Evimizin pastacısı olmaya hazır mıyız?

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1. HERKESİ FAVORİSİ - NÜANS, İSTANBUL

Deniz Yoldaç “Çikolata, pasta kalıplarını Eminönü’ndeki bu dükkândan alıyorum” diyor. Çiğdem Alagök “Süslemeden pişirmeye aradığınız her şey var” diye ekliyor. Sıvama aparatı 40, sıkma torbası 80 lira. (0212) 513 42 42

2. ŞUBELERİ HER YERDE -METRO TÜRKİYE, İSTANBUL

Ebru Erke ve Gizem Gedik pürmüz, duy takımları ve alternatif un gibi ürünleri burada bulabileceğimizi söylüyor. Deniz Yoldaç “Vegan seçeneklerim kısıtlı. Kakao, vegan bitter kuvertür, vegan sorbe ve kuruyemiş için tercih ediyorum” diyor.

Birçok ilde şubeleri var. 1 kilo kakao 101.90 lira. (0212) 478 70 00

3. MAYALAMA SEPETİ İÇİN... - MUTFAK KİTAP, İSTANBUL

Çiğdem Alagök “Ürün çeşitliliği bol” diyor. Nur Aktı çikolata ve makaron boyalarını öneriyor. Özge Köse,

undan mayalama sepetine tüm ekmek malzemelerini öneriyor. 20 santim bambu mayalama sepeti 100 lira. (0850) 441 34 43





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4. KADIKÖY’ÜN VAZGEÇİLMEZİ- BEYSA GIDA, İSTANBUL

Merve Akbulut “Burası vazgeçemediğim adreslerden... Kuvertür çikolata, butik pastacılık için şeker ve dekorlar, mikser gibi türlü ekipmanları bulabilirsiniz” diyor. Özgecan Tanyıldız, çikolata tedariki için de iletişime geçebileceğimiz adreslerden olduğunu söylüyor. (0216) 330 37 30





5. SÜSLEME YELPAZESİ GENİŞ-BESAN MUTFAK, İSTANBUL

Gizem Gedik süsleme ve dekor malzemelerini tercih ediyor. Özgecan Tanyıldız “Envai çeşit çikolata kalıbı, toz boya, fırça, eritme ve karıştırma kabı var” diyor. Yağ bazlı çikolata boyaları 14, silikon çikolata kalıpları 21.50 lira. Çırpma telleri 20-24.5 lira aralığında. (0212) 528 05 10

6. SEKTÖRÜN ESKİLERİNDEN-KOZA GIDA, İSTANBUL

16 farklı ülkeden 100’e yakın markanın dağıtımını yapan firmayı Ebru Erke ve Nur Aktı öneriyor. Aktı “Bulmaya çalıştığınız özel ürünleri sipariş edebilirsiniz. Meyve püresi veya yenebilir dekor gibi gıdaların yanı sıra ekipman konusunda

en iyilerden biri burası” diyor. (0212) 332 20 40

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7. DUY TAKIMI VE KEK KALIPLARI-DOĞANAY GIDA PASTA MALZEMELERİ, İSTANBUL

Merve Akbulut “20 senedir giderim. Çemberler, tartölet ve kek kalıpları, sıkma torbaları, gıda boyası, silikon kalıplar, izomalt ve icing malzemelerini bulabilirsiniz” diyor. Özgecan Tanyıldız “Artizan çikolata için tüm ekipmanlar var” diye ekliyor. Sıkma torbası 114,

duy takımı 520 lira. (0212) 537 66 66

8. UYGUN FİYATLI-BARMAR, İZMİR

Özge Köse “İstanbul’daki kadar çeşitli ürün olmasa da ihtiyacı karşılıyor ve uygun fiyatlı” diyor. Boyu ayarlanabilir çember (92 lira), spatula, silikon kalıp, kelepçeli kalıp, altın yaprak gibi malzemeleri bulmak mümkün. Gıda boyaları 13 lira. (0232) 469 75 33

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9. ÜRÜN SİPARİŞİ DE ALIYOR-YÜKSEL PASTACILIK, İSTANBUL

Nur Aktı “Fransız Demarle gibi bilinen markalarının ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz. Küçük mutfak ekipmanları konusunda iyidirler. Kek, çikolata kalıpları da var” diyor. Silikon kalıpları 40 lira civarında, çikolata rendesi 45 lira. (0539) 555 01 23





10. ÇİKOLATA ÇEŞİTLİLİĞİ-DALKIR GIDA, ADANA

Nur Aktı işletme için “Çikolatada yabancı markaları getirip bir araya toplayan iyi bir tedarikçi” diyor. Ruby, bitter, beyaz, sütlü, blok kuvertür ve damla çikolata satılıyor. Callebaut bitter Belçika çikolata fiyatı (400 gr) 87 lira. (0322) 428 09 30