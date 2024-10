27 yıllık yuvasının yasını tutuyordu… Boşanma haberi kafaları karıştırdı… Ünlü yıldız çoktan gönlünü bir başkasına vermiş

Haberin Devamı

ÇEYREK ASIRLIK YUVASI YIKILDI… HERKES ONUN İÇİN ENDİŞELENİYORDU

Hatta yakınları ve hayranları Hugh Jackman’ın, Deborra Lee Furness'ten boşandıktan sonraki hallerinden endişeleniyor, onun pek de kendinde olmadığını ve “çaktırmaya” çalışsa da hâlâ biten evliliğinin yasını tuttuğunu düşünüyordu.

Geçen hafta 56. yaş gününü tek başına kutlayan ve tek kişilik bir pastanın üzerindeki tek mumu üfleyen Jackman'ın gönlü meğer çoktan aşka düştüğü ortaya çıktı…





ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYOR DEMİŞLERDİ AMA…

Aralık 2023'te In Touch dergisi Hugh Jackman'ın tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı ünlü oyuncu Sutton Foster ile “aşk yaşadığını” iddialarını gündeme getirmişti.

Deborra Lee Furness'ten ayrıldıktan sonra hep tek başına ya da yakın dostu Ryan Reynolds ve ailesiyle görüntülenen Hugh Jackman ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

KIRMIZI HALIDA SARMAŞ DOLAŞ POZ VERİYORLARDI

Sutton Foster ve Hugh Jackman Broadway’de “The Music Man” müzikalinde birlikte başrol oynamış, oyun sahnelendiği süreçte de hem birlikte bolca vakit geçirmiş hem de sık sık yan yana samimi pozlar vermişti.

2022’den beri devam eden bu yakınlaşma Hugh Jackman’ın ayrılık haberiyle birlikte aşk söylentilerine dönüştü.

O DA 10 YILLIK KOCASINDAN BOŞANIYOR

Ve en sonunda beklenen haber bugün manşetlere düştü ve Sutton Foster’ın 10 yıllık eşi Ted Griffin'den boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Ted Griffin, başta Ocean's Eleven olmak üzere birçok önemli filmin senaristi ve Hollywood’un ünlü simalarından biri…

Sutton Foster ve Ted Griffin Ekim 2014'te Santa Barbara, Kaliforniya'da özel bir törenle evlenmiş, Sutton Foster gelinliğini de TLC'nin “Say Yes to the Dress” adlı düğün programında seçmişti.

MEĞER AŞK SÖYLENTİLERİ GERÇEKMİŞ…

49 yaşındaki Sutton Foster ve 56 yaşındaki Hugh Jackman’ın bir süredir ilişki yaşadıkları ve birbirlerine aşık oldukları iddiaları da böylece alevlenmiş oldu.

Söylentilere göre Hugh Jackman, mutluluğu yeniden rol arkadaşının kollarında buldu. Ve gönlünü bir kez daha aşka kaptırırken Sutton Foster’la gizli gizli görüşmeye başladı.

Daha önce de basına konuşan kaynaklar taze aşıklar için “Yüzde 100 birlikteler, birbirlerine aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istiyorlar” demişti.





“HER ŞEYİ BİR SIR GİBİ SAKLADILAR”

Foster’ın boşanma haberiyle birlikte Hugh Jackman ve rol arkadaşı oyuncunun ilişkisinin “güçlü” bir şekilde devam ettiği ancak ikilinin bu ilişkiyi bir sır olarak sakladıklarını ve halkın gözünden uzak durdukları söylenmeye başladı.

Hatta çift ne kadar bu ilişkiyi saklamak istese de hem Hollywood hem de Broadway çevreleri çoktan durumu öğrenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı herkes tarafından bilinen bir şey haline gelmişti…