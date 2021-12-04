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Aranan 'mochi' bulundu!

#Mochi#Suşi#Novikov
Aranan mochi bulundu

Rusya’nın farklı ülkelerde başarı yakalamış ilk zinciri Novikov, Mandarin Oriental Bosphorus’ta açtığı şubeyle İstanbul’da. Pan-Asya lezzetleriyle iddialı mekânın menüsü, yurtdışı örneklerine göre biraz daha sade... Ama trüflü deniztarağı, yuzu somon gibi saşimileri, şef seçkisi suşi çeşitleri ve günlük taze deniz ürünleriyle bu açığı kapatıyor.

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Uzakdoğu mutfağıyla ilgili beklentilerimiz, menüde gözümüzün aradığı lezzetler ne zaman bu kadar çeşitlenip gelişti, gerçekten hızına yetişip hatırlamakta zorlanıyorum. Seçeneklerimizin bir-iki restoranla, fiks suşi menüleriyle sınırlı olduğu günler dün gibi. Asya teknikleri, malzemeyi kullanış ve işleyiş biçimleri, tüm bunların Peru, İtalya gibi mutfaklarla kesişimi, sadece bizde değil dünyanın birçok yerinde yüksek talep görüyor. Benim Japon pirinç keki denilen ama kekten çok bizim lokuma benzeyen mochi
tatlısının en iyisini arar hale gelebilmem de sanırım tüm bunların bir özeti.

Tempura çıtırtısı...

Londra, Ibiza, Miami gibi şubelerinin ardından geçen yaz Bodrum Yalıkavak Marina’da şimdi de Kuruçeşme’deki Mandarin Oriental Bosphorus içerisinde açılan Novikov; İstanbul’un şu sıralar merak edilen yenilerinden. Novikov, Rusya’nın uluslararası alanda da başarı yakalamış ilk zinciri. İtalyan ve Asya mutfaklarındaki iddiası, gece kulübü ve restoran konseptlerini birleştiren atmosferi, elbette yüksek fiyatları ve havalı sunumlarıyla biliniyor.

Aranan mochi bulundu

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İstanbul şubesi, yine yurtdışı örneklerinde olduğu gibi hafif karanlık denecek kadar loş ve ahşap ağırlıklı bir atmosfere sahip. Gece kulübü tarafı burada geri planda kalmış, daha sakin bir restoran olarak hayata geçirilmiş. Sigara içen ya da hava almak isteyenler için bir kış bahçesi bölümü de var. Girişteki balık tezgâhının günlük deniz ürünleri sergisi ve suşi barın hareketi ortamı renklendiriyor. Tezgâhta sergilenen barbun, kum midyesi, çipura, ıstakoz, kerevit gibi taze deniz ürünlerinden seçebiliyorsunuz. Fiyatlandırma da kilo başına hesaplanarak yapılıyor.

Elbette pandemi döneminin koşulları, büyük bir grup olsalar da, menüye yansımış. Pan-Asya konsepti ve İtalyan mutfağı olarak iki ayrı menü sunan mekândaki lezzet çeşitliliği yurtdışı şubelerindeki gibi değil. Daha temel ve bilinen lezzetlerle başlangıç yapmışlar. Ama kendisini şımartmak ya da romantik bir akşam planlamak isteyenler için buzlar içinde gelen havalı istiridye ve saşimi tepsileri, Alaska yengeç gibi meşhur sunumları menüde.

Saşimi başlangıçlardan siyah trüflü deniztarağı (245 lira) yoğun bir trüf sos içinde servis ediliyor. Üzerindeki çıtır siyah trüflerle, damakta hem keskin hem yumuşak bir tat bırakıyor. Benim gibi yuzu sosa bayılanlar ‘yuzu somon’ (115 lira) tabağını sevecektir. Somon kesimlerini genele göre daha kalın buldum. Bu yuzu sosun etkisini bir tık azaltmış ama İskoçya’dan gelen somon çok lezzetli. Suşi seçimi için ‘premium’ başlığı altında verilenlere yönelmek lazım. Burada şefin seçkisi saşimi ve nigirileri istediğiniz balık seçenekleriyle hazırlatabiliyorsunuz. Nigiri sevenler için sırlanmış o-toro, ağızda dağılan gunkan’dan vazgeçemeyenler için yine o-toro gunkan (125 lira) pişman etmeyen suşiler. O-toro balığın alt karın bölgesinden kesilen eti ifade etmek için kullanılıyor. Bu kısım en yağlı ve lezzetli yeri olarak bilindiği için ayrıca kıymetli kabul ediliyor.

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Aranan mochi bulundu

Suşi roll’lar içinde yılanbalığı seçenekleri her zaman en sevdiklerim olur. Ancak Novikov’da hepsinden rol çalan ‘deniztarağı jalapeno roll’ (290 lira). Masanıza geldiği anda “Lütfen soyayla karıştırmadan, kendi sosunda tadın” diye uyarıyorlar, haksız sayılmazlar. Tatlı-ekşi narenciyeyle lezzetlenen yuzu sos ve jalapeno birbirini güzel dengeliyor. Yumuşak sarılmış, sosa girince de hafifçe kendini bırakmış bu suşi, önce formu sebepli endişelendirse de lezzetiyle mutlu ediyor. Karides tempura avokado ise en garanti seçim. Karides tempuranın çıtırtısı suşiye çok yakışıyor.

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Ana yemeklerden sarımsak ve tereyağlı kalkan seçtik. Teppanyaki pişmiş olmasının yani teppan denilen demir sacda kızarmasının içinin pamuk gibi kalmasında etkisi büyük.

Aranan mochi bulundu

Buzlar içinde servis edilen ‘7 çeşit saşimi tepsisi’ (solda) mekânın imza sunumlarından. İçi dondurmalı mochi tatlısının (üstte) matcha’lı, mangolu, Hindistan cevizli gibi farklı seçenekleri var.

Matcha’lı, mangolu, çilekli

Novikov’a sadece tatlı yemek için gidenler varsa şaşırmam. Ferrero Rocher çikolatadan esinlendikleri Rocher XL (100 lira) kaçmaz. İçinde bol karamelli çikolatalı mus, altında çikolatalı bisküvi kırıntıları ve çifte kavrulmuş fındık var. Kocaman çikolata topunu kırıp yemesi zevkli. İçi dondurmayla doldurulan mochi’yse tüm Novikov tadımının açık ara yıldızı. İstanbul’da hiç iyisine rastlayamadığım için çekinerek sipariş ettim. Mochi, pirinç ununun nişastayla dövülmesiyle elde ediliyor. Jel gibi bir kıvamı olan bu yuvarlak tatlının içi de genelde damağı tazeleyen dondurmayla dolduruluyor. Çilekli, mangolu, Hindistan cevizli gibi mochi seçeneklerinin hemen hepsi leziz. Ama tadını günlerce hatırlayacağımdan emin olduğum kesinlikle matcha’lısı.

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Muallim Naci Cad., No:62,
Kuruçeşme/İstanbul; (0212) 349 88 99

 

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#Mochi#Suşi#Novikov

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