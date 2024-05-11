Gastronomi kazanında kaynayanlar

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ÖDÜLLÜ YAĞLAR TEK KUTUDA





Milas’ta zeytinyağı üreten Oro di Milas ve Yunanistan’ın zeytinyağı markası Pamako özel bir işbirliği yaptı. Her ikisi de uluslararası zeytinyağı yarışmalarında ödüller kazanan bu iki markanın zeytinyağları artık bir koleksiyon kutusunda bir arada satışta. Bu kutuların satışından elde edilen gelirin bir kısmı, barışı teşvik etmeye ve çocuk sağlığı araştırmalarına destek olan kuruluşlara bağışlanacak. Pamako yağları ayrıca yüksek fenolik zeytinyağının otizmli çocuklar üzerindeki etkisini çalışan Avrupa araştırmalarında da üç yıldır kullanılıyor. Paketi satın alan tüketicileri, bu ödüllü zeytinyağlarının tadını çıkarırken Ege Denizi’nin iki yakası arasındaki kuvvetli bağı düşünmeye, mutfak geleneklerinin zenginliği kadar barış ve dostluk ruhunu da kutlamaya davet ediyorlar. Ödüllü zeytinyağlarını ve yaptıkları işbirliğini orodomilas.com ve eminemsoliveoil.com internet sayfalarından detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

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ŞEFİN SOFRASINA BUYURUN





Şef Claudio Chinali’nin Eataly bünyesindeki restoranı Terrazza Italia’da ‘Chef’s Table’ etkinlikleri başlıyor. İlki 16 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlik serisinde şefin mevsimsel ürünlerle hazırladığı İtalyan dokunuşlu menüler başrolde. Her etkinlikte birbirinden farklı tasarlanmış sürpriz menüler görmeye hazırlanın.

BOZBURUN’DA MİCHELİN’Lİ LEZZETLER





Şef Zeynep Pınar Taşdemir’in İstanbul Yeniköy’deki 1 Michelin yıldızlı restoranı Araka, bu yaz Bozburun’da da servis vermeye hazırlanıyor. Sabrinas Haus bünyesinde kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan bir menü sunacaklar.

İSTANBUL MANDALARINA SAHİP ÇIKALIM

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Manda Festivali’nin üçüncüsü bu sene 1 Haziran’da Eyüpsultan’daki Ağaçlı Köyü’nde gerçekleşecek. 2022’den beri kutlanan festivalde İstanbul’un manda ve çoban geleneği üzerine farkındalık yaratılıyor. Bu yıl tarihi gıda mirasımızı koruma amacıyla müzisyenler, çevreciler, sanatçılar, biyologlar, peynirciler, çobanlar bir araya gelecek. Yürüyüşler, atölye çalışmaları ve yerel üretici pazarı gibi etkinliklerle de dolu dolu bir gün yaşatmak hedefleniyor.

MİLANO’DA GECE PİZZA VE DONDURMA YASAĞI





İtalya’nın Milano kenti, şehir sakinlerinin huzurunu korumak amacıyla gece yarısından sonra dondurma ve pizza satışını yasaklayan yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. İtalyan kültürünün bir parçası haline gelen gece geç saatlerde satışa alışkın yerel satıcılarınsa bu durumdan memnun olmayacağı öngörülüyor. Yasa, hafta içi saat gece 00.30’dan hafta sonları ve resmi tatillerdeyse saat 1.30’dan sonra pizza ve içecekler de dahil olmak üzere tüm paket servisli yiyeceklerin yasaklanmasını öngörüyor. Amacıysa sokaklarda yemek yiyen, yerel sakinleri uyutmayan gürültülü ve kalabalık grupları engellemek.