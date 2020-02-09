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Haber Giriş: 09.02.2020 - 19:31,Son Güncelleme:/

Oscar ne zaman ve saat kaçta? 2020 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak?

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Oscar ne zaman ve saat kaçta? 2020 Oscar ödül töreni hangi kanaldan yayınlanacak?

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve 'Oscar' olarak bilinen 'Akademi Ödülleri' töreninin ne zaman yapılacağı, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi 2020 Oscar ödül töreninin başlayacağı saat ve yayıncı kuruluşunda. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

2020 yılının Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Pek çok önemli yapımın en iyi film ödülünü almak için yer alacağı törende, en iyi kadın ve erkek oyuncular belli olacak. Sinemaseverler ise Oscar ödüllerinin yayınlancağı kanal ve saate odaklanmış durumda. İşte, 2020 Oscar ödül töreni hakkında merak edilenler...

92. Oscar Ödülleri 10 Şubat Pazartesi günü sahiplerini bulacak. TSİ 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak olan töreni, Bein 1 HD'den canlı takip edebilirsiniz. Saat 03:00'te kırmızı halı geçidi ile başlayacak törende 04:00'ten sonra ödüller takdim edilecek.

ADAYLAR KİMLER?

Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri adayları açıklandı.

Bu yılki adaylar arasında Todd Phillips’in Venedik’te Altın Aslan ödülü kazanan Batman’in ezeli düşmanını psikolojik dram türünde işleyen filmi ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkarken onu 10’ar dalda adaylıkla Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’, Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’ ve Quentin Tarantino’nun Hollywood hikayesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ takip etti.

YÖNETMENLERİN YARIŞI

Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçeceği bölümlerden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.

En İyi Film Adayları

‘Bir Zamanlar Hollywood’da’,
‘The Irishman’,
‘Parasite’,
‘1917’,
‘Marriage Story’,
‘Jojo Rabbit’,
‘Joker’,
‘Little Women’,
‘Ford v Ferrari’

‘En İyi Erkek’ Adayları

Joaquin Phoenix (Joker),
Adam Driver (Marriage Story),
Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da),
Antonio Banderas (Acı ve Zafer),
Jonathan Pryce (The Two Popes)

‘En İyi Kadın’ Adayları

Renee Zellweger (Judy),
Charlize Theron (Bombshell),
Scarlett Johansson (Marriage Story),
Saoirse Ronan (Little Women)
Cynthia Ervio (Harriet)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

Kathy Bates: Richard Jewell
Laura Dern: Marriage Story
Scarlett Johansson: Jojo Rabbit
Florence Pugh: Little Women
Margot Robbie: Bombshell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins: The Two Popes
Al Pacino: The Irishman
Joe Pesci : The Irishman
Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yönetmen
Martin Scorsese : The Irishman
Todd Phillips : Joker
Sam Mendes : 1917
Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood
Bong Joon Ho : Parasite

En İyi Film

Ford v Ferrari : Disney/Fox
The Irishman: Netflix
Jojo Rabbit: Fox Searchlight
Joker: Warner Bros
Little Women: Sony
Marriage Story: Netflix
1917: Universal
Once Upon a Time in Hollywood : Sony
Parasite : Neon

En İyi Kısa Film

Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister

En İyi Uluslararası Film

Corpus Christi
Honeyland
Les Miserables
Pain and Glory
Parasite

En İyi Görüntü Yönetimi

The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Uyarlama Senaryo

Taika Waititi (Jojo Rabbit)
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)

En İyi Kurgu

Ford vs. Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Parasite

En İyi Animasyon Kısa Film

Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva
Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson
Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre
Sister

En İyi Animasyon

How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4

En İyi Kostüm Tasarımı

The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Ses Kurgusu

Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in HollywooD
Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Ses Mikyajı

Ad Astra
Ford vs. Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Orijinal Müzik

Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Belgesel

American Factory
The Cave
Edge of Democracy
For Sama
Honeyland

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Irishman
Jojo Rabbit
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917

En İyi Görsel Efekt

Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Orijinal Senaryo

Rian Johnson (Knives Out)
Noah Baumbach (Marriage Story)
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)

En İyi Orijinal Şarkı

I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman
I’m Standing With You - Breakthrough
Into the Unknown - Frozen 2
Stand Up - Harriet)

En İyi Kısa Belgesel

In the Absence
Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walk Run Cha-Cha

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