sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme geliyordu. Ã–zellikle de kilo aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde manÅŸetlere Ã§Ä±kÄ±yordu bu iddialarla. ASAP Rocky'den Ã¶nce Suudi ArabistanlÄ± iÅŸ insanÄ± Hassan Jameel ile Ã¼Ã§ yÄ±l birlikte oldu yÄ±ldÄ±z. O sÄ±rada da Rihanna kilo alÄ±nca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hamile olduÄŸu bile ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat bu iddialar doÄŸru Ã§Ä±kmadÄ±.

UÄŸruna, ÅŸöhretini borçlu olduÄŸu müzik piyasasÄ±na ara verip moda alanÄ±na yönelen Rihanna, bu konuda da kÄ±sa sürede ÅŸaÅŸÄ±rtan bir baÅŸarÄ± elde etti. Barbados doÄŸumlu ÅŸarkÄ±cÄ±, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda Oprah Winfreyâ€™den sonra eÄŸlence dünyasÄ±nÄ±n en zengin kadÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± unvanÄ±nÄ± da ele geçirdi. Müzik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geri plana itip moda alanÄ±na yönelen Rihanna'nÄ±n iç çamaÅŸÄ±rÄ± markasÄ±nÄ±n geçen yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda 1 milyar dolarlÄ±k deÄŸere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmÄ±ÅŸ oldu. Rihanna, kadÄ±n giyim markasÄ± Fenty'yi, pandemide zarar ettiÄŸi gerekçesiyle kapatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Tam herkes onun artÄ±k moda alanÄ±nda iflas ettiÄŸini düÅŸünürken, ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n iç çamaÅŸÄ±rÄ± markasÄ± Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü. Rihanna da ÅŸimdi bir yandan hamileliÄŸinin keyfini çÄ±karÄ±rken bir yandan da iÅŸ dünyasÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± kutluyor.

HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ° BÃ–YLE Ä°LAN ETTÄ°LER

Rihanna ve yÄ±llarca arkadaÅŸÄ± olan sonra da romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ASAP Rocky, New York'un Harlem bÃ¶lgesinde el ele yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenip hamileliÄŸini de ilan etmiÅŸti. YÄ±ldÄ±z, pembe montunun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±p, giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. BÃ¶ylece, hakkÄ±nda bir sÃ¼redir devam eden "hamile" sÃ¶ylentilerine de son noktayÄ± koymuÅŸ oldu.

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BABA ADAYININ BÃœYÃœDÃœÄžÃœ YER

Barbadoslu ÅŸarkÄ±cÄ± Rihanna ile gerÃ§ek adÄ± Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky'yi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen iÅŸi ise fotoÄŸrafÃ§Ä± Miles Diggs. Bu pozlarÄ±n ASAP Rocky'nin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Harlem'de Ã§ekilmiÅŸ olmasÄ± da hamilelik duyurusunun ilginÃ§ yanlarÄ±ndan biri. Diggs,o Ã§ekimden bir kareye kendi Instagram sayfasÄ±nda da yer verdi.

KALIN MONTLARIN ALTINA SAKLIYORDU

Rihanna'nÄ±n hamile olduÄŸu sÃ¶ylentisi bir sÃ¼redir medyada da hayranlarÄ± arasÄ±nda da dolaÅŸÄ±yordu. Fakat Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bu konuda sessiz kalmayÄ± tercih etti. Sevgilisiyle gittiÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeki her yerde de karnÄ±nÄ± gizleyecek kÄ±yafetler tercih etti Rihanna. Fakat sonunda "Ã§Ä±kar o montlarÄ±, hamile olduÄŸunu biliyoruz" diyen hayranlarÄ±na mutlu haberi bu renkli Ã§ekimle duyurmuÅŸ oldu.

Rihanna bir dönem Instagram'da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla konuÅŸuluyordu. FransÄ±z Lui dergisi için verdiÄŸi pozlarÄ± paylaÅŸmasÄ± da sosyal medya platformunun onu bloklamasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Instagram, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda, bu müstehcen paylaÅŸÄ±mÄ± yüzünden "Badgalriri" kullanÄ±cÄ± adÄ±yla paylaÅŸÄ±m yapan Rihanna'yÄ± blokladÄ±. Bu sansür, bazÄ± ünlüleri kÄ±zdÄ±rdÄ±. AralarÄ±nda Scout LaRue Willis, Cara Delevingne'nin de bulunduÄŸu bazÄ± ünlüler bu durumu protesto etti. Fakat ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n Instagram yasaÄŸÄ±, aynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda sona erdi. Rihanna altÄ± ay sonra ilginç bir paylaÅŸÄ±mla takipçilerine tekrar "merhaba" demiÅŸti. Åžimdi moda markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için de bu sosyal medya platformunu kullanÄ±yor. Rihanna bir dönem Instagram'da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla konuÅŸuluyordu. FransÄ±z Lui dergisi için verdiÄŸi pozlarÄ± paylaÅŸmasÄ± da sosyal medya platformunun onu bloklamasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Instagram, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda, bu müstehcen paylaÅŸÄ±mÄ± yüzünden "Badgalriri" kullanÄ±cÄ± adÄ±yla paylaÅŸÄ±m yapan Rihanna'yÄ± blokladÄ±. Bu sansür, bazÄ± ünlüleri kÄ±zdÄ±rdÄ±. AralarÄ±nda Scout LaRue Willis, Cara Delevingne'nin de bulunduÄŸu bazÄ± ünlüler bu durumu protesto etti. Fakat ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n Instagram yasaÄŸÄ±, aynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda sona erdi. Rihanna altÄ± ay sonra ilginç bir paylaÅŸÄ±mla takipçilerine tekrar "merhaba" demiÅŸti. Åžimdi moda markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için de bu sosyal medya platformunu kullanÄ±yor. INSTAGRAM BLOKLAMIÅžTI, BU POZLA GERÄ° DÖNMÜÅžTÜ

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