25 yaşında ölen ünlü oyuncunun annesi ilk kez konuştu… Önce kocasını sonra oğlunu kaybetti: Sabah görüşürüz anne deyip gitti!

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25 YAŞINDA GELEN TRAJİK ÖLÜM...

Angus Cloud’un ölüm sebebi aylar sonra, geçen hafta açıklanmıştı. Gen yıldızın kanında birçok uyuşturucu ilaç ve maddenin bulunduğu ortaya çıktı. İçine kapanık olan ve yaşadığı bağımlılık sorununu çevresine yansıtmayan Angus Cloud’un cansız bedeni evinde annesi tarafından bulunmuştu.

Üniversitede sanat eğitimi alan ancak oyunculuk konusunda hiçbir girişimi olmayan genç yıldız Angus Cloud, Euphoria dizisi için oyuncu seçen bir görevli tarafından 21 yaşındayken keşfedildiğinde bir restoranda çalışıyordu

Lisa Cloud, bir süredir aile evinde kalan oğlunu cansız halde bulmuş, 911’i arayarak yardım çağırmıştı. Acılı anne, sağlık görevlilerine henüz ölüm nedeni belli değilken bile “bu bir uyuşturucu aşırı dozu” olabilir bilgisini vermişti. Angus Cloud, ona şöhreti getiren Euphoria dizisinde de bir uyuşturucu satıcısını oynuyordu. Hiç oyunculuk deneyimi olmamasına rağmen kamera önünde büyük başarı gösteren Angus Cloud Euphoria dizisiyle yıldızlaştı; hayranları ve ünlü ekip arkadaşları onu bağrına bastı

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ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SÖYLENTİLER ÇOK KONUŞULDU

Yıldız ismin ölümünün ardından birçok söylenti ortaya atıldı. Herkesin üzerinde birleştiği iddia ise Angus Cloud’un, çok sevdiği babasının kanserden ölmesinin ardından kendini bir türlü toparlayamadığı ve büyük bir acıyla baş etmeye çalıştığı oldu. Ailesi, Angus Cloud’un ölümünün ardından duygu dolu bir açılama yapmıştı.

Mutlu bir ailede büyüyen talihsiz yıldızın ikiz kız kardeşleri vardı...

Anne Lisa Cloud ise, oğlunu kaybettikten sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu. People dergisine bir röportaj veren Lisa Cloud, oğlunu o halde bulduğu anları ve yaşadığı büyük acıyı ilk kez dünyayla paylaştı. Dün yayınlanan röportajda People'a "Oğlum burada vefat etti" diyen Lisa Cloud, yıldız aktörün ahşap masasını işaret etti.

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CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULMUŞTU: AYLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Resim konusunda yetenekli olan ve sürekli masasında çizimler yapan genç oyuncu o gece de odasında aynı yerdeydi. Annesi onu sabah kalktığında başı masanın üzerine düşmüş şekilde, hareketsiz buldu. "Onu sarsmaya ve çığlık atmaya başladım. Onu sertçe ittim ve yere düştü. Onu hayata döndürmeye çalıştım ama başaramadım" dedi Lisa Cloud. Annesi oğlunun başından ayrılmak istememiş ve yardım çağırmak için çaresizlik içinde komşunu çağırmıştı.

Oğlunun cansız bebedenini odasında bulan acılı annesi Lisa Cloud, aylar sonra büyük acısıyla ilgili olarak ilk kez konuştu

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Lisa Cloud oğlu Angus'u "çok güzel ve yaratıcı bir çocuktu" diyerek anıyor: "Evini ve bu küçük, minicik odayı çok severdi. Onu çok özlüyorum. O benim hayatımın aşkıydı."

BABASINI KANSERDEN KAYBETTİ, BU BÜYÜK ACIYLA BAŞ EDEMEDİ

Angus Cloud’un ölümü adli tıp kayıtlarına iddia edildiği gibi intihar olarak değil aşırı doz uyuşturucu sonucu “kazara” ölüm olarak geçti. Ünlü oyuncu trajik ölümü duyulmadan, iki ay önce kanserden vefat eden babası Conor Hickey'in yasını tutuyordu. Bazı kaynaklar basına aktörün babasının gömülü olduğu İrlanda'dan döndükten sonra intihar düşünceleriyle mücadele ettiğini söylemişti. Tüm yaşananlar Angus Cloud, babasının mezarını ziyaret edip ABD’ye döndükten 1 hafta sonra gerçekleşti. Angus Cloud'un ölümü tüm ekip arkadaşlarını, başta da Euphoria dizisiyle sayısız ödülü kucaklayan Zendeya'yı yıktı

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BU DÜNYADAKİ SON GÜNÜNÜ NEŞELİ GEÇİRMİŞ

Angus Cloud, babasını kaybettikten sonraki yas sürecinde yalnız kalmamak için aile evine geri dönmüş, orada yaşıyordu. Annesi Lisa geçen ay paylaştığı bir Facebook gönderisinde, oğlunun bu dünyadaki son gününün çok neşeli geçtiğini yazmıştı: "Sevdiği evde bir süre daha kalmak niyetiyle odasını yeniden düzenliyor ve evin etrafına eşyalar yerleştiriyordu. Üniversitedeki kız kardeşlerinin geçimine yardımcı olmak ve bana duygusal ve mali açıdan yardım etmek istediğinden bahsetti. Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu." Annesi Lisa Cloud oğlunun ölümünün ardından verdiği ilk röportaj için genç yıldızın çocukluk fotoğraflarını da paylaştı: Babasını çok seven Angus Cloud'un onu kanserden kaybetmenin acısını atlatamadığı iddia edilmişti

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"NİYETİ ÖLMEK DEĞİLDİ, UYUDU VE BİR DAHA UYANAMADI"

Acılı annesi ayrıca oğlunun ölmeden önceki gece kendisine iyi geceler dilediğini ve sabah görüşürüz dediğini de anlattı: "Bundan sonra neler olduğunu ve bunu neden yaptığını bilmiyorum. Tek bildiğim başını sanat projesi üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığı.”