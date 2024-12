Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

Londra’ya tatlı çıkarması

Ünlü baklava zincirinin ardından Türkiye’nin en eski tatlıcılarından Cafer Erol da 23 Kasım’da Londra’da şube açtı. Yeni şube, uluslararası birçok marka ve restoranın olduğu Knightsbridge’in en hareketli noktalarından Harrods mağazasının hemen yanında. Şekerci Cafer Erol’un yeni yıl için özel hazırladığı ürün koleksiyonu burada da satılıyor. Markanın artık klasiği haline gelen Fındıkkıran çikolatalar da şık paketiyle sunuluyor.

Açıl susam açıl

Tahinin tarihsel yolculuğu kitap oldu. ‘The Book of Tahini’ (Tahinin Kitabı) Ketebe Yayınları’ndan İngilizce olarak çıktı. ‘The Magical Door That Opens with Sesame’ (Susamla Açılan Büyülü Kapı) altbaşlığıyla yayımlanan kitapta tahinin tarihi, sağlığa faydaları ve mutfaktaki kullanımı anlatılıyor. Eseri kaleme alan Hüseyin Çelik kitapla ilgili şu bilgileri verdi: “Tahinin hammaddesi olan susamın yetişmesi için en verimli topraklar ‘Levant bölgesi’ diye tabir ettiğimiz Doğu Akdeniz toprakları. Levant bölgesi içerisindeki ülkeler arasında dünyanın en büyük tahin üreticisi olmayı başardık. Bunun da kitabımıza ayrı bir değer kattığını düşünüyoruz.”

Turşu atölyesini şef Ceyda Artun düzenliyor.

Yerli malı yurdun malı

Yerli Malı Haftası sadece okullarda kutlanmıyor. 12-15 Aralık’ta Beykoz Kundura’da bu haftaya özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Programda yaratıcı yazarlıktan deri ve kumaş atölyelerine, toplumsal hafızamızı güçlendiren aktivitelerden sürdürülebilir gastronomi kültürüne pek çok içerik var. Ayrıca şef Ceyda Artun 14-15 Aralık’ta turşu atölyesi düzenleyecek.

Tekirdağ bulaması

Tekirdağ 13’ledi

Geleneksel yöntemlerle sıkılan üzümün suyu odun ateşinde uzun süre kaynatılır ve çöven suyu eklenerek pekmez haline getirilir. Ardından büyük sopalarla karıştırılıp koyu bir kıvam alması sağlanır. Tarifini verdiğimiz Tekirdağ bulaması coğrafi işaretle tescillendi. Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma ve Küçükyoncalı keşkeğinden sonra bu yemekle kentin tescilli 13 ürünü oldu.

Baş konuk mantar

Bugün Beta Home Sapanca’daki Anapa Restaurant, mikolog Jilber Barutçiyan ile şef Aylin Yazıcıoğlu’nu misafir ediyor. Düzenlenecek etkinlikte Barutçiyan ormanın derinliklerinden getirdiği mantarların hikâyelerini anlatacak, şef Yazıcıoğlu ve şef Doğan Anapa da bu mantarlarla bir menü hazırlayacak. Rezervasyon için: (0533) 695 45 79