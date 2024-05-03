Televizyon keyfi için akşam atıştırmalıkları

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Evde erken yenen akşam yemeğinden sonra mutlaka acıkılır. Hele bir de ailece film izliyorsak... Patlamış mısır, meyve ve kuruyemiş dışında uzun bir listem yoktu. Ama yabancı mutfaklardan aşina olduğumuz karamelli, baharatlı patlamış mısırlarla renk kattım akşamlarımıza. Tabii klasik patlamış mısır yapamayanlar için mikrodalgada pişenleri önerebilirim. Tereyağı aroması fazla kokuyor ama pratik ve başarısız olma ihtimali yok. Tencerede yapacaksanız tabanı kalın bir çelik tencere kullanın. 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, bir miktar da tuzla beraber tencerenin dibini, tek sıra halinde kaplayacak kadar mısır koyun. Ağzını kapatın ve hafif hafif tencereyi oynatarak iyice ısınmasını bekleyin. Isındığında tek tük patlama sesleri gelmeye başlar, ocağın ateşini hafifletin ve tencerenin saplarından tutup sallaya sallaya hareket ettirerek pişirin. İçerideki patlama sesleri hızlanacak, birkaç dakika içinde azalarak duracak. Bu sırada altını kapatın. Kapağı açınca son 1-2 tanesi patlayıp tencereden dışarıya sıçrayabilir, yanmayın.

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Bu mısıra renk katmanın en kolay yolu sıcakken kırmızı toz biber ve sarımsak tozu serpmek. Bir adım ötesine geçecekseniz yanmaz yapışmaz tavaya 1 su bardağı toz şeker ve yarım bardak su koyup kısık ateşte eritin.

Karıştırın ki yanmasın, rengi karamel olur olmaz altını kapatın ve içine bir kaşık tereyağı ekleyip iyice karıştırarak eritin. Pişirme kâğıdı serili bir tepsiye yaydığınız patlamış mısırların üzerine gezdirin, spatulayla her yerine dağıtın. Birkaç dakikada kuruyacak, büyük top gibi olanları elinizle kırarak servis tabağına alabilirsiniz.

Haşlanmış nohut ve fasulyeyle baharatlı bir kızartma da yapabilirsiniz. Haşlanmış konserve nohut kullanacaksanız süzüp yıkayın ve iyice kurulayın. 200 derecelik fırında fanlı şekilde 15 dakikada bir karıştırmak ve kontrol etmek şartıyla 45 dakika kadar pişirin.

2 yemek kaşığı zeytinyağının içine 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, biraz limon kabuğu rendesi ve 1 yemek kaşığı limon suyunu çırpın. İlk sıcağı çıkan kızarmış nohutları bu sosa bulayın, dinlendirip afiyetle yiyin. Humus ve salataların üzerine de ekleyebilirsiniz. Bu sosu zeytinyağı-biberiye-deniztuzuyla ya da zeytinyağı-köri tozu-portakal kabuğu rendesiyle de tatlandırabilirsiniz.

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Trüflü-sarımsaklı makarna cipsi

Eataly’nin bağımlısı olduğum makarna cipsleri trüflü ve sarımsaklı tadıyla baş döndürücü. Patentli ürün olduğu için tam tarifini bilmiyorum ama yaklaşık bir tat yakaladım. Rigatoni denen ‘uzun düdük’ makarna kullanın. Aldante pişmiş makarnayı süzün. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik veya İtalyan baharatı, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 20 gram ince rendelenmiş parmesan peyniri, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi çırpın. Makarnayı bu sosla kaplayıp kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Çıtır çıtır olması için birbirine değmeyecek şekilde serin.

200 derecede ısıtılmış fanlı fırında, yaklaşık 20 dakika, arada açıp tepsiyi sallayarak, iyice altın rengi ve kıtır olana kadar pişirip afiyetle tadın.

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Yumuşak tarçınlı elma (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 6 elma

◊ 4 çay kaşığı esmer şeker (elmalar tatlıysa daha az koyabilirsiniz)

◊ 1 tatlı kaşığı tarçın

NASIL YAPARIM?

◊ Elmaları soyup küp küp doğrayın. Tarçınla harmanlayıp fırına girebilen sufle kaplarına bölüştürün. Her bir kaba bir kaşık şeker ekleyin.

◊ 180 derecede elmalar yumuşayana kadar pişirin. Şeker yerine ilk sıcağı geçen kaplara 1’er kaşık bal da gezdirebilirsiniz.

Karamelli ceviz (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 3 su bardağı ceviz içi (fındık, badem, kaju ya da hepsinin karışımı olabilir)

◊ 1 yemek kaşığı tarçın

◊ 1 çay kaşığı vanilya özütü ya da 1 paket vanilin

◊ 1 su bardağı şeker

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1/2 su bardağı su

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NASIL YAPARIM?

◊ Büyük bir tavaya su, şeker, tarçın, vanilin ve tuzu ekleyip şeker eriyene kadar kaynatın. Altını kısın ki birden yanmasın.

◊ İçine cevizleri atın, karıştırın. Her tarafı şekerle kaplanana kadar çevirip soğuması için kâğıt kaplanmış bir tepsiye yayın. Soğuyunca yapışanları ayırarak afiyetle tadabilirsiniz.