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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Çay#Ördek#Kestane Şekeri
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Bir araştırmada ülkemizde çayın kahveden daha çok sevildiği sonucu çıktı. Bursa’nın dört yöresel lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı. Yeme-içme dünyasından en son havadisler...

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KAZ VE ÖRDEK SİPARİŞ ETMEK İSTİYORSANIZ...

Havaların soğumasıyla eti lezzetlenen kaz için uzak diyarlara seyahat etmeye artık gerek yok. Yaygın olarak Doğu Anadolu’da beslenen kazlar, talebin artması ve her iklime uyum sağlayabilmeleri sayesinde bugün pek çok bölgede yetiştiriliyor. Çanakkale işte o bölgelerden biri... Tevfikiye Köyü’ndeki İlyada Çiftliği kaz, hindi ve ördek yetiştiriciliği yapıyor; tüm Türkiye’den sipariş alıp kargoyla gönderiyorlar.

EN ÇOK ÇAY İÇİYORUZ

AREDA Survey araştırma şirketinin ülkemizde çayın mı yoksa kahvenin mi daha çok içildiğine dair araştırmasının sonucu açıklandı. 19-22 Kasım tarihlerinde 1.100 kişiyle yapılan ankete göre tercihimiz yüzde 87.8’lik oranla çaydan yana... Yüzde 12.2’lik kesimse “Kahvesiz yapamam” diyor. Çayseverlere Harvard Üniversitesi’nden bir de müjde geldi. Araştırmacılara göre düzenli olarak çay içenlerin bağışıklık sistemi içmeyenlere göre 5-6 kat daha kuvvetli!

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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TELVE KAFE AÇILDI

Arçelik, Sütlüce’deki Rahmi M. Koç Müzesi’nde Telve Kafe’yi açtı. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde açılan kafede, Türk kahvesi servis ediliyor, ‘Telve’ adlı kahve makinelerinin tasarım süreci anlatılıyor. Bir diğer haberse Karaca’dan... Profesyonel rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç’un ‘Kanatlarımda İstanbul’ adlı kitabından ilham alan Karaca, özel bir kahve fincanı tasarladı. Martı figürünün ve İstanbul silüetinin buluştuğu bu fincan seti, Tonguç’un kitabıyla birlikte satışta...

Gastronomi kazanında kaynayanlar

4 TESCİL DAHA!

Kestane şekeri ve üzüm şırasıyla coğrafi işaret tescili alan Bursa’nın dört lezzeti daha koruma altında... Süt helvası, Bursa’ya has bir pide çeşidi olan cantık, mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve çok az şekerin serpilmesiyle hazırlanan tahinli pide ve sanılanın aksine bir çeşit tatlı börek olan ‘cevizli lokum’ da coğrafi işaret tescili kazandı.

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#Çay#Ördek#Kestane Şekeri

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