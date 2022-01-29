Gastronomi kazanında kaynayanlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde gözü Borussia Dortmundda Roman Bürki ve Nico Schulz... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...#Transfer
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
İlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur muİlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur mu?#Gözlük
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
Aktivite mi, egzersiz miAktivite mi, egzersiz mi?#Egzersiz
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
Galatasarayda Burak Elmastan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklamasıGalatasaray'da Burak Elmas'tan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması#Galatasaray
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Muz#Dürüm#Lezzetlihayat
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Geçen yıl evlerimize en çok sipariş ettiğimiz yiyecekler açıklandı. Anadolu propolisi radarımıza girdi. Etiyopya muzu olarak da bilinen ‘enset’ bitkisiyle iklim krizinin getirdiği sorunlara çare aranacak. Yeme-içme dünyasından havadisler…

Haberin Devamı

EN ÇOK DÜRÜM YİYORUZ

Yemek Sepeti geçen günlerde 2021’in sipariş raporlarını çıkarmış. Tahmin edin, en çok ne sipariş edilmiş: Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm... Tek seferde en çok sipariş verilen lezzetse 300 adetle çiğköfte dürüm olmuş. Kahvaltıda yüzde 73 sipariş artışı yaşanmış. Bir rekor kırarak bir sene içinde tam 2 bin 47 kez sipariş veren bir kullanıcı bile varmış.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

ARI EKMEKLİ ÇİKOLATA!

Pandeminin ilk günlerinden bu yana yanımdan eksik etmediğim ürünlerin başında propolis geliyor. Türlü şekli var, hangisini daha kolay tüketebiliyorsanız... Ama özellikle Anadolu propolisi olanları almak gerektiğini Beeo’nun kurucusu Aslı Elif Tanuğur’dan öğrenmiştim. Gıda mühendisi Tanuğur, yenilikçi ürünler konusunda aktif. Son olarak çıkardıkları Anadolu propolisi, arı ekmeği ve ham bal dolgulu çikolatayla bunu bir kez daha kanıtladı. Arı ekmeği, arının polene kendi enzimlerini katarak petek gözlerinde depolaması sonucu oluşuyor ve yavru arının ilk besini olarak biliniyor.

Haberin Devamı

Gastronomi kazanında kaynayanlar

ÇÖZÜM ‘SAHTE MUZ’ MU?

Birleşmiş Milletler’in uyarısına göre 30 yıl içinde iklim krizi nedeniyle gıda temini ve güvenliği daha da büyük bir sorun olacak. ‘Enset’ adı verilen ve sahte muz olarak da adlandırılan bitkiyse şimdiden Afrika için kurtarıcı ilan edildi. Boyu 10 metreye ulaşan, muza benzer bu bitki her mevsim yetişiyor. Nişastalı sap ve köklerinden elde edilen püre, fermente edilip hamur haline getirilerek ekmek veya lapa yapılabiliyor.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

USLA’DAN ÖNEMLİ ATAK

Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) yıllardır hizmet verdiği Mecidiyeköy’deki binadan ayrılıp Kanyon’a taşınıyor. Tamamen yenilenen okul, gastronomi eğitimlerine artık yeni yerinde devam edecek. Profesyonel ve uzun süreli eğitimlerin yanında okulun atölyeleri de çok ilgi görüyor. Çikolata, taze makarna ve tapas atölyeleri şubat etkinliklerinden bazıları.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muz#Dürüm#Lezzetlihayat

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı