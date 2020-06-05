Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle mart ayından beri balon turu gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon pilotu adaylarının eğitim uçuşları yapıldı.

Gün doğumunda Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde uçuş için hazırlanan 11 sıcak hava balonu peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı bölge semalarında süzülen sıcak hava balonları renkli görüntülere sahne oldu.



Öğretmen pilot Üzeyir Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde turların durdurulması nedeniyle özlenen sıcak hava balonlarının, eğitim uçuşuyla da olsa bölgeye yeniden heyecan getirdiğini belirtti.



Eğitim uçuşlarına 1 Haziran itibarıyla SHGM tarafından izin verildiğini, 1 Temmuz'da da turistlere yönelik turların başlayacağını dile getiren Kardaş, "Eğitim uçuşları ile Kapadokya'yı renklendiriyoruz. Kapadokya'da normal şartlarda bir günde ticari olarak 150 sıcak hava balonu uçuyor. Artık Kapadokya denildiğinde akıllara balonlar geliyor. Kapadokya balonlarla daha renkli bir görüntüye kavuşuyor. Turistler bölgeye daha çok sıcak hava balon turuna katılmak için geliyor. 1 Temmuz itibarıyla aynı coşkuyu ve görselliği

yaşamak istiyoruz." dedi. Eğitim kapsamında planlanan uçuşlar yaklaşık 1 saat sürdü.



