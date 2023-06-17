‘Babama en güzel hediye...’

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Bence yemek anıları hatırlamanın ve önemli günleri kutlamanın en iyi yolu. Hani derler ya ‘söz uçar yazı kalır’. Bence tatlar da kalır ve bize o zamanları hatırlatır. Bu sebeple ben de Babalar Günü’nde babama sevdiği yemek ve tatlıları yapmayı istedim. Çünkü biz ailece mutfakta birlikte yemek pişirmeyi çok severiz.

Annem ve babam için özel günlerde kahvaltı hazırlamaya çok küçükken başladım. Ocağı kullanmama izin vermiyorlardı ama peynir, zeytin, reçel gibi yiyecekleri tabaklara koymak, bahçeden çiçek toplayıp masaya bir vazo yerleştirmek hep zevkle yaptığım şeyler oldu. Babam için annemden yardım alarak pişirdiğim ilk şey vişneli cupcake’ti. Sanırım 8 yaşımdaydım. Artık

12 bitmek üzere ve ben anneme söyleyip istediğim her şeyi pişirebiliyorum. Hatta artık tarifleri kendi zevkime göre değiştirebiliyorum. Sonuç her zaman mükemmel olmasa da kendi ürettiğim tarifleri denemek zevk veriyor.

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GÜLAY BARBAROS ALTAN-BİLGE ALTAN

Babalar Günü kutlaması için daha önce peynirli ekmek de yaptım. Babamın özel isteğiydi... Hamurunu hazırladığım sırada aklıma İtalyanların bruschetta’sı geldi. Bruschetta için ekmek dilimlerini kızartıp sıcakken üzerini sarımsakla ovuyorlar. Ben de buradan yola çıkarak peynirli ekmeğin hamuruna sarımsak tozu ve karabiber ekledim. Beklediğim gibi tadı çok daha iyi oldu.

Sonra bizim için özel olduğundan bir de vişneli cupcake yapmak istedim. Uzun süredir aynı tarifi yaptığım için pişirebildiğim tatlılar ve yemekler arasında yaptığım en iyi şey olduğunu düşünüyorum. Vişne yerine böğürtlen, karadut da olur. Veya aynı malzemelere küp küp kesilmiş taze elma da bence çok yakışıyor. Hatta elmalı yaparsanız içine 1 çay kaşığı kadar tarçın koymanız fazladan lezzet katar.

Bunlar gibi şeyler yapacak zamanınız ya da malzemeniz yoksa kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Yumurta, salata, tost gibi yapılması daha kolay şeyler var. Babam da

benim gibi sandviç sevdiği için ona zaman zaman sandviç de hazırlıyorum. Ekmeği biraz ısıtıp ardından krem peynir sürün. Üzerine birkaç dilim salam ve sarısı az pişmiş sahanda yumurta harika oluyor. Ben avokado çok sevdiğim için krem peynirin üzerine kabuğundan düzgün çıkarabilirsem dilimlenmiş, düzgün şekilde çıkmazsa da

çatalla ezerek avokado koyuyorum. Yumurtayı bunun üzerine yerleştiriyorum. Tuz-karabiberi unutmayın...

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Ne pişirdiğiniz o kadar önemli değil. Güzel süslenmiş tabaklarla, bahçeden toplayacağınız çiçekler ve mutlu bir yüzle babalarımız o sofrada unutulmaz bir Babalar Günü hediyesi alacaktır. Elbette büyük bir sarılma ve öpücük de...

VİŞNELİ CUPCAKE

(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 200 gr donmuş vişne

◊ 200 gr un

◊ 100 gr tereyağı

◊ 3 yumurta

◊ 100 ml süt

◊ 200 gr şeker

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilin (veya 1 çay kaşığı vanilya esansı)

◊ 1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Un, kabartma tozu, şeker, tuz ve eritilmiş tereyağını bir kâseye koyun, elinizle karıştırın. Ekmek kırıntısı halini alacak.

◊ Başka bir kâseye yumurtaları kırın, sütü ve vanilini ekleyip çırpın.

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◊ Yumurtalı karışımı azar azar kuru malzemelere ekleyin ve mikserle, pürüzsüz olana kadar çırpın.

◊ Yağlı kâğıt serili cupcake kalıplarına harcı paylaştırın. Üzerlerine vişneleri yerleştirin.

◊ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilerseniz üzerlerine biraz pudra şekeri serpiştirerek süsleyebilirsiniz.

PEYNİRLİ EKMEK





(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 3 yumurta

◊ 1,5 su bardağı süt

◊ 3 su bardağı un

◊ 1,5 su bardağı lor peyniri

◊ 1/2 demet dereotu

◊ 1 su bardağı ayçiçeğiyağı

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

◊ 1 tatlı kaşığı tuz (Peyniriniz yeterince tuzlu değilse 2 kaşık kullanın)

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◊ Az karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Bir kaba yumurtaları kırıp çırpın.

◊ Üzerine sıvıyağı ve sütü ekleyip biraz daha çırpın.

◊ Un, sarımsak tozu, kabartma tozu, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin.

◊ Peyniri ve ince ince kıyılmış dereotunu ilave edip spatulayla nazikçe karıştırın.

◊ Dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp hamuru kaba aktarın; 180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

“Güzel süslenmiş tabaklar, çiçekler ve mutlu bir yüz babalarımızı sevindirecektir.”