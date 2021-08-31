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Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Fısıltılar arasında yeşeren öyküler

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Fısıltılar arasında yeşeren öyküler

Mutlak iyi ve kötünün varlığını, yaşamlarımızda yer alan tanım, sıfat ve varsayımların gerçekliğini bir mahallenin sakinleri üzerinden sorgulayan on öykünün yer aldığı “Birtakım Fısıltılar”, Tara Kitap etiketiyle yayımlandı.

Ulusal televizyon kanallarının yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan projelerin hikâye yazarlığı ile senaristliğini üstlenen Özlem Çadırcı tarafından kaleme alınan kitapta, hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca on öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.

 

 

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