Top patlayınca ordayız!

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1) KLASİK TÜRK LEZZETLERİ İÇİN...

Hünkâr Lokantası, İstanbul

Geleneksel Türk mutfağı lokantalarını tercih etmek isteyenler için Hünkâr iyi bir seçim. Ebru Erke “Nişantaşı’nda klasik Türk mutfağını tam da usulünce uyguluyor” diyor. Gamze Cizreli “Paça çorbasıyla oruç açmak şahane” diye ekliyor. Fiks menü kişi başı 400 lira. (0212) 225 46 65

2) OTANTİK ATMOSFERDE

Tuğra Restaurant, İstanbul

Çırağan Sarayı’nın birinci katındaki restoran yüksek tavanları, tarihi dekoru ve otantik atmosferiyle iftar için ideal. Ferit Özkaşıkçı “Her yıl Osmanlı mutfağından seçkin lezzetler var menüsünde” diyor. Ebru Erke ve Çağdaş Ertuna da öneriyor. İftariyelikler, zeytinyağlılar, ana yemek, Osmanlı şerbetleri ve tatlı büfesiyle kişi başı 1.250 lira. (0212) 236 73 33

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3) HURMA KAVURMASI KAÇMAZ!

Zennup 1844, Bursa



Halep lahmacunu, Kilis semseği gibi ara sıcaklar ve içpilavlı kuzu tandır gibi ana yemeklerle geniş bir menüsü var. Murat Bozok “Şef Ömür Akkor önderliğinde iyi malzeme, iyi yemek” diyor. Gamze Cizreli tahinli hurma kavurmasını ve siyez unlu pidesini öneriyor. Günlük değişen menü kişi başı 575 lira. (0224) 453 27 16

4) HAŞHAŞLI KEBAP...

Hamdi Restaurant, İstanbul



Eminönü’ndeki 40 yıllık restoranı Ferit Özkaşıkçı, Çağdaş Ertuna ve Murat Bozok öneriyor. Özkaşıkçı “Terası için rezervasyonsuz gitmeyin. Kebaplarının lezzetini anlatmaya gerek yok” diyor. Serpme iftariyelik seçkili, kuzu şiş, fıstıklı ve haşhaş kebaplı fiks menü kişi başı 365 lira. (0212) 528 03 90

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5) BOŞNAK YEMEKLERİYLE...

Ferida, İstanbul

Fişekhane’deki restoran için Murat Bozok “Boşnak yemekleriyle iftar için leziz bir mekân” diyor. Tuzlu kaymak ve patlıcanla hazırlanan ajvar soslu Boşnak mantısı, büryan, güllaç gibi lezzetler sunulan menü, kişi başı 415 lira. (0537) 320 34 00

6) VEGAN KEBAP DA VAR

Köşebaşı, İstanbul

Kebaptaki ustalıkları bir yana menüde Anadolu lezzetlerine de yer veren Levent’teki restoranı Ebru Erke ve Murat Bozok öneriyor. İftariyelik, fındık lahmacun, çöp şiş ve kebaplı menü fiyatı 350 lira. Vegan kebap çeşitleri de var. (0212) 270 24 33

7) RAFİNE ANTEP MUTFAĞI

Mutfak Sanatları Merkezi, Gaziantep

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Menüde lebeniye, suböreği, içliköfte, şiveydiz, Antep kebabı, firik pilavı gibi çeşitler var. Müge Akgün “Geleneksel Antep mutfağını en rafine şekilde sunuyorlar. Lezzet ve yaratıcılık çıtası da yüksek” diyor. Kişi başı fiyat 195 lira. (0342) 777 76 76

8) KUZU İNCİK RAMAZANA ÖZEL

Hayvore, İstanbul

Karadeniz mutfağı odaklı mekânı Savaş Özbey, klasik iftarın dışına çıkmak isteyenlere öneriyor. Ramazana özel kuzu incik (130 lira) de oluyor. Karalahana sarması ve çömlekte kuru fasulye de çok beğeniliyor. (0537) 320 34 00

9) 65 ÇEŞİT LEZZET

Boğaziçi Lokantası, Ankara

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Lezzet ve servis kalitesi için Müge Akgün öneriyor. Her gün Osmanlı ve Türk mutfağından en az 65 çeşit çıkıyor. Kelle paça (21-43 lira), enginar (32 lira) ve biber dolması, Ankara tava (88 lira), kuzu haşlama (78 lira) gibi çeşitler oluyor. (0312) 311 88 32

10) BOĞAZ MANZARALI

Feriye, İstanbul

Boğaz’da iftar denince akla ilk gelenlerden. Kuzu gerdan çorbası, keşkekli incik, hindi tandır gibi çeşitleri olan menü 695 lira. Ferit Özkaşıkçı “Özel otoparkı da bir Boğaz lokantası için önemli bir avantaj” diyor. (0212) 227 22 16