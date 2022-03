Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

SORUMLU RESTORAN DEVRİ

Bünyesinde Ali Ocakbaşı, Köşebaşı, Ringa, Ken Sushi gibi restoranlar olan Akkomarka, mutfağımızı yenilikçi ve küresel markalarla temsil ederken odağına sürdürülebilirliği almayı hedefliyor. Bu doğrultuda hayata geçirdikleri projenin adıysa ‘Sorumlu Restoran Hareketi’. Projeyle aydınlatma ve musluk sistemleri revize edilmiş, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek karbon ayak izi azaltılmaya başlamış. Personel eğitimlerinde atıksız mutfak gündeme alınmış... Malzeme tedarikinde kadın üretici ve kooperatiflerini tercih etmeleri, HAYTAP işbirliğiyle barınaklara destek olmaları da projenin öne çıkan adımları.

İTALYA’DAN YENİ TANITIM HAMLESİ

İtalya, şimdilerde yeni bir iletişim çalışması girişiminde. ‘Be IT’ isimli kampanya, İtalyan kültürünün tutku, yaratıcılık, inovasyon, miras, çeşitlilik, stil ve sürdürülebilirlikle nasıl şekillendiğini anlatmayı hedefliyor. İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından, ICE-İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’yla başlatılan çalışma; gastronomi başta olmak üzere, moda ve teknoloji gibi ülkenin yaratıcı kollarını dünyaya tanıtacak. Büyükelçi Giorgio Marrapodi, Türkiye çalışmaları için “İtalya gibi Türkiye’de de yemeklerin gelişimi ve tanıtımında ürün menşesinin çok güçlü bir etkisi olduğunu fark ettim. Her bölge, kendi topraklarının özünü barındıran benzersiz yemekler geliştirmiş” diyor ve Akdeniz diyetinin yeme-içme geleneklerini en az İtalya kadar Türkiye’yle de bağdaştırıyor. Proje kapsamında her yıl düzenlenen ‘İtalyan Mutfağı Haftası’ gibi İtalyan şefleri de dahil eden etkinliklere odaklanılacak.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Gastronomi sektörünü eğitimle güçlendirmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Culinary Forum 2022 Education, 67 üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrenci ve sektör profesyonelinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Akademisyen, marka temsilcileri ve şeflerden oluşan 85 konuşmacı; gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı. Toplantıda öğrencilere tavsiyeler verildi ve Türk mutfağında yaratıcılık, sürdürülebilirlik, yerel ürün kullanımı gibi konu başlıklarına değinildi.