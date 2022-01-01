Eve geldim bin tane...

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Kışa en çok yakışan meyve nar, yeni yılın bereketli gelmesi için bir simge aynı zamanda. Geçen hafta sayfalarımızda yılbaşı sofraları için verilen önerilerde bol bol vardı.

Yemeği, sofrayı düşünürken tarihini, sosyolojisini, arkasındaki mitolojiyi ve sanatı araştırmayı seviyorum. Üç dinde yeri olan nar, ressam İsmail Acar’ı hatırlatır bana. Acar, 2010’da yaptığı ‘Nar’ serisinde ‘nar’lı bir evren kurmuş ve bunun nedenini şöyle anlatmıştı: “Tevrat’ta kutsallık, doğurganlık ve bolluk temsilcisi olarak karşımıza çıkan nar imgesinin, bu sebeple Hz. Süleyman’ın tacında da bulunduğu söyleniyor. Onun için hazırlanmış dillere destan sarayın, tüm sütun başları ve diğer Yahudi krallarının saraylarındaki duvarlar, nar meyvesi ve yaprağına benzeyen bezemelerle kaplanmış. Narın Hıristiyanlık için önemi, kıyamet günü ve sonsuz hayat sembolü olmasından kaynaklanıyor. İslamiyet’teyse Kuranı Kerim’de üç ayrı ayette ‘Allah’ın yarattığı güzelliklerin bir örneği’ ve ‘cennet meyvesi’ olarak bahsediliyor.”

Nar antik Yunan’da dev avcısı Orion’un karısı Side’dir. Zeus’un karısı Hera’yla güzellik rekabetine girince cezalandırılır. Kendini kayalıklardan atan Side’nin toprağa düşen bir damla kanından nar ağacı çıkar ve etrafına Side kurulur. Side’deki tapınakları süsleyen nar figürlerini tuvale taşıyan Acar’ın narları çok gerçekçi. Kristal gibi parıldayan tanelerini elinizi uzatıp ağzınıza atmak isteyebilirsiniz.

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Salataların üzerine taneleriyle renk ve kristal parlaklığını katan narın kudreti yemeklerimizi de birer sanat eserine çevirebiliyor. Süs değil de başrolde olduğu salatalar yapmanızı öneririm. Narı ayıklayıp ince kıyılmış maydanoz dereotu ve rokayla karıştırın. Zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi ekleyin. Ağır et yemeklerinin yanında hoş bir yancıdır; hafifletir, yiyeni ferahlatır.

Nar tanelerini çikolataya da çok yakıştırıyorum. Klasik bir tart hamuru pişirip üzerine çikolatalı kremasını dökün ve krema donmadan önce tüm yüzeyini kaplayacak kadar nar tanesi serpin. Elinizle hafifçe bastırıp kremanın içine yarı yarıya gömün ki dağılmasınlar. Soğuduğunda dilimleyin ve yerken çikolatanın ağır tatlılığını ekşi tanelerin nasıl dengelediğine bakın.

Beş-altı yıl önce Manisa’daki bir akraba ziyaretinden 1 çuval narla dönünce, ‘Neden olmasın ki’ deyip yola çıktığım nar ekşisi yapma sürecim, alışkanlığa dönüştü. Nar tanelerini ayıklama kısmında bir aile etkinliği düzenleyin, çabucak ayıklanır. Bunun için birçok yöntem ve aparat var ama ben narı ortadan ikiye kesiyorum, kesik yeri avcumun içine bakacak şekilde elime alıyorum, tepesine de bıçağın sırtıyla vurarak ayıklıyorum. Çocuğun eline tahta kaşık, kocaya bir bıçak verip narları ayıklattıktan sonra katı meyve sıkacağında suyunu çıkarıyorum. Katı meyve sıkacağınız yoksa mutfak robotuna atıp çekin, posasını da kevgirden geçirip çekirdeklerini ayırın. Çekirdeksiz nar suyunu çelik tencerede yaklaşık 3 saat çok kısık ateşte çektirin. 3 litre nar suyundan yarım litre nar ekşisi çıkıyor. İnanın ki dışarıdan yüzde yüz katkısız ve orijinalini de alsanız bu bambaşka bir tat. Zahmetsiz de... Şimdi hazır tam zamanıyken deneyin, pişman olmayacaksınız.

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Nar ekşinizi kuzu veya hindi fırınlarken kızarması için üzerine sürebilirsiniz. Nar ekşiniz yoksa nar suyunu sıkıp et marinasyonlarına katabilirsiniz. Narın tadıyla karamelize olarak kızaracak etleri narlı bir salata veya direkt narla süsleyerek servis ettiğinizde unutulmaz görsel bir şölen de olacaktır. Tadıysa anlatılmaz.

NARLI PANNA COTTA

(4 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı sıvı krema

◊2 su bardağı süt

◊ 2 yaprak jelatin

◊ 1/2 bardak soğuk su (jelatinleri içinde bekletmek için)

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◊ 3 yemek kaşığı toz şeker

◊ 1 paket vanilya

Nar jölesi için;

◊1.5 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

◊4 kaşık toz şeker

◊ 1 yaprak jelatin

◊1/2 bardak soğuk su (jelatini içinde bekletmek için)

◊1/2 narın taneleri

NASIL YAPARIM?

◊Yaprak jelatini soğuk suya koyun. Siz hazırlıkları yapana kadar 5-10 dakika yumuşasın.

◊Süt, krema ve şekeri tencereye alın.

◊Kısık ateşte karıştırırken 2 yaprak jelatini sudan çıkarıp suyunu iyice sıkarak tencereye ekleyin. Karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin, en son vanilyayı ekleyin.

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◊Kıvamını alınca ince uzun bardaklara ya da tercih ettiğiniz servis kâsesine pay edin. Üstlerinde iki parmak boşluk bırakın.

◊Nar jölesi için jelatini soğuk suda ıslatın.

◊Nar suyunu ve şekeri ağır ateşte kaynatarak çektirin, ocaktan almadan önce jelatini yine suyunu sıkarak içine ekleyin.

◊Kıvam alınca panna cotta’ların üzerine pay edin. En son nar taneleriyle süsleyin.