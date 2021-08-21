GeÃ§miÅŸte ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde herkesin birbiriyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir tat...

TÃ¼rk mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde aÅŸure OsmanlÄ± dÃ¶neminden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze miras kalan mutfak gelenekleri arasÄ±nda Ã¶zel bir yere sahip. AÅŸure kelimesinin ArapÃ§a 10 sayÄ±sÄ± anlamÄ±na gelen â€˜aÅŸrâ€™ ve â€˜Ã¢ÅŸirâ€™ kelimelerinden tÃ¼retilme nedeni TÃ¼rk-MÃ¼slÃ¼man geleneÄŸinde hicri-kameri yÄ±lÄ±n ilk ayÄ± olan muharremin 10â€™uncu gÃ¼nÃ¼ piÅŸirilmesinden kaynaklanÄ±r. Neden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair hikÃ¢yeler birden fazla. En yaygÄ±n olanÄ±: Nuh Peygamberâ€™in gemisinin Cudi DaÄŸÄ±â€™nÄ±n tepesinde karaya oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yiyecek bulunamamasÄ±; kurtulanlarÄ±n, gemide kalan tÃ¼m erzaktan Ã§orbaya benzeyen bir aÅŸ yani aÅŸure yapmasÄ±... AÅŸurenin Åžii kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde de bir anlamÄ± var. Hazreti HÃ¼seyinâ€™in ÅŸehadetine denk gelen muharrem ayÄ±nda Kerbela ÅŸehitlerini anmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r.

Bir rivayete gÃ¶re 7, bir rivayete gÃ¶re 12, bir rivayete gÃ¶re de 41 tÃ¼rlÃ¼ kuru erzaktan yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi sÃ¶ylenen aÅŸurenin asÄ±l malzemesi Anadoluâ€™nun kadim ve zamansÄ±z yiyeceÄŸi buÄŸday... AÅŸure simgesel anlamÄ±nÄ± milattan Ã¶nce 10000 yÄ±llarÄ±ndan beri bu coÄŸrafyada tarÄ±mÄ± yapÄ±lan buÄŸdayÄ±n bereketinden alÄ±yor. Ermeni kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde anuÅŸ-abur, Rum kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde koliva buÄŸdayla hazÄ±rlanan aÅŸureyle komÅŸu diÄŸer ritÃ¼el yiyecekler...Â AÅŸure buÄŸdayÄ±n yanÄ± sÄ±ra pirinÃ§, nohut, kuru bakla, kuru bÃ¶rÃ¼lce, kuru fasulye gibi baklagiller ve tÃ¼rlÃ¼ kuru meyveyle zenginleÅŸiyor.

1870â€™te Sultan AbdÃ¼lazizâ€™in validesi Pertevniyal Sultanâ€™Ä±n piÅŸirtip daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± sÃ¼zme aÅŸure malzemeleri Ã§ok Ã§eÅŸitli: BuÄŸday, ÅŸeker, misk, razaki Ã¼zÃ¼mÃ¼, Ã§amfÄ±stÄ±ÄŸÄ±, Ã§ekirdeksiz Ã¼zÃ¼m, sakÄ±z baklasÄ±, mÄ±sÄ±r hurmasÄ±, bÃ¶rÃ¼lce, Ã§amfÄ±stÄ±ÄŸÄ±, nohut, kavrulmuÅŸ fÄ±ndÄ±k iÃ§i, badem iÃ§i, gÃ¼lsuyu, fasulye, Konyaâ€™nÄ±n kuÅŸÃ¼zÃ¼mÃ¼, sadeyaÄŸ, pirinÃ§ unu ve niÅŸasta.

Bu tatlÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, geÃ§miÅŸte ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hep paylaÅŸÄ±lan bir yiyecek olmasÄ±. OsmanlÄ± dÃ¶neminde sarayda, tekkelerde, konak ve hanelerde kazan kazan daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere piÅŸirilen aÅŸure, evlerde eÅŸe, dosta, akrabaya, komÅŸulara; tekkelerde mÃ¼ritlere, halka; sarayda saray halkÄ±na, devlet ileri gelenlerine ikram edilirdi. Sarayda aÅŸure her yÄ±l muharrem ayÄ±nÄ±n 10â€™uncu gÃ¼nÃ¼nde saray helvahanesinde, helvacÄ±baÅŸÄ±larÄ±n nezaretinde piÅŸirilirdi. Sarayda piÅŸirilen sÃ¼zme aÅŸure halk iÃ§in piÅŸirilenden farklÄ±ydÄ±. â€˜SÃ¼zme saray aÅŸuresiâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan bu Ã§eÅŸit, dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ buÄŸday, biraz pirinÃ§, badem ve Ã§ok az nohutla yapÄ±lÄ±rdÄ±. Ä°yice helmelenerek piÅŸen buÄŸday sÃ¼zÃ¼lÃ¼r, soÄŸuduktan sonra da iÃ§ine gÃ¼lsuyunda ezilmiÅŸ misk eklenirdi. SÃ¼zme saray aÅŸuresi bir tÃ¶renle hanedan mensuplarÄ±na ve devlet ileri gelenlerine Ã¶zel aÅŸure testileri iÃ§inde gÃ¶nderilirdi. Sarayda halka daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere taneli aÅŸure de piÅŸirilirdi.

AÅŸure ve sÃ¼zme saray aÅŸuresi tarifleri 1844â€™te OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esi olarak yayÄ±mlananÂyemek kitabÄ± â€˜MelceÃ¼â€™t-Tabbahinâ€™de yer alÄ±yor. Taneli aÅŸure, kabuÄŸu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ buÄŸday, fasulye, bakla, pirinÃ§, ÅŸeker veya bal-bademle hazÄ±rlanÄ±rdÄ±. 1882â€™de Ä°stanbulâ€™da yayÄ±nlanan â€˜Ev KadÄ±nÄ±â€™ adlÄ± yemek kitabÄ±nda mahlut aÅŸure (karÄ±ÅŸÄ±k aÅŸure), adi aÅŸure, sÃ¼zme aÅŸure ve FrenkarpasÄ± aÅŸuresi adÄ± altÄ±nda dÃ¶rt farklÄ± tarif var.

FISTIKLA DOLDURULUP GERÄ° GÃ–NDERÄ°LÄ°YOR

19â€™uncu yÃ¼zyÄ±lda sarayda ve konaklarda aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lan Ã§oÄŸunlukla porselen, yaldÄ±zlÄ± ve Ã§iÃ§ek desenli testiler Avrupaâ€™da Saksonya porseleninden Ã¶zel sipariÅŸ Ã¼zerine yaptÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. BoÅŸ aÅŸure testileri ertesi gÃ¼n konaklardan cevap denen usul gereÄŸi bademÅŸekeri, fÄ±stÄ±k ve hatta Ã§ikolatayla doldurulup geri gÃ¶nderilirdi. Sene baÅŸÄ± olan muharrem ayÄ±nÄ±n 10â€™uncu gÃ¼nÃ¼nden sonuna kadar aÅŸure piÅŸirilmesi Ä°stanbulâ€™un zengin, fakir tÃ¼m evlerinde uygulanan bir Ã¢detti.Â AÅŸure tÃ¼m Anadolu coÄŸrafyasÄ±nda evlerde piÅŸirilir, dua okunduktan sonra Ã¶lmÃ¼ÅŸlerin ruhlarÄ±na hediye edilirdi.

19â€™uncu yÃ¼zyÄ±lda aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lan testi ve sÃ¼zme saray aÅŸuresi.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde halen muharrem ayÄ±nda piÅŸirilmeye devam eden aÅŸure zengin bir kÃ¼ltÃ¼rel mirasa iÅŸaret eder. BuÄŸdayÄ±n bereketiyle hazÄ±rlanan tatlÄ±, bolluk ve kÄ±smet iÃ§in niyeti ve hayatÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na duyulan ÅŸÃ¼kranÄ± ifade eder.

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