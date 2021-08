Contemporary İstanbul 5 Ekim'de başlıyor

16. Contemporary İstanbul, kentin kültür mirasında önemli bir yeri olan ve Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgesel yenileme ve restorasyon projesi olarak bilinen, Tersane İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un Gelecek Projeleri” kategorisinde yer alan ve açılışı merakla beklenen Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul için proje bitiş süresini öne çekerek, hedeflenen tarihten sekiz ay önce kapılarını açacak.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer fuarla ilgili şu görüşleri paylaştı: “İlk günden beri inanç ve güvenle desteklediğimiz Contemporary İstanbul, her yıl kendini yeniliyor, hedeflerini büyütüyor, daha da heyecanlı işlere imza atıyor. Bu sene fuarın, sanat-severlerle İstanbul'un kültür mirasında önemli bir yeri olan Tersane İstanbul’da buluşması için özel çaba ve emek gösterildi. Gerçekten çok heyecanlıyım zira çok etkili bir sonuç bekliyorum. Sadece mekan değişiminden dolayı değil, hayatın nispeten normale dönmesinden ötürü de bu yıl epey farklı olacak. Başta Rusya olmak üzere fuara ilk defa katılacak müze, galeri ve sanatçılarla değişik ve vizyoner bir çağdaş sanat deneyimi yaşanacağına inancım tam.”

İSTANBUL'UN TANITIMINA KATKI

Tersane İstanbul’da, Haliç’in kıyısında İstanbul’un en büyülü mekanlarının gölgesinde çağdaş sanatları sanatseverlerle buluşturmak için hazırlıklara devam ettiklerini söyleyen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise fuarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Contemporary İstanbul'un Haliç Tersanesi'ne taşınması, fuar için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. 2 medeniyette önemli görevler üstlenmiş, Cumhuriyetin ilk yıllarında da tersane olarak kullanılmış bu yapılar topluluğunda fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar için İstanbul’a gelen sanatçıları, katılımcıları, koleksiyonerleri son yılların en büyük bölgesel yenileme projesi olan Tersane İstanbul’da kültür, sanat ve teknoloji ile bir araya getireceğiz. 16. yılımızda daha fazla yabancı basın mensubunu TGA yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı ile birlikte fuar süresince İstanbul’da ağırlayacağız. Gelen gazeteci dostlarımız sadece fuarı değil, İstanbul’u da gezecekler. Türk Hava Yolları, uluslararası sanatseverlerin Contemporary İstanbul'u ziyaret etmelerini ve sonrasında da yolculuklarına dünyadaki diğer sanat ve kültür destinasyonlarıyla devam etmelerini amaçlayan sanat turları düzenliyor. Bu iki iş birliğinin İstanbul’un tanıtımına da pozitif katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Yine bu yıl ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve de koleksiyonerleri fuarda ağırlayacağız. Böylece Rusya ve Türkiye arasında çağdaş sanat alanında bir bağ, köprü kurmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte fuarda Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak. Bu müzelerle birlikte İstanbul’da onların destekçilerini ve koleksiyonerlerini de ağırlayacağız. Bambaşka bir fuara hazırlanıyoruz ve yine Akbank’ın ana sponsorluğunda hazırlanıyoruz. 16. yılımızda CI’a olan desteğine ara vermeden sürdüren ana sponsorumuz Akbank’a ve tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Ekim ayında sesimizi onların desteği ile İstanbul’dan çok farklı coğrafyalara, çok farklı dünyalara daha güçlü duyuracağız.”



Sonbaharda gerçekleştirilecek İstanbul The Lightstan eserler de fuar alanında yer alacak.

İlki 2020 Aralık ayında İBB'nin mekan desteği ile gerçekleştirilen dev heykel ve dijital-yeni medya alanında eser veren yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin İstanbul'un park ve meydanlarında sergilendiği İstanbul The Lights’ın ikincisinin hazırlıkları devam ederken, bu seçkiden eserler de fuar alanında izleyicilerin ilgisine sunulacak.

