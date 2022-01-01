Hafif bir sabah...

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Bugün, yeni yılın ilk günü. Birbirinden leziz yemekler hazırlamak için mutfakta uzun saatler geçirdiğim dünün yorgunluğunu atma zamanı... Bunun için hepsi birbirinden pratik, üstelik bir o kadar hafif ve midemizi yormayacak tarifler önereceğim. İlki, yulaf... Kimi zaman bir önceki geceden hazırladığım bu kolay kahvaltılık, güne doyurucu bir başlangıç yapmak için tercihim.

Hazırlığı 10 dakika süren ve pişerken yaydığı kokuyla mest eden ‘banana bread’se pişirmeyi en sevdiğim tariflerden bir diğeri. İçi yumuşacık ve nemli bu muzlu kekin yanına ‘şifalı bir karışım’ dediğim baharatlı latte’yi çok yakıştırıyorum.

Çok yediğim bir günün ertesinde, sebze suyunu da sıklıkla tercih ediyorum. Bundan 8-9 yıl önce, kilo kontrolümde sorun yaşıyordum. Diyet yapmak yerine sürdürülebilir yöntemler araştırmaya başladım. Hep uygulayabileceğim, sağlığıma iyi gelecek yöntemleri incelerken çiğ beslenme, süper besinler ve sağlıklı pişirme yöntemleri gibi başlıklarla tanıştım. O dönem izlediğim ‘Fat, Sick and Nearly Dead’ (‘Şişman, Hasta ve Neredeyse Ölü’) belgeseli bana bambaşka bir kapı açtı.

Sebzelerle aram hep iyiydi ama sularını sıkıp içmeyi bu kadar sevebileceğim aklıma gelmemişti. Karnabahar suyunun tadı tatlı oluyor mesela. Ispanağın suyunu sıkıp karnabahar suyuyla karıştırdığımda da epey lezzetli kokteyller hazırlayabiliyorum. Kabağın, semizotunun suyunun enfes olduğunu görmek, beni sebzelerden et yaptığım bu günlere getirdi desem, abartmış olmam. Ama bir ayrıntı: Ben sıkma işini blender’da yapmıyorum, sebzelere metalin değmediği ‘slow juicer’ları kullanıyorum, böylelikle vitamin değerleri kaybolmuyor. Bugün size bir sebze suyu tarifi de vereceğim.

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YULAF

(1 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 su bardağı yulaf

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

- 1.5 su bardağı bitkisel süt (fındık sütü tercih ettim)

- 1 yemek kaşığı hurma özü

- 2 yemek kaşığı dövülmüş fındık

- 1/2 çay kaşığı tarçın

- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

- Tüm malzemeleri bir cam kavanozda bir araya getirin, iyice karıştırın. Ben yabanmersini, muz dilimleri ve file bademle süslüyorum.

- Buzdolabında bir gece beklettikten sonra, ertesi gün dilerseniz biraz daha bitkisel süt ekleyip kıvamını sulandırabilirsiniz.

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ALTIN LATTE

(1 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 bardak bitkisel süt

- 1/2 çay kaşığı zerdeçal

- 1/4 çay kaşığı tarçın

- 1/4 çay kaşığı zencefil

- 1 çay kaşığı hazır kahve tozu

- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi şekeri

- 3-4 damla vanilya özütü

NASIL YAPARIM?

- Tüm malzemeleri bir cezveye alın, sürekli karıştırarak pişirin ama kaynatmayın; latteniz hazır. Ben badem sütü tercih ettim.

BANANA BREAD

(4 kişilik)

NE LAZIM?

- 3 olgun muz (ezilmiş)

- 1/3 su bardağı Hindistan cevizi yağı (oda sıcaklığında erimiş)

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- 1/3 su bardağı Hindistan cevizi şekeri (veya esmer şeker)

- 2 yemek kaşığı bitkisel süt

- 2 su bardağı un

- 1 çay kaşığı dolusu karbonat

- 2 çay kaşığı tarçın

- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz

- 1/2 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

- Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Un, karbonat, deniz tuzu, ceviz, vanilya ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın.

- Ayrı cam bir kaba muz, Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi şekeri ve bitkisel sütü koyup onları da karıştırın, daha sonra kuru malzemelerle harmanlayın.

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- Harcı bir araya getirdikten sonra çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.

- 10x20 santim boyutlarında dikdörtgen bir kek kalıbına yağlı kâğıt serip kek karışımını üzerine dökün, 45 dakika pişirin.

BİR ÖNERİ

Kek pişince hava almayan bir kapta ve buzdolabında 5 gün saklayabilirsiniz.

ÇİĞ SEBZE SUYU

(2 kişilik)

NE LAZIM?

- 1/3 demet ıspanak

- 1/3 demet maydanoz

- 1/3 karnabahar

- 2 havuç

- 2 salatalık

- 1 kabak

- 1 portakal

- 1 greyfurt

- 1 elma

NASIL YAPARIM?

- Tüm sebze ve meyveleri ‘slow juicer’a koyun, sebze suyunuz hazır. Önce yeşillikleri, ardından diğerlerini eklemeniz yeşilliklerin suyunun daha fazla ve daha kolay sıkılmasına yardımcı olacaktır.