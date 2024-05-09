21 yıllık evliliğinin bittiğini basından öğrenmişti… Genç sevgiliye kavuşmak için milyonlarından vazgeçecek ama karısını ikna edemiyor

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Kişisel serveti milyon değil milyar dolarlarla ifade edilen ve dünyanın en ünlü sanatçılarından en güçlü politikacılarına kadar herkesle sıkı bağları olan iş insanı 21 yıllık eşiyle büyük bir boşanma ve tazminat kavgası yaşıyor.

ÜNLÜ MİLYARDER GÖNLÜNÜ GENÇ GÜZELE KAPTIRDI

68 yaşındaki Paulson'ın 35 yaşındaki yeni sevgilisi Alina de Almeida ile nişanlandığı ve eski eşiyle şiddetli bir boşanma savaşına girdiği geçen ay ortaya çıkmıştı.

Fon yöneticisi olan John Paulson 5 milyar dolara yakın servetini 2008'de ABD'de emlak piyasasının çötüğü büyük kriz döneminde kazanmıştı

John Paulson’ın 21 yıllık eşi Jenny Paulson da evliliğinin bittiğini, kocasının kendisinden boşanmak istediğini ünlü iş insanı bu uğurda uğraşmaya başladığında haberin basına sızmasıyla öğrenmişti.

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YILLARDIR KONUŞULAN BOŞANMA DAVASI: ESKİ EŞ HER ŞEYİ BASINDAN DUYDU

Karısını üç yıl önce terk eden sonra da bir diyetisyen olan Alina de Almeida’yla birlikte olmaya başlayan ünlü milyarder 2021 yılında boşanma davası açtığında haber basına yansımış, başına gelenlerin farkında olmayan eşi de durumu böyle öğrenmişti.

Ünlü iş insanı 21 yıllık eşinden 2 yıldır boşanmaya çalışıyor ancak eski eşler para konusunda bir türlü anlaşamadı

Yaşananların ardından kendini çok aşağılanmış hisseden eski eşi bir de daha boşanma gerçekleşmeden kocasının genç sevgilisiyle alelacele nişanlandığını öğrendi…

YÜZ MİLYONLAR DÖKMEYE HAZIR AMA...

Yılan hikâyesine dönen ve belli ki daha uzun süre devam edecek boşanma davasında John Paulson’ın eski eşi Jenny Paulson'a bir an önce boşanabilmeleri için yüz milyonlarca dolar nakit para teklif ettiği ortaya çıktı.

Jenny Paulson hem genç kadın için terk edilerek hem de hak ettiğinden çok daha az bir boşanma tazminatı teklifiyle karşılaşarak çifte şekilde aşağılandığını söylüyor

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Bu teklif kağıt üzerinde iyi gözükse de eski eş Jenny Paulson 21 yıl evli kaldığı ve iki kız çocuğu doğurduğu eşinin kendisine önerdiği bu parayı da çok aşağılayıcı bulmuş. Bunun sebebi ise boşanma davasındaki bir diğer dikkat çekici detay…

"BEN BU KADAR AZ PARAYI HAK ETMİYORUM"

Jenny Paulson, kendisini aldatıp ayrılan eşinin ikin kızlarına değeri milyar dolarlarla ölçülen fonlar bağladığını söylerken kendisine kızlarıyla eşit muamele yapmayan kocası tarafından bir kez daha küçük düşürüldüğünü iddia ediyor.

John Paulson çoktan nişanladındığı Alina de Almeida'yı önemli davetlere yanında götümeye başladı bile... Ancak ünlü milyarder hâlâ yasal olarak boşanmış değil

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Paulson “Çocuklardan daha azını almam gerektiği fikri aşağılayıcı ve küçük düşürücü çünkü dünyaya ve kendi kızlarıma verdiği mesaj bu. Bana yıllarca ona hayat arkadaşlığı yapmış eşi gibi davranmalıydı ama bunun tersini yapıyor” dedi.

Jenny Paulson, milyarder kocasının servetinin hepsini 21 yıllık evlilikleri sırasında edindiğini ancak boşanmak için John Paulson’ın ona bu servetin yüzde 5’i bile etmeyen bir pay önerdiğini iddia ediyor.

Jenny Paulson kocasının servetini kendisiyle birlikte lede ettiğini, boşanmak için kendisine önerilen paranın ise sadece bu servetin yüzde 5'i olmasının kabul edilemeyeceğini söylüyor

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BOŞANINCA AMERİKA'NIN EN ZENGİN KADINLARINDAN BİRİ OLACAK

Ünlü milyarder ise boşanma tazminatının eski eşini Amerika’nın en zengin kadınlarından biri yapacağını bu yüzden de kaderine razı olup bir an önce şartları kabul etmesini istiyor.

Uğruna yuva yıkılan Alina de Almeida aynı zamanda Instagram fenomeni de olan bir diyetisyen

Eski eş ise bunun sahip olunan dudak uçuklatıcı servetin yanında “harçlık” gibi olduğunu, eski kocasının kızları için kurduğu milyar dolarlık fonlarla kendisini kontrol altında tutmaya çalıştığını söylüyor.

"BU ISRARIM KIZLARIM İÇİN"

Jenny Paulson bu ısrarından vazgeçmeyeceğini ve hak ettiğini alana kadar boşanmayacağını söylüyor. Bunun nedenini ise “Bir dava yıllar sürebilir ve çok pahalı olabilir ama bunu bana saygı duyan kızlarım için yapıyorum ve bir gün onlar da benim gibi eş ve anne olacaklar” diyerek savunuyor…

John Paulson kısa bir süre önce Florida'daki malikanesinde Donald Trump için düzenlediği ve 50 milyon dolar gibi rekor bir bağış topladığı bir davet vermişti... Davet de ev sahibi olarak Paulson'ın nişanlısı Alina de Almeida yer aldı