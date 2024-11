Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

Kahve kokusu Antalya’yı saracak

Antalya Kahve Festivali 22-24 Kasım’da gerçekleşecek. Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkânları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, ulusal ve uluslararası büyük kahve markaları ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek. Festival kapsamında ayrıca tadımlar yapılacak, eğitimler, atölyeler ve seminerler düzenlenecek, evde demleme teknikleri anlatılacak. Aynı zamanda konserler de olacak.

Cihangir'in en yenisi

Take Sushi'nin geçen aylarda Kapadokya'da hizmete açılan ilk şubesinin ardından, ikinci şubesi de Cihangir'de açıldı. Üst katında butik otel, teras katında Sur Balık'ın olduğu binada açılan Take Sushi, Kapadokya'dan sonra İstanbul'daki Uzakdoğu mutfağı sevenleri Japon şef Hiroki Takemura'nın spesiyalleriyle buluşturuyor. Mekân sadece suşi değil, Japon mutfağından başka lezzetler de sunuyor. Take Sushi'nin imza yemeklerinden biri ramen shoyu. Set menüler dahil yaklaşık 74 farklı suşi, noodle çeşitleri ve ana yemeklerle zengin bir menüsü var.

Farklı aromalar, çıtırtılı lezzetler

Tchibo kış için patlamış mısır, speculoos bisküvisi (tarçın, karanfil, muskat, yıldız anason ve kakule gibi çeşitli baharatla hazırlanan Avrupa kökenli bir bisküvi) ve zencefil gibi tatların öne çıktığı ‘Tchibo Original’ isimli bir kış menüsü hazırladı. Tuzlu karamelle patlamış mısır aromasının uyumundan doğan popcorn caramel cappuccino, patlamış mısır, krema ve lotus sosuyla süslenerek servis ediliyor. Yakut süt baharatı ve balın buluştuğu pink winter rengiyle ilgi çekiyor. Pear peculoos oat latte ise speculoos bisküvi aroması, lotus biscoff bardak süslemesiyle çıtırtılı bir lezzet.

Yalnızca pazar günleri

Caddebostan’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu yemekleri sunan Perran Ocakbaşı’nın mutfağında, ünlü kebap ustası şef Mehmet Keskin var... Birbirinden lezzetli et yemekleri sunan Mehmet Şef’in özel tarifiyle hazırladığı döneri, yalnızca pazar günleri servis ediliyor.

Gastronomi dünyası bu masada

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 13-14 Kasım’da ‘Legacy&Menu’ teması çerçevesinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyaca ünlü şefler Gastromasa Konferansı’nda menülerini hazırlarken ilham aldıkları noktaları, menü yaratıcılığının bir restoran için önemini, mutfaklarının gelişimini ve dünya gastronomisindeki trendleri anlatacaklar. Şeflerin bir kısmı kendi menüleriyle demolar yapacak. Katılanlar dünyanın yıldız şeflerini görüp firmaların yeni ürünlerini deneyimleme, atölyeleri izleme şansına da sahip olacaklar.