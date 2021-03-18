MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriZehra'nın 'Gurbet'i
GeriKeyif Zehra'nın 'Gurbet'i
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 18.03.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Zehra'nın 'Gurbet'i

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zehra'nın 'Gurbet'i

‘Cennetten Çiçek’ şarkısıyla adını duyuran Zehra, Özdemir Erdoğan’ın Türk sinemasına damga vuran nostaljik şarkısı ‘Gurbet’i cover'ladı.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkının prodüktörlüğünü Erol Köse, aranjesini Alper Atakan yaptı. ‘Söyleyin Memleketten Bir Haber Mi Var’ dizeleri ile hafızalara kazınan şarkı Kemal Sunal’ın ‘Kapıcılar Kralı’ filmi ve birçok filmin tema müziği olarak kullanıldı. Zehra, yeni şarkısı için ‘Gurbet’ ile ‘Cennetten Çiçek’ şarkısının rekorunu kıracağım’ diye konuştu.

Zehranın Gurbeti

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi