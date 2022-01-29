Gastronomi kazanında kaynayanlar

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EN ÇOK DÜRÜM YİYORUZ

Yemek Sepeti geçen günlerde 2021’in sipariş raporlarını çıkarmış. Tahmin edin, en çok ne sipariş edilmiş: Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm... Tek seferde en çok sipariş verilen lezzetse 300 adetle çiğköfte dürüm olmuş. Kahvaltıda yüzde 73 sipariş artışı yaşanmış. Bir rekor kırarak bir sene içinde tam 2 bin 47 kez sipariş veren bir kullanıcı bile varmış.

ARI EKMEKLİ ÇİKOLATA!

Pandeminin ilk günlerinden bu yana yanımdan eksik etmediğim ürünlerin başında propolis geliyor. Türlü şekli var, hangisini daha kolay tüketebiliyorsanız... Ama özellikle Anadolu propolisi olanları almak gerektiğini Beeo’nun kurucusu Aslı Elif Tanuğur’dan öğrenmiştim. Gıda mühendisi Tanuğur, yenilikçi ürünler konusunda aktif. Son olarak çıkardıkları Anadolu propolisi, arı ekmeği ve ham bal dolgulu çikolatayla bunu bir kez daha kanıtladı. Arı ekmeği, arının polene kendi enzimlerini katarak petek gözlerinde depolaması sonucu oluşuyor ve yavru arının ilk besini olarak biliniyor.

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ÇÖZÜM ‘SAHTE MUZ’ MU?



Birleşmiş Milletler’in uyarısına göre 30 yıl içinde iklim krizi nedeniyle gıda temini ve güvenliği daha da büyük bir sorun olacak. ‘Enset’ adı verilen ve sahte muz olarak da adlandırılan bitkiyse şimdiden Afrika için kurtarıcı ilan edildi. Boyu 10 metreye ulaşan, muza benzer bu bitki her mevsim yetişiyor. Nişastalı sap ve köklerinden elde edilen püre, fermente edilip hamur haline getirilerek ekmek veya lapa yapılabiliyor.

USLA’DAN ÖNEMLİ ATAK



Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) yıllardır hizmet verdiği Mecidiyeköy’deki binadan ayrılıp Kanyon’a taşınıyor. Tamamen yenilenen okul, gastronomi eğitimlerine artık yeni yerinde devam edecek. Profesyonel ve uzun süreli eğitimlerin yanında okulun atölyeleri de çok ilgi görüyor. Çikolata, taze makarna ve tapas atölyeleri şubat etkinliklerinden bazıları.