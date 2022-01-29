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Yoğun geçen bir günün sonunda soluklanmak için yer ararken karşıma çıkıyor Tarihi Kuzguncuk Fırını. Ama bu kez Boğaz’ın diğer yakasında, Bebek’te birkaç ay önce açılan şubesindeyim. Dekorasyonunda beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı, pırıl pırıl bir yer burası. Ürünlerin sergilendiği camekânlı tezgâhın olduğu uzun koridordan geçip kadife koltuklu masalardan birine oturuyorum. Bir bardak çay ve az önce gözüme kestirdiğim siyez unundan yapılmış peynirli börekten bir porsiyon istiyorum. Çayımı yudumlarken tüm yorgunluğumun bir anda uçup gittiğini fark ediyorum.

Bunu sesli bir şekilde dillendirmekten kendimi alıkoyamıyorum: “Buranın enerjisi ne kadar güzel!” İşletmenin müdür yardımcısı Ceren Aydın gülümsüyor. Kendimi tanıtıyorum. O da kendisini... Sonra sohbetimize Merve Yıldız katılıyor. Yıldız, 1929’da Kuzguncuk Fırını’nı kuran ailenin dördüncü kuşağının temsilcilerinden. Bebek şubesi ona emanet. Merkezin dışında fırının bir de Suadiye’de şubesi var. Aile geleneğini sürdüren fırında dördüncü kuşağın en büyük etkisi, sağlığına dikkat edenler için menüye şekersiz, unsuz, glütensiz gibi birçok ürün eklenmesi olmuş.

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Küçük Bebek Cad. No: 7A Beşiktaş /İstanbul; (0212) 287 10 11

EKMEKLERİNİN MÜDAVİMİ BOL

Pastalar, kurabiyeler, el yapımı çikolatalar... Bu lezzetli ürünlerden tatmaya patenti kendilerine ait iki simge ürünle başlıyoruz. Unsuz, yağsız ve rafine şekersiz olan Prenses, Belçika çikolatası ve fındıkla yapılıyor (20 lira). Ama favorimiz sadece fındık, Antep fıstığı ve cevizle hazırlanıp hurmayla tatlandırılan mantar kurabiyeler. Fındıklı olanın tanesi 25, fıstıklısıysa 30 lira. Bu yumuşacık kurabiyeler kesinlikle bağımlılık yaratıyor. Acıbadem kurabiyesi de tamamen bademle hazırlanıyor. Sütlü tatlılarsa Kocaeli’ndeki mandıradan gelen sütle yapılıyor. Çok sevilen Lotus bisküvili muhallebiyse 35 lira. Ürünlerin bir kısmı Kuzguncuk’taki merkez mutfakta hazırlanıyor.

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Sabahları sizi, mis gibi ekşi mayalı ekmek kokusu karşılıyor. Karabuğday ekmeği (30 lira) ve siyez ekmeğinin (25 lira) müdavimleri var. Kahvaltı ve öğle yemeği de Bebek şubenin şefi Atakan Yıldırım’a emanet. Özellikle hafta sonları serpme kahvaltı (135 lira) çok ilgi görüyor. Ekşi maya ekmek dilimi üzerine jambon, labne, dereotu, kapari ve çırpılmış yumurtayla hazırlanan ‘morning tartine’e (48 lira) ‘hayır’ demek zor. Atakan Şef’in çırpılmış yumurtası çok meşhur. Öğle yemeği için fazla olmasa da yeterli seçenek var. Yabani mantarlı risotto (68 lira) ve hamburger (48 lira) gibi... Güncel mutfağa hâkim şefin dokunuşları bu şubede genç kitlenin yakalanmasında belli ki etkili olmuş. Tabii ilgili personelin güler yüzünü de unutmamak gerek...