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Haber Giriş: 23.03.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Zehra’dan retro klip

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Zehra’dan retro klip

Cennetten Çiçek şarkısı ile hayatımıza giren Zehra, yeni şarkısı “Gurbet”e çekilen Retro klibi ile dikkatleri üzerine çekti.

Eski sinema kayıt makinalarıyla çekilen “Eski İstanbul, köy, Almanya’ya gidiş, işçiler, gurbet, sokaklar, Almanya, İstanbul'un eski hali, tren” gibi gurbet içeren görüntüler yönetmen Selim Durak tarafından çekilen klipte Zehra ile match edildi…

"Cennetten Çiçek" ile 8 ayda 200 milyonu geçip Türkiye rekoru kıran Zehra, Özdemir Erdoğan’ın nostaljik şarkısı Gurbet‘i coverladı, ve piyasaya sundu. Poll Production'ın sunduğu şarkının prodüktörlüğünü Erol Köse, aranjesini Alper Atakan yaptı, “Söyleyin Memleketten Bir Haber mi var” dizeleri ile hafızalara kazınan şarkı, Kemal Sunal’ın 'Kapıcılar Kralı' gibi birçok filmin de tema müziği olmuştu.

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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