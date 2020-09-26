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Haber Giriş: 26.09.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Safranbolu'da "En iyi korunan ev" seçildi

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Safranbolu'da "En iyi korunan ev" seçildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "En iyi korunan ev"in sahibine plaket verildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 110 yıllık olduğu belirtilen Şahizer Ganioğlu'na ait Ganiler Evi, "En iyi korunan ev" ödülüne layık görüldü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende, festivale ara vermemek amacıyla bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Konakların Safranbolu için çok önemli olduğunu belirten Köse, "Biz Safranbolu evleri ile tanındık ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildik. Bu evlerin restore edilmesi ne kadar önemli ise korunması da o derece önemlidir. Korunması için içinde yaşanıyor olması gerekiyor." dedi.

Konuşmanın ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri tarafından, "En iyi korunan ev" plaketi evin giriş kapısına çakıldı.

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