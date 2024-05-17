Sepetimiz hazır!

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Yaz yaklaşırken ısınan havayla birlikte içimiz de kıpır kıpır olmaya başladı. Açık havanın, uzayan güneşli saatlerin tadını çıkarmanın en güzel yollarından biri de piknik yapmak elbette. Hele özenle hazırlanmış bir piknik sepetimiz de varsa... İster filmlerdeki gibi serdiğiniz örtüye kurulup günbatımını süslü seçeneklerle karşılayın,

ister damaklarınızın daha alışkın olduğu pratik çeşitlerle karnınızı doyurun, hazırlayabileceğiniz alternatifler sınırsız.

Mendil, peçete, örtü...

Eğer tercihinizi ilk seçenekten yana kullanacaksanız yani filmlerdeki pikniklere özendiyseniz Brunette Patisserie’nin şefi Nur Aktı hafif romantik stilde bir sepet hazırlamanın uygun olacağını söylüyor. Bunun için de hasırdan genişçe bir sepet, kırmızı-beyaz pötikareli bir örtü, çoklu kullanıma uygun sert, kırılmayan tabaklar, ahşap saplı ekmek bıçağı, kadehler, şık peçeteler tercih edebilirsiniz. Aktı “Tarifini verdiğim baget ekmeğini yine Fransızların meşhur ‘jambon beurre’ yani tereyağı ve jambon sandvicini yaparak kullanabilirsiniz. Ya da yanına rozbif, kuru et, jambon, eski kaşar, brie, gouda, rokfor, taze üzüm, çilek, karadut, kalamata zeytin gibi malzemeler alıp dilediğiniz sandviçi orada yaratabilirsiniz” diyor.

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Kalabalık pikniklerde pratik ve doyurucu seçenekler arayışındaysanız şef yine önerilerini sıralıyor: “Makarna salatası, mini burgerler, sandviç yaparken kullanabileceğiniz tiftiklenmiş fırın tavuk, güzel bir patates salatası, tabule veya kısır, misket köfte, muhammara, köz patlıcan ve humus dip kolay alternatiflerden. Salatalık, havuç ve domatesle hazırlayabileceğiniz sosa banmalık atıştırmalık tabakları ve bitki bazlı mezeler veganları da sevindirir.” Şef, mendil, havlu, kırılmayan bardak, tabak, çatal-bıçak, servis kaşıkları, şişe açacağı, örtü, kamp sandalyeleri, termos ve soğutucu çantaların da yanımızda olması gerektiğini söylüyor.

NE LAZIM?

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◊ 1 paket makarna

◊ 1 konserve mısır

◊ 200 gr taze bezelye (haşlanmış)

◊ 1/4 demet maydanoz

◊ 2 dal taze soğan

Sosu için

◊ 100 gr mayonez

◊ 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan (veya başka bir peynir)

◊ 2 tatlı kaşığı limon suyu

◊ 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Makarnayı haşlayıp bezelye, mısır ve ince kıyılmış yeşilliklerle karıştırın.

◊ Başka bir kapta sos malzemelerini iyice çırpıp makarna salatasıyla birleştirin.

◊ Dilerseniz haşlayıp doğradığınız yumurta, ton balığı veya tiftiklenmiş tavuk gibi malzemeler veya marul, taze kişniş, dereotu, taze fesleğen gibi farklı yeşillikler ekleyebilirsiniz.

NE LAZIM?

Ekmeği için

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◊ 400 gr un

◊ 250 ml ılık su

◊ 8 gr instant maya

◊ 8 gr tuz

Burger için

◊ 500 gr orta yağlı dana kıyma

◊ 12 dilim cheddar peyniri

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 3 yemek kaşığı mayonez

◊ 3 yemek kaşığı ketçap

◊ 1 dilim soğan

◊ 2-3 kornişon turşu

◊ 120 gr yağlı marul

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Ekmek için mikserde un, maya, tuz ve suyu birleştirip hamur yoğurma aparatıyla düşük devirde 5 dakika yoğurun. Hızını arttırıp 8-10 dakika daha yoğurun. 12 eşit parçaya bölün, elinizle yuvarlayarak bezeler hazırlayın. Üzerlerine dilerseniz fırçayla yumurta beyazı sürüp susam serpebilirsiniz.

◊ Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine alıp oda sıcaklığında 30-45 dakika mayalandırın.

◊ Önceden ısıtılmış 210 derece fırının içerisine bir küçük kap su koyun. Ekmekleri 20-25 dakika pişirip çıkarın.

◊ Kıymayı tuz ve karabiberle tatlandırıp 12 eşit parçaya bölün ve burger şekli verin.

◊ Tavada sıvıyağı ısıtıp köfteleri önlü arkalı pişirin. (Bu aşamayı mangalda da yapabilirsiniz). Peynir dilimlerini köftelerin üzerine yerleştirin. Sıcak fırına koyup peynirleri eritin.

◊ Ekmekler soğuyunca ortadan 2’ye kesip tavada kızartın.

◊ Bir kapta, çok ince doğranmış soğan, turşu, mayonez ve ketçabı karıştırıp ekmeklere sürün. Alt tabana köfteyi yerleştirip üzerine marul koyun ve kapatın.

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Etsiz seçenek arayanlara...

Enginar ezmeli çıtır nohut dürüm (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 tortilla lavaş

◊ 1 kırmızı soğan (isteğe bağlı)

◊ 1-2 salatalık

Enginar ezmesi için

◊ 400 gr enginar (haşlanmış)

◊ 200 gr yeşil kalamata zeytin

◊ 100 gr badem (kabuğundan soyulmuş)

◊ 30 gr kapari

◊ 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

◊ 75 ml zeytinyağı

Nohutlar için

◊ 2 su bardağı nohut (haşlanmış)

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1’er tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kimyon

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Enginar ezmesi için enginar, badem, zeytinyağı, zeytin ve kapariyi rondoda çekin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı ince doğranmış maydanoz, dereotu ve frenksoğanı da katabilirsiniz.

◊ Nohutları hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtıp toz kırmızı biber ve kimyonu ekleyin.

Nohutları katıp iyice karıştırın ve hafif çıtırlaşana kadar birkaç dakika çevirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kenara ayırın.

◊ Lavaşların arasına enginar ezmesi sürüp nohutları serpiştirin. İnce dilimlenmiş kırmızı soğan ve salatalıkları yerleştirip kapatın. Dilerseniz ezme ve nohutları ayrı kavanozlara alıp dürümü piknik esnasında da hazırlayabilirsiniz.

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Sepetini Fransız stili hazırlayacaklara...

Hindi fümeli kiş lorraine (8 kişilik)

NE LAZIM?

Hamur için

◊ 180 gr un ◊ 112 gr tereyağı (soğuk)

◊ 1 yumurta sarısı ◊ 3 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için

◊ 200 gr hindi füme ◊ 1 soğan ◊ 4 yumurta (çırpılmış) ◊ 60 gr parmesan (rendelenmiş)

◊ 2 kutu krema ◊ 120 gr eski kaşar

◊ 1/4 çay kaşığı toz muskat ◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Hamuru miksere koyup soğuk tereyağını parça parça ekleyin ve hamur yoğurma aparatıyla çekmeye başlayın. Hafif parçalanan bir doku elde ettiğinizde yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve azar azar suyu eklemeye başlayın.

◊ Hamur toparlanınca elinizle hafifçe düzleyip streç filme sarın ve buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin.

◊ Hamuru 3 milim kalınlığında açıp tart kalıbına yerleştirin. Ortasına delikler açıp üzerine yağlı kâğıt koyun. Ağırlık yapması için baklagil yerleştirip önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

◊ Soğanları çok ince doğrayın ve zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin. Hindi fümeleri küp küp kesip birlikte çevirin. Bir kapta yumurta, krema, muskat ve damak tadınıza göre tuzla karabiberi birleştirin. Soğan, hindi füme ve küp doğranmış peynirleri ekleyip karıştırın.

◊ Harcı pişmiş tartın içine döküp önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.

5-10 dakika soğuttuktan sonra dilimlere kesin.

NE LAZIM?

◊ 8 bebek patates (haşlanmış)

◊ 50 gr taze fasulye ◊ 3 yumurta ◊ 2 Yedikule marulu (küçük boy)◊ 2 domates (orta boy)

◊ 1 büyük kutu ton balığı ◊ 50 gr siyah zeytin

Sosu için

◊ 1 diş sarımsak ◊ 1 dilim ançüez

◊ 1 yemek kaşığı dijon hardalı

◊ 2 yemek kaşığı sirke

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Salata sosu için sarımsağı ve ançüezi ezip birlikte püre haline getirin. Püreyi hardal ve sirkeyle karıştırın. Daha sonra azar azar zeytinyağını ekleyerek bir yandan karıştırın. Zeytinyağı yerine ton balığının yağını da kullanabilirsiniz.

◊ Fasulyenin kılçık kısımlarını temizleyip hafif diri kalacak şekilde 5 dakika kadar haşlayın. Dilerseniz taze börülce de kullanabilirsiniz.

◊ Sosu geniş bir kâseye alın. İçine ikiye kesilmiş bebek patatesleri, 2’ye kesilmiş marulları, ton balığını, fasulyeleri ekleyip harmanlayın. Orta kıvamda haşlayıp dilimlediğiniz yumurtalar,

4’e bölünmüş domates ve zeytinle süsleyin.