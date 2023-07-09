18 yaşındaki oğlunun kanını kendine enjekte ettirmişti! Milyoner iş insanı sahip olduğu tüm parayı sonsuza kadar genç kalmak için kullanıyor

Güncelleme Tarihi:
KAZANDIĞI MİLYONLARI GENÇ KALMAK İÇİN HARCIYOR
Kurduğu teknoloji şirketleriyle milyon dolarlar kazanan 45 yaşındaki girişimci iş insanı Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmenin ve sonsuza kadar yaşamanın mümkün olduğuna inanıyor. Ya da en azından bunu deniyor diyelim. Kurduğu şirketleri büyütüp büyük kârlarla satan ünlü CEO ironik bir şekilde ömrünü, ömrü tükenmesin diye harcıyor.
“Project Blueprint” adını verdiği bu gençleşme operasyonu için yılda 2 milyon dolar harcayan Bryan Johnson, bu uğurda 30 kişilik bir doktor ekibi çalıştırıyor. Bu tıp ekibinin başında da Cambridge’deki yaşlanma terapileri çalışmalarıyla öne çıkan 29 yaşındaki başarılı doktor Oliver Zolman var.
45 YAŞINDA AMA YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA TEK BİR YAŞLANMA İZİ YOK
Bryan Johnson’ın fotoğraflarına bakıldığında 45 ünlü iş insanının gerçekten de yaşından bir hayli genç göründüğü dikkat çekiyor. Yüzünde tek bir kırışık, renk değişimi ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir kusur bulunmayan Bryan Johnson’ın bu durumunda ne botoks ne de dolgu ne de başka herhangi bir estetik ya da kozmetik müdahalenin katkısı var.
Bryan Johnson’ın 45 yaşındayken 18 yaşındaki oğluyla aynı yaşta gibi görünmesinin altındaysa çok sıkı bir çalışma ve sayısız kural yatıyor. Her gün en geç 20.30’da uyuyan CEO günde 80 tane vitamin ve mineral katkısı kullanıyor, özel bir sebze püresiyle beslenen Bryan Johnson’ın doktorları her gün kan değerlerini, kalbini, karaciğerini, böbreklerini, beynini, damarlarını ve cinsel sağlığını yaptıkları ölçümlerle kontrol altında tutuyor.
30 KİŞİLİK DOKTOR EKİBİ VE ÇOK SIKI KURALLARLA YAŞIYOR
Biyolojik olarak hep 18 yaşında kalmak için uğraşan ünlü iş insanı her gün badem sütü, ceviz, çörekotu ve kırmızı meyvelerden oluşan toplamda 1977 kalori içeren bir beslenme rejimini takip ediyor. Her gün en az 1 saat de egzersiz yapan Johnson 2 yıldır süren bu gençleşme macerasının bugün geldiği noktada 37 yaşında birinin kalp sağlığına, 28 yaşında birinin cildine ve 18 yaşında birinin kondisyonuna sahip olduğunu söylüyor.
Bryan Johnson’ın “anti-ageing” macerası kurduğu bir şirketi sattığı ve 3 çocuğunun annesinden ayrıldığı süreçte başlamış. Bir anda ideal kilosunun 27 kilo üstüne çıkan girişimci intihar düşüncelerine sürüklenecek kadar büyük bir depresyon geçirdikten sonra hayatını bu yönde değiştirmeye karar vermiş.
Ancak ne genç görüntüsü ne de yaşıtlarını kıskandıracak kondisyonu ona yetmemiş olacak ki Bryan Johnson geçen ay yeni ve çılgın bir başka değerle gündeme gelmişti ve bu girişimin sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde açıkladı. “Şimdilik ölmek gibi bir planım ve niyetim yok” diyen Bryan Johnson kendisini narsist bir deli olarak ananlara da pek aldırmıyor.
BABA, OĞUL VE TORUN ARASINDA PLAZMA TRANSFERİ YAPILDI
California’nın meşhur Venice Beach bölgesindeki 9 milyon dolarlık saray yavrusu evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bryan Johnson “Dürüst olmam gerekirse kendimi hiç daha mutlu, daha dengeli hissettiğim olmamıştı” diyor. Bryan Johnson, gençleşme hedefinin son adımı için geçen ay plazma transferi için Dallas’taki bir merkez gitmişti.
Burada 18 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan ve plazma değişimi yaptı. Johnson’ın oğlundan ve babasından 1'er litrelik kan alındı. Oğul Tamalge’ın verdiği kan daha sonra kırmızı, beyaz kan hücreleri ve trombosit olarak ayrıştırıldı. Daha sonra işlenen kan 45 yaşındaki CEO'ya nakledildi. Bundan sonra Bryan Johnson’ından alınan bu kan da aynı işlemden geçirilip 70 yaşındaki babasına kendi kanıyla karıştırılıp verildi.
Discontinuing therapy: completed 6, 1L young plasma exchanges. 1x/mo (1 w/ my son). Evaluated biomarkers from biofluids, devices and imaging, no benefits detected.— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 5, 2023
Young plasma exchange may be beneficial for biologically older populations or certain conditions. Does not in my…
18 YAŞINDAKİ OĞLUNUN KANINI KENDİNE ENJEKTE ETTİRMİŞTİ: SONUCU AÇIKLADI
Bu daha genç ve sağlıklı donörlerden alınan kanın plazmalaştırılıp daha yaşlı bedenlere nakledilmesi kemirgenler üzerinde yapılan deneylerde başarılı sonuçlar vermişti. Ancak Bryan Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 1 ay sonunda bu plazma transferinin beklenen sonuçları vermediğini açıkladı. Kendi sağlığı ya da gençleşmesi konusunda bu transferden bir sonuç alamadığını söyleyen Johnson, babasının sonuçlarınınsa henüz çıkmadığını ekledi. Ve bu işlemin daha yaşlı bedenler üzerinde işe yarayabileceği yönünde umut taşımaya devam ettiğini söyledi.