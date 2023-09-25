Bir zamanların efsane güzeliydi… Artık insan içine çıkamıyor!

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Birkaç ay sonra 70 yaşına basacak olan sarışın yıldız 80’le ve 90’lar boyunca sinemada fırtınalar estirmiş, oynadığı ses getiren rollerin ardından dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını kazanmış ve o dönemin en büyük seks sembollerinden biri olmuştu. Kim Basinger tam 40 yıl önce Bond kızı olmuş ve bu filmdeki rolüyle dikkat çekmişti

YILLARDIR GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

Uzun zamandır göz önünde olmayan Oscar’lı yıldız Kim Basinger, Los Angeles’da görüntülendi. Model olarak başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Basinger, o dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılıyordu. Kim Basinger, Mickey Rourke ile başrolünü paylaştığı Dokuz Buçuk Hafta adlı filmiyle bir kuşağın hafızalarından silinmeyen bir yıldıza dönüştü. Kim Basinger 9 yıl usta aktör Alec Baldwin'le evli kaldı... Çiftin bu evlilikten 28 yaşında Ireland adında bir kızları var: Ireland Baldwin birkaç ay önce anne oldu ve Kim Basinger'la Alec Baldwin'e torun sevinci yaşattı

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SİNEMADAN DA KOPMUŞTU

En son 2016 yılında Nocturnal Animals için kamera karşısına geçen Basinger ondan sonra sinemadan uzaklaştı. Yıldız oyuncunun birçok yaşıtı meslektaşı aktif olarak oyunculuk yapmasalar da hâlâ törenlerde, kırmızı halılarda boy göstermeye, çoğu zaman reklam kampanyalarında olsa bile yüzlerini göstermeye devam ediyor. Oysa Kim Basinger bunların hiçbirini yapmıyor… Kim Basinger'ı hafta sonu Los Angeles sokaklarında görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı

GENÇLİĞİNİ VE GÜZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN DEĞİL...

Tam anlamıyla bir münzevi hayatı yaşayan, yıllardır hiçbir önemli etkinlikte görünmeyen Kim Basinger aslında ne yaş aldığı ne de bir zamanlar onu dünyanın en seksi kadınlarından yapan güzelliği solup gittiği için bu durumda. Usta oyuncunun tüm meraklı gözlerden sakınarak yaşamasının sebebi hastalığı.

Yıllardır agorafobi hastalığından muzdarip olan ünlü yıldız dışarı çıktığında hep kocaman şapkalarla yüzünü saklıyor

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Basinger geçtiğimiz yıl kızı Ireland Baldwin ile birlikte Red Table Talk'a katılarak yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Kim Basinger, yıllarca spot ışıklarının altında yaşadıktan, sürekli kamera karşısında olduktan ve basının peşinde koştuğu bir oyunculuk kariyeri varken agorafobi hastalığına yakalanmıştı.

ÇOK ZORLU BİR HASTALIK SÜRECİNDEN GEÇİYOR

Agorafobi tıpta “paniğe ve kapana kısılmışlık, çaresizlik ya da utanç duygularına neden olabilecek yerlerden ya da durumlardan korkmayı ve kaçınmayı içeren bir tür anksiyete bozukluğu” olarak tanımlanıyor. Agorafobi hastaları bu durumlarda panik atak ve benzeri semptomlar yaşayabiliyor ya da bunu yaşayacaklarından korkarak da panik atak geçirebiliyor.

Basinger en son 4 yıl önce bir kırmızı halı etkinliğinde görülmüştü... Yıldız isim aynı etkinlik için bir kez daha cesaretini topladı ve kalabalıkların arasına girmeye karar verdi

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Dışarı çıkma korkusu olarak da bilinen bu korkunç hastalığın pençesine düşen yıldız oyuncu Kim Basinger, bu durumun evden çıkamayacağı, restoranlara gidemeyeceği ya da misafir ağırlayamayacağı bir noktaya geldiğini itiraf etti.

DIŞARI ÇIKAMAYACAK NOKTAYA GELDİ

"Sanki içinizde bir şeyler tamamen kapanıyor ve her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Sürekli ağız kuruluğu ile yaşıyorsunuz, çok titreksiniz, sürekli çok yorgunsunuz.” diyen usta oyuncu için alışveriş yapmak bile bir kâbusa dönüşüyor.

Alışveriş yaparken geçirdiği panik atağı anlatan Basinger geldiği noktayı "Mahallemdeki bir mağazaydı; üç numaralı koridordan aşağı iniyordum. Sepetim neredeyse doluydu ve bir şey beni öyle bir ele geçirdi ki nefes alamaz hale geldim. Sepeti bıraktım ve arabama ulaştım ve bu neredeyse altı, yedi ay boyunca son araba kullanışım oldu.” diyerek anlattı.

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4 YILDIR KIRMIZI HALI BİLE GÖRÜNMEDİ

Yakalandığı bu zorlu hastalık yüzünden uzun yıllardır kırmızı halıda da hiç görmediğimiz Kim Basinger 4 yıl aradan sonra ilk kez kırmızı halıya çıkmaya hazırlanıyor. 14 Ekim'de Beverly Hills'teki Beverly Hilton otelinde düzenlenecek olan Hayvanlar İçin Son Şans adlı bağış gecesine katılacak olan yıldız isim kaygılı olsa da şimdiden bu özel gecenin heyecanını yaşamaya başladı.

Kim Basinger yıllardır agorafobi yüzünden dışarı çıkamıyor, çıkabildiğindeyse market alışverişi yapmak bile onun için büyük bir eziyete dönüşüyor

Ünlü oyuncu en son Ekim 2019'da, tam 4 yıl önce aynı etkinlikte onur konuğu olarak kırmızı halıda boy gösteren aktris için bu etkinlik bir başka önemli. Hayvan hakları alanında yıllardır gönüllü çalışmalara katılan Kim Basinger, PETA için çıplak poz veren ünlüler arasında.