18 yaşındaki oğlunun kanını kendine enjekte ettirmişti! Milyoner iş insanı sahip olduğu tüm parayı sonsuza kadar genç kalmak için kullanıyor

KAZANDIĞI MİLYONLARI GENÇ KALMAK İÇİN HARCIYOR

Kurduğu teknoloji şirketleriyle milyon dolarlar kazanan 45 yaşındaki girişimci iş insanı Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmenin ve sonsuza kadar yaşamanın mümkün olduğuna inanıyor. Ya da en azından bunu deniyor diyelim. Kurduğu şirketleri büyütüp büyük kârlarla satan ünlü CEO ironik bir şekilde ömrünü, ömrü tükenmesin diye harcıyor.

Yaşlanmayı, bir noktada da ölümü yenmeyi kafasına koyan Bryan Johnson son birkaç yılını bu uğurda harcadı: Ünlü CEO'nun bu uğurda yılda 2 milyon dolar harcadığı biliniyor

“Project Blueprint” adını verdiği bu gençleşme operasyonu için yılda 2 milyon dolar harcayan Bryan Johnson, bu uğurda 30 kişilik bir doktor ekibi çalıştırıyor. Bu tıp ekibinin başında da Cambridge’deki yaşlanma terapileri çalışmalarıyla öne çıkan 29 yaşındaki başarılı doktor Oliver Zolman var.

Yaşlanmayı durdurmak ve genç kalmak hedefi için kurduğu Blueprint şirketinin kendi üzerindeki çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Bryan Johnson yaşıtlarına hem sağlık hem de görüntü olarak büyük fark atmış durumda

45 YAŞINDA AMA YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA TEK BİR YAŞLANMA İZİ YOK

Bryan Johnson’ın fotoğraflarına bakıldığında 45 ünlü iş insanının gerçekten de yaşından bir hayli genç göründüğü dikkat çekiyor. Yüzünde tek bir kırışık, renk değişimi ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir kusur bulunmayan Bryan Johnson’ın bu durumunda ne botoks ne de dolgu ne de başka herhangi bir estetik ya da kozmetik müdahalenin katkısı var.

Her sabah 5'te uyanan ve 8 buçukta uyuyan iş insanı belli bir kalorinin üstüne asla çıkmayan vegan bir diyetle besleniyor ve düzenli egzersiz yapıyor

Bryan Johnson’ın 45 yaşındayken 18 yaşındaki oğluyla aynı yaşta gibi görünmesinin altındaysa çok sıkı bir çalışma ve sayısız kural yatıyor. Her gün en geç 20.30’da uyuyan CEO günde 80 tane vitamin ve mineral katkısı kullanıyor, özel bir sebze püresiyle beslenen Bryan Johnson’ın doktorları her gün kan değerlerini, kalbini, karaciğerini, böbreklerini, beynini, damarlarını ve cinsel sağlığını yaptıkları ölçümlerle kontrol altında tutuyor.

30 KİŞİLİK DOKTOR EKİBİ VE ÇOK SIKI KURALLARLA YAŞIYOR

Biyolojik olarak hep 18 yaşında kalmak için uğraşan ünlü iş insanı her gün badem sütü, ceviz, çörekotu ve kırmızı meyvelerden oluşan toplamda 1977 kalori içeren bir beslenme rejimini takip ediyor. Her gün en az 1 saat de egzersiz yapan Johnson 2 yıldır süren bu gençleşme macerasının bugün geldiği noktada 37 yaşında birinin kalp sağlığına, 28 yaşında birinin cildine ve 18 yaşında birinin kondisyonuna sahip olduğunu söylüyor. Johnson'ın emrinde 30 doktor var her gün hayati fonksiyonları ve iç organlarının durumu değerlendirilip rapor çıkarılıyor

Ancak ne genç görüntüsü ne de yaşıtlarını kıskandıracak kondisyonu ona yetmemiş olacak ki Bryan Johnson geçen ay yeni ve çılgın bir başka değerle gündeme gelmişti ve bu girişimin sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde açıkladı. “Şimdilik ölmek gibi bir planım ve niyetim yok” diyen Bryan Johnson kendisini narsist bir deli olarak ananlara da pek aldırmıyor. Johnson, oğlu ve babası arasında ilk kez nesiller arası kan ve plazma transferi yapıldı

BABA, OĞUL VE TORUN ARASINDA PLAZMA TRANSFERİ YAPILDI

California’nın meşhur Venice Beach bölgesindeki 9 milyon dolarlık saray yavrusu evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bryan Johnson “Dürüst olmam gerekirse kendimi hiç daha mutlu, daha dengeli hissettiğim olmamıştı” diyor. Bryan Johnson, gençleşme hedefinin son adımı için geçen ay plazma transferi için Dallas’taki bir merkez gitmişti.

Bryan Johnson'ın 18 yaşındaki oğlu Tamalge çok başarılı ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen bir sporcu

Burada 18 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan ve plazma değişimi yaptı. Johnson’ın oğlundan ve babasından 1'er litrelik kan alındı. Oğul Tamalge’ın verdiği kan daha sonra kırmızı, beyaz kan hücreleri ve trombosit olarak ayrıştırıldı. Daha sonra işlenen kan 45 yaşındaki CEO'ya nakledildi. Bundan sonra Bryan Johnson’ından alınan bu kan da aynı işlemden geçirilip 70 yaşındaki babasına kendi kanıyla karıştırılıp verildi.

Discontinuing therapy: completed 6, 1L young plasma exchanges. 1x/mo (1 w/ my son). Evaluated biomarkers from biofluids, devices and imaging, no benefits detected.



Young plasma exchange may be beneficial for biologically older populations or certain conditions. Does not in my…