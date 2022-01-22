Tadına doyulmaz bir tatil için...

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PİZZA VE EKMEK ATÖLYELERİ...

Reşitpaşa’daki BEE eat.play.love, çocuklu aileler için dizayn edilmiş. Kafenin yanı sıra oyun ve atölye alanları da var. Yarıyıl tatili boyunca pizza ve ekmek yapımı atölyeleri, seramik ve yağlıboya etkinlikleri düzenlenecek. 90 dakika süren atölyeler (150 lira) beş kişilik kontenjana sahip olduğu için telefonla rezervasyon yapmanız şart. Gittiğinizde işletmenin kafesinde tavuk tandır (82 lira), kokoreçli pirinç pilavı (74 lira) gibi lezzetleri tercih edebilirsiniz. Mekânın içindeki Kruvasan Arası’nda da farklı çeşitte sandviçler var. Çırpılmış yumurta, çedar peyniri ve füme dana kaburgalı kruvasan sandviç (58 lira). Nutella ve meyveli kruvasansa 52 lira. Salı günleri kapalı. (0212) 323 37 71

RAMEN AŞKINA!

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Kore ve Japon yapımı filmler, anime diziler ve K-Pop grupları gençler arasında oldukça popüler. Gülay Barbaros Altan “Bu kültürlerin yemeklerine, özellikle de ramen’e olan merak da hayli yükselmiş durumda” diyor. Teşvikiye’deki TAS Ramen & Sushi’de farklı çeşitlerde ramen tatmak mümkün. Sahibi Caner Demiray ramen yapmayı Londra’dayken Japon arkadaşlarından öğrenmiş. Etli ramen (80 lira) taze noodle, yeşil soğan, istiridye mantarı ve rosto etle hazırlanıyor. Kaburga suyu ve dana kaburga etiyle pişen ‘rib ramen’se 96 lira. Noodle’lar el açması. Dileyenler karabuğdaydan glütensiz noodle da seçebilir. Menüde ayrıca Kore turşusu kimchi (34 lira) ve suşi çeşitleri (52-104 lira arası) de var. (0212) 260 00 84

KRUVASANLA KAHVALTI

Kruvasanlarının lezzetiyle ünlenen Leone Patisserie & Boulangerie’de, katkısız, doğal malzemelerle hazırlanmış Fransız lezzetleri bulmak mümkün. Kruvasan (21 lira) çeşitleri veya içi bademli, fındık kremalı ekler (36 lira) gibi klasikler çocukların tatil günlerine renk katacak türden. Jambon ve karamelize soğanlı kiş (52 lira) veya ekşi maya baget ekmeğe füme antrikotlu sandviç (37 lira) gibi kahvaltılık seçenekleri ve 2 kişilik Leone kahvaltıları (212 lira) da var. Pastanenin Alsancak şubesini ziyaret ederseniz, ardından civardaki Arkas Sanat Merkezi’nde 8-10 yaş aralığına uygun ücretsiz ‘Doğa Dostu Buluşlar Atölyesi’ne katılabilir veya sergileri gezebilirsiniz. Atölyelere kendi internet sitelerinden ön kayıt yaptırmak mümkün. (0232) 464 34 00

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PERA’DA LEZZETLİ BİR GÜN

Tarihi binaları, butikleri ve müzeleriyle Pera, çocukla semt keşfi için birebir. Yolunuzu çarşamba günü düşürmekte fayda var çünkü Pera Müzesi öğrencilere ‘Genç Çarşamba’ adı altında ücretsiz müze ziyareti olanağı sunuyor. Beyoğlu’na gitmişken yemek durağınız da Miss Pizza olsun. Dana İtalyan salamıyla hazırlanan pepperoni pizzaysa (78 lira) yüzleri mutlaka güldürecektir. Alternatif olarak değişik bir mutfak deneyimi için Tay yemekleriyle ünlü Pera Thai’da noodle (sebzeli 92 lira) veya köri çeşitlerini tadabilirsiniz. Sonrasında da soluğu tarihi değer taşıyan otellerimizden Pera Palas’ın pastanesinde alıp tatlı eşliğinde buranın yıllar boyu kimleri konuk ettiğini anlatabilirsiniz. (0212) 251 32 34

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PATEN SONRASI BAZLAMA TOST

Uniq İstanbul 1.000 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük buz pistine sahip... Sezon boyunca haftanın her günü 10.00-22.00 saatlerinde hizmet veren pistin kullanım bedeli günlük 90 lira. İlk defa paten kayacak çocuklara deneyimli antrenörler eşlik edebiliyor. Acıkanlar için Uniq Kitchen’da ‘bazlama ekmeğine sucuklu tost’ (35 lira), baharatlı patates kızartmasıyla servis edilen Uniq burger (65 lira) ve portakallı kek (20 lira) gibi lezzetler var. (0850) 850 86 47

‘HOT POT’ DENEYİMİ

Şişli’deki Tian Xiang Fu Hot Pot, Uzakdoğulu ‘hot pot’ çeşitleri sunuyor. Masanın ortasındaki alttan ısıtmalı hazneye aromatik bir su konuyor. İçine seçtiğiniz malzemeler katılıyor ve yemek pişmeye bırakılıyor. Menüde sade (26 lira), acı limonlu (37 lira) ve kuyrukyağlı (52 lira) olmak üzere farklı pot bazları var. Bu bazların içine eklemek için şitaki mantarı (48 lira), istiridye mantarı (42 lira) veya el açması erişte (26 lira), karides topları (178 lira), marine kuzu (169 lira) tercih edebilirsiniz. Menüde Japon tatlı mochi (30 lira) ve ‘bubble tea’ de var. (0212) 296 85 55

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