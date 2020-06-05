MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi
GeriKeyif Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi
Abone Olgoogle-news

Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tur organizasyonu geçici olarak durdurulan sıcak hava balonları, eğitim alan pilotların test uçuşu için havalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle mart ayından beri balon turu gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon pilotu adaylarının eğitim uçuşları yapıldı.
Gün doğumunda Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde uçuş için hazırlanan 11 sıcak hava balonu peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı bölge semalarında süzülen sıcak hava balonları renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmen pilot Üzeyir Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde turların durdurulması nedeniyle özlenen sıcak hava balonlarının, eğitim uçuşuyla da olsa bölgeye yeniden heyecan getirdiğini belirtti.

Eğitim uçuşlarına 1 Haziran itibarıyla SHGM tarafından izin verildiğini, 1 Temmuz'da da turistlere yönelik turların başlayacağını dile getiren Kardaş, "Eğitim uçuşları ile Kapadokya'yı renklendiriyoruz. Kapadokya'da normal şartlarda bir günde ticari olarak 150 sıcak hava balonu uçuyor. Artık Kapadokya denildiğinde akıllara balonlar geliyor. Kapadokya balonlarla daha renkli bir görüntüye kavuşuyor. Turistler bölgeye daha çok sıcak hava balon turuna katılmak için geliyor. 1 Temmuz itibarıyla aynı coşkuyu ve görselliği
yaşamak istiyoruz." dedi. Eğitim kapsamında planlanan uçuşlar yaklaşık 1 saat sürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle