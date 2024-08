Olimpiyatları izlerken Parisli gibi atıştıralım

Haberin Devamı

Resmi adıyla Games of the XXXIII Olympiad, Paris’te başladı. Kent 100 yıl aradan sonra ikinci kez olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. 11 Ağustos’a kadar devam edecek oyunlarda 101 sporcumuz mücadele ediyor. Çok değil, 15 yıl öncesine kadar güreş ve halter gibi kısıtlı dallarda yarışabildiğimiz oyunlarda voleyboldan atıcılığa birçok alanda madalya bekliyoruz. Hal böyle olunca da televizyonlardaki canlı yayınlar her zamankinden daha fazla izleyici topluyor.

Kaan Sakarya (solda) , Derin Arıbaş (sağda)

Yerinde izlemenin zevki başka olsa da evimizi Paris havasına sokarak heyecanı katlayabiliriz belki... İkisi de Fransa’daki önemli gastronomi okullarında eğitim görmüş başarılı şeflerimiz Kaan Sakarya ve Derin Arıbaş’ın kapısını çaldık ve Fransız gustosu taşıyan atıştırmalık tarifleri istedik. İstanbul’da Basta! ve Basta! Neo-bistro’da çok lezzetli, ‘ellerinin değdiği belli’ yemekler yapan şeflerin tarifleriyle salonunuzda Paris havası yaratmak için TV karşısına kurulmadan önce haydi mutfağa!

Croque-monsieur (Krok-mösyö)

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 dilim tost ekmeği

◊ 8 dilim jambon

◊ 150 gram rendelenmiş

gravyer peyniri

Beşamel sos için

◊ 30 gram tereyağı

◊ 30 gram un

◊ 300 ml süt

◊ Yeterince tuz, karabiber, muskat

NASIL YAPARIM?

◊ Orta ateşte, bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve karıştırın. 2 dakika pişirin. ◊ Sürekli karıştırarak soğuk sütü yavaş yavaş ekleyin. Sos koyulaşana kadar pişirin. Tuz, karabiber, muskatla tatlandırın.

◊ Fırını 200 dereceye ısıtın.

◊ 2 dilim tost ekmeği üzerine beşamel sos sürün. Beşamel sosun üzerine 2’şer dilim jambon koyun. Üzerine rendelenmiş gravyer peynirinin bir kısmını ekleyin. 2’şer dilim jambon ve biraz daha peynir ekleyin.

◊ Diğer 2 dilim ekmeğe de beşamel sos sürüp soslu kısım tostun içinde kalacak şekilde kapatın. Krok-mösyö’leri bir fırın tepsisine yerleştirin.

◊ Her birinin üzerine kalınca bir kat daha beşamel sos sürün ve kalan peyniri serpin. Yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin.

◊ Sıcak servis edin, yanında hardallı ve sirkeli yeşil salata iyi bir eşlikçi olacaktır.

Volavan’ın içi farklı şekillerde doldurulabilir. Kavrulmuş mantarlısını beşamel sos ve kişnişle servis edebilirsiniz.

Ratatouille vol-au-vent (Ratatuy volovan)

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 8 kare donuk milföy hamuru ◊ 1 yumurta

◊ 1 adet patlıcan

◊ 1 adet kabak

◊ 1 adet kırmızı biber

◊ 1 küçük soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 adet domates

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Yeterince tuz

ve karabiber

◊ Defne yaprağı,

taze fesleğen veya kekik

◊ 50 gram rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Volovan için 8 parça hazır milföy hamurunu yuvarlak bir su bardağının ağzıyla veya volovan kalıbıyla kesin. Kesmiş olduğunuz 4 tane yuvarlak hamuru daha küçük bir kalıpla veya çay bardağıyla tam ortalayarak bir daha kesin. Ortası boş simit gibi bir şekil elde edeceksiniz.

◊ Yuvarlak hamurların üstüne yumurta sarısı sürün ve tam üstüne simit şeklindeki parçaları oturtun. Tekrar yumurta sarısı sürün. Ortada kalan kısımları çatalla hafifçe iğneleyerek 170 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika, kabarıp kızarana kadar pişirin.

◊ Tüm sebzeleri küp küp doğrayın.

◊ Zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Soğan, sarımsak ve defne yaprağını ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

◊ Patlıcan, kabak ve biberleri ekleyin, yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 10 dakika). Doğranmış domatesleri ekleyin ve karışımı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak taze fesleğen veya kekik ekleyin.

◊ Volovanların içini ılık ratatuy ile doldurup servis edin. Dilerseniz üstüne rendelenmiş parmesan ekleyip 170 derece ısıtılmış fırında 8-10 dakika tutup servis edebilirsiniz.

(4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 125 ml su

◊ 125 ml süt

◊ 150 gram un

◊ 75 gram tereyağı

◊ 75 gram rendelenmiş gravyer◊ 4 yumurta

◊ 1 tutam tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Su, süt ve tereyağını bir tencerede kaynatın. Tencereyi ateşten alın.

◊ Unu tek seferde ekleyip karıştırarak hamuru oluşturun.

◊ Tekrar ateşe alın, 2 dakika boyunca hamuru bir spatulayla durmadan karıştırarak pişirin. ◊ Karıştırma kabına aktarın ve ılınmasını bekleyin.

◊ Yumurtaları tek tek ekleyin, iyice karıştırın. Peyniri ve tuzu ekleyin.

◊ Karışımı bir krema torbasına alın. Hamuru yağlı kâğıt serilmiş bir fırın tepsisine arada boşluklar bırakarak küçük toplar halinde sıkın.

◊ Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin.