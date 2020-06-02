Fuarda, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla onur yazarı seçilen Nazlı Eray'ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Fuarda, fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanarak özel etkinlikler düzenlenecek.



Yurt içi ile yurt dışından yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımının beklendiği fuar, 31 Ekim-8 Kasım'da okuyucuyla buluşacak.



Fuar kapsamında 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri yapılacak, birçok yazar imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.





