‘Ben sana onu da yaparım yavrucuğum’

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Geçen haftaki tarifleri deneyenler çok mutlu ki yeni istekler var... Birçok anne-babanın çocukları için her şeyin daha besleyici ve iyisini evde yapabileceğini bilmesi ve istemesi çok sevindirici. Çocuklar sosyal hayatın içine girince tanışıyor abur cubur dünyasıyla. En çok isteğin burger tarifi olması boşuna değil. Normalde ekşi mayalı yaparım burger ekmeğimi ancak yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilsin diye hazır mayadan ama puf puf ve brioche gibi tel tel olacak bir tarifim var. Püf noktası tereyağlı hamura kaymak eklemek.

Ketçap ve mayonez gibi içine çok sayıda koruyucu katılan sosları da yapmak hiç zor değil, o nedenle lütfen üşenmeyin, basitleştirdiğim tariflerimden deneyin.

Yetişkinler için bir de hardal tarifi bırakayım buraya: 50 gram hardal tozu ve bir çay bardağı ılık suyla burnunuza ejderha gibi hissettirecek ama tadı nefis bir hardal yapabilirsiniz. Birkaç damla da limon sıkın, ılık suyu toza yavaşça yedirin, macun kıvamına gelince tamamdır. Bunun püf noktası da aktardan kalitesine emin olduğunuz hardal tozunu almanız.

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Mayonezi de kendiniz yapın ki içine ağız tadınıza uygun eklemelerle tamamen size özel tarifler geliştirebilesiniz. İp gibi yağ akıtıp uzun uzun çırpmalı eski klasik usuldeki mayonezi yapacak vakit yok. O nedenle bir kavanoza bir bütün yumurtayı kırın, bir ajda çay bardağı ayçiçeğiyağı, bir yemek kaşığı limon suyu, biraz tuz-karabiber ekleyip hepsini birden mikserle hızlı hızlı 2 dakika çırpın. İsterseniz sade kullanın, isterseniz içine sarımsak tozu, ağız tadınıza göre taze kekik yaprakları ekleyin. Bu tarifle kendi yaptığınız mayonezi sadece iki gün bekletebilirsiniz, buna çok dikkat edin. Turşunuz zaten vardır. Önce ekmekleri pişirin. Soslarınız o sırada yapılabilir. Ekmekleri fırından çıkarınca köfteyi hazırlayın. Döküm tavada önce köfteyi; temizlemeden hemen arkasından ince kıyılmış mantarları soteleyin, pişmek üzereyken tuz, biber ve minik tereyağı parçaları ekleyin. Ardından halka halka kesilmiş soğanları karamelize edin. Arada yine tavaya tereyağı ekleyerek iyice lezzetlendirin. Ekmekleri ortadan ikiye kesip içlerini tavada iz olacak kadar kızartın, sonra soslardan istediğiniz kadar ve sırayla sürün. Köfteyi koyup, mantar, soğan, turşu, yeşillik gibi tat vericileri de kendi istediğiniz kadar ekleyip, ekmeğin diğer yarısını da soslayıp kapatın.

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BURGER EKMEĞİ

(4 kişilik)

NE LAZIM?

* 500 gr ekmeklik un

* 350 gr süt

* 35 gr erimiş tereyağı

* 15 gr kaymak

* 15 gr şeker

* 1 paket kuru maya

* 5 gr kaya tuzu

Üzerine sürmek için;

* 1 çay kaşığı pudra şekeri

* 1 yumurta sarısı

* 1 yemek kaşığı su

NASIL YAPARIM?

* Sütü hafifçe ılıklaştırın, içine kuru maya ve şekeri katıp erimesini bekleyin.

* Maya eriyip köpürünce ekmek için gereken tüm malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

* Hamurun üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar bekletin.

* Hamur iki katına çıkınca tekrar yoğurun ve

8 parçaya bölüp bezeler yapın.

* Tepsiye yağlı kâğıt yayın, bezeleri dizip üzerini bir havluyla örtün, yine iki katına çıkana kadar bekletin.

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* Yumurta sarısı, pudra şekeri ve suyu çırpın, fırçayla ekmeklerin üzerine sürün. İsterseniz susam serpin ve 230 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

BURGER KÖFTESİ



(4 kişilik)

NE LAZIM?

* 600 gr döşten kıyma (tek çekim)

* 1 soğan

* 3 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı hardal

* 3 yemek kaşığı galeta unu

* 2 yemek kaşığı pekmez

* 2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

* 1 silme tatlı kaşığı karabiber

NASIL YAPARIM?

* Soğanı rondodan geçirip suyunu iyice sıkın. Üzerine bütün malzemeyi koyup kabaca karıştırın, yoğurmanıza gerek yok.

* 150’şer gramlık 4 iri köfte yapın; kocaman ve biraz kalın olacaklar.

* Döküm tavayı az yağlayıp köfteleri pişirin.

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KETÇAP

NE LAZIM?

* 1 kilo domates

* 1 kapya biber

* 10 santim kadar kereviz sapı

* 2 orta boy soğan

* 1 diş sarımsak

* 3 yemek kaşığı toz şeker

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay bardağı elma sirkesi

* 1 tatlı kaşığı fesleğen

* 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (tercihe bağlı)

* 1 tatlı kaşığı karabiber

* 1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

* Soğanları küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun. Üzerine doğranmış domates ve kapya biberi ekleyin.

* Suyunu çekince karabiber, kereviz, fesleğen ve dövülmüş kişnişi ekleyin; yarım saatte suyunu çekecektir.

* Şeker ve sirkeyi de ilave edip yarım saat daha kaynatın. Ardından blender’da iyice çekin. Fazlasını sıcakken konseleyip saklayabilirsiniz.