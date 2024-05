Görüntüsüyle de tadıyla da sofralara çok yakışıyor

Haberin Devamı

Bahar aylarının en nadide sebzelerinden kuşkonmaz tabaktaki şık görüntüsüyle şeflerin de tercihi. Ülkemizde kuşkonmaz üretimi 1930’ların başında Atatürk’ün yurtdışından tohumunu getirtmesi ve Yalova Devlet Çiftliği’nde araştırma ve dikim talimatı vermesiyle başlamış. Konuklarına da sıklıkla ikram ettiği ve haşlanmış olarak sevdiği kuşkonmaz kendine özgü lezzeti ve dokusuyla gastronomi dünyasında da sevilen bir ürün olmaya devam ediyor. Yeşil, mor ve beyaz renklerde yetişen kuşkonmaz çalı formunda çok yıllık bir bitki. Bahar aylarında yeraltı köklerinden toprak yüzeyine uzattığı sürgünleri yeniyor. Beslenme ve diyet uzmanı, yazarımız Berrin Yiğit’ten sağlığa faydalarını ve sağlıklı pişirme tüyolarını öğrendik:

“Folik asit, C vitamini ve K vitamini deposu; antioksidan içeriği açısından oldukça zengin. Yüksek lif içeriği sayesinde aynı zamanda iyi bir prebiyotik kaynağı. Sofralarımızda en çok yeşilini kullansak da morları da çok güçlü bir antioksidan. Her yemeğin yanına, her salataya uyum sağlayan kuşkonmazı en az besin kaybıyla yemek için buharda pişirmek gerekiyor. Kan şekerini düzenleyen ve yüksek lif içeren bu leziz sebze balıkla çok yakışıyor, özellikle de levrek ve somonla.

Haberin Devamı

Parmak büyüklüğünde kesilmiş 5 kuşkonmazı minik minik doğranmış 1 soğan ve 2 diş sarımsakla birlikte 4 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. 1 kâse doğranmış levrek veya somon filetosu ekleyin. Yine 1 kâse kadar doğranmış mantar, tuz ve karabiber katıp soteleyerek pişirin. 1 kişilik bu tarif oldukça hafif olmasına rağmen besleyici bir akşam yemeği seçeneği... Ülkemizde sıklıkla et, balık veya tavuk yemekleri yanında eşlik eden bu sebzeyi kahvaltılarda omletlerin içine dahil etmek de bir seçenek.

Şimdilerde bol bol salata yemenin tam da zamanı. Biraz zeytinyağı ve dilediğiniz baharat çeşitleriyle harmanlayıp fırında pişirdikten sonra soğutun. Pişmiş arpa şehriye, ince kıyılmış maydanoz, nane, dereotu, fesleğen gibi taze yeşillikler, küp doğranmış kapya biberle harmanlayın. Zeytinyağı, limon ve çok az da nar ekşisiyle hazırladığınız salata sosuyla birleştirin. Hem pratik hem de lezzetli.

Haberin Devamı

Küçük küçük doğradığınız kuşkonmaz ve mantarları kırmızı soğanla birlikte zeytinyağında soteleyip üzerlerine parmesan rendelemeyi de tercih edebilirsiniz. Etlerin yanında sunmak için masum ve leziz bir alternatif olacaktır.

NE LAZIM?

◊ 1 kg yeşil kuşkonmaz

◊ 500 gr mor kuşkonmaz

◊ 500 gr beyaz kuşkonmaz

◊ 1 lt tavuk suyu ◊ 300 gr soğan

◊ 200 gr patates ◊ 10 gr sarımsak

◊ 100 ml zeytinyağı ◊ 50 gr tereyağı

◊ 3 gr tuz ◊ 2 gr karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Kuşkonmazlardan birazının baş kesimlerini kesip servis için kenara ayırın.

◊ Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Havanda dövülmüş sarımsağı ekleyin. Kuşkonmazları ve patatesi yemeklik doğrayıp tencereye ilave edin. Tavuk suyu, tuz ve karabiberi katıp orta ısılı ateşte yarım saat pişirin.

◊ Sebzeler yumuşayınca çorbayı el blender’ıyla çekip süzün.

◊ Ayrı bir tavada tereyağını eritip hafif tuzladığınız kuşkonmaz başlarını 3 dakika pişirin.

◊ Çorbaları kâselere paylaştırın. Kuşkonmaz başları ve elinizin altında varsa semizotu yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

*Bu içerik sponsorludur