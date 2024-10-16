27 yıllık yuvası dağılmıştı… Ünlü oyuncu doğum gününü kalbi boş kutladı: Sizin sevginiz sayesinde iyiyim!

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Ama Hugh Jackman’ı birçok meslektaşından ayıran en büyük özelliklerinden biri de her zaman uzun yıllara meydan okuyan, sevgi dolu sağlam bir evliliği ve mutlu bir yuvası olmasıydı.





BÜYÜK AŞK BİTTİ, 27 YILLIK YUVA DAĞILDI

Herkesi şaşkına çeviren bir şekilde bu 27 yıllık yuva Hugh Jackman ve aşkını dilinden düşürmediği karısı Deborra Lee Furness'ın bir yıl önce ayrıldıklarını açıklamalarıyla dağıldı.

Ömrünün neredeyse yarısını geçirdiği Deborra Lee Furness'tan ayrılmasıyla birlikte zor zamanlardan geçen usta oyuncunun yakın çevresi ve ailesi onun durumundan endişe duyduklarını açıklamışlardı.

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Bu haberin duyulmasıyla birlikte Hugh Jackman’ın hayranları da uzun yıllardan sonra kalbi ve evi boş kalan ünlü yıldız için aynı endişeleri duymaya başlamıştı.

YANİ YAŞINI YALNIZ KUTLADI

Hugh Jackman 56. yaş gününü yeni bir sosyal medya paylaşımıyla kutlarken üzerinde tek bir mum olan pastasıyla poz verdi ve hayranlarına seslendi.

Yıldız oyuncu geçirdiği “çalkantılı” yılın ardından ona verdikleri sevgi için ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına teşekkür etti ve “Doğum günümde baban gösterdiğiniz İnanılmaz sevgi için hepinize teşekkür ederim! Minnettarım.” yazdı ve bir doğum günü pastasının üzerindeki tek bir mumu üflerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

"KORKMAYIN BEN İYİYİM"

Bu tatlı paylaşım, 27 yıllık evliliğin ardından bir yıl önce eşi Deborra Lee Furness ile ayrılmasının ardından aile ve arkadaşlarının Hugh için “endişelendiği” haberlerinin ortasında geldi.

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Avustralyalı usta aktör, şu aralar hayatıyla ilgili büyük bombalar patlatmayı vaat eden anı kitabının son rötuşlarını yapıyor ve yakın dostları onun bu kitaba içini dökme konusunda endişeli olduğunu iddia ediyor.

Hatta yakın dostları basına Jackman için “Elbette gergin, çünkü her zaman arkasına saklanabileceği film karakterleri ya da ailesi vardı. Kendisini hiç bu kadar sert biri gibi hissetmedi ve doğuştan gelen kırılganlığının imajını zedeleyeceğinden endişeleniyor” dedikten sonra Hugh'un çevresindeki pek çok kişinin onun için endişelendiğini itiraf ettiler.





YAKINLARI ONUN İÇİN ENDİŞELİYDİ

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Bunu da “Dürüst olmak gerekirse, hepimiz onun için biraz endişeliyiz. Deb'e ve çocuklara o kadar odaklanmıştı ki ve bu boşanma sürecinde hepsine bakıldığından emin olmak isterken, biraz kayboldu” sözleriyle anlattılar.

Hayranları anı kitabındaki büyük ifşanın ne olabileceği konusunda spekülasyonlar yaparken, bir kaynak Hugh'un 68 yaşındaki eski eşi Deborra ile ilişkilerinin artık iyi birer dostun ilişkisine dönüşmesiyle çok daha rahat olduğunu iddia etti.

Hugh Jackman geçen yıl evliliğini bitirdikten sonra bekar bir erkek olarak hayatını sürdürüyordu ve 27 yl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi yanında olmadan devam etmekte bir hayli zorlandığı söyleniyordu.

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"BAŞKA YOLCULUKLARA ÇIKIYORUZ"

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness 15 Eylül 2023 tarihinde yaptıkları ortak “Harika ve sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız. Yolculuğumuz artık değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu yeni dönemi minnettarlık, sevgi ve nezaketle üstleniyoruz” açıklamasıyla ayrıldıklarını duyurmuştu.

Hugh Jackman 27, Deborra Lee Furness ise 41 yaşındayken evlenen ünlü çift ayrılık açıklamalarını “Deb ve Hugh Jackman” olarak imzaladılar ve “Bu ikimizden birinin yapacağı tek açıklamadır” dediler.

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Ünlü çiftin evlat edindikleri 24 yaşında Oscar ve 19 yaşında Ava adında iki çocukları vardı.