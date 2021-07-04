Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin

BOL BOL SEBZE VE MEYVE...

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

ENGİNAR: Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Kolesterolü düşürür, kalp-damar sağlığını koruyucudur. Yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve manganeze ek olarak A, B1 ve C vitaminleri içerir. Yorgunluk giderici özelliği vardır.

LİMON: Limondaki C vitamini demir mineralinin bağırsaklardaki emilimini arttırır. Demir eksiği olanlar et, yumurta, kurubaklagil gibi demir zengini gıdalarla limon tüketirse çok faydalı olur.

SALATALIK: Ödem atmaya ve bağırsakların çalışmasına destek olur. İçerdiği E vitamini sayesinde cilt sağlığını korur. Kabuğunda yüksek oranda A vitamini vardır. Ayrıca B, C, K vitaminleri, manganez, bakır ve potasyum gibi birçok temel besin maddesi içerir.

ÇİLEK: İyi bir lif ve antioksidan kaynağıdır. C vitamini içeriği sayesinde cilt sağlığını destekler. Ayrıca düşük glisemik indeksli bir meyve olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.

CEVİZ: Omega-6, omega-3 ve omega-9 açısından çok zengindir. Kalp-damar hastalıkları açısından çok faydalıdır. Çinko, selenyum, magnezyum gibi mineraller sayesinde sinir sistemini olumlu etkiler. Melatonin kaynağı olduğu için uyku kalitesini arttırır.

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KAHVALTIDA PEKMEZİ ES GEÇMEYİN

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

YULAF: Yüksek besin değeri ve düşük kalorisiyle bilinen yulaf, içerdiği liflerle kötü kolesterolü düşürür. Uzun süre kan şekerini dengeleyerek enerjik kalmanızı sağlar. Hipoglisemiyi önler. Yulaf ezmesindeki antioksidanlar C vitaminiyle birlikte daha iyi çalışarak vücudu güçlendirir ve enerji verir.

YOĞURT: Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik ve dişleri; magnezyum ve potasyumla da kas fonksiyonlarını güçlendirir. Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını koruyarak besinlerin doğru emilimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemine iyi gelir.

YEŞİL ERİK: C vitamini ve kalsiyum deposudur. Bol lif içerir ve sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle kabızlık problemi olan kişiler için birebirdir. Yaşlanmayı önler, cildi yeniler. Yalnız eriği tuzla yemek yüksek tansiyona sebep olabilir.

PEKMEZ: Kan yapıcı özelliğiyle bilinen pekmez, içerdiği yüksek demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum mineralleriyle de kemikleri korur. Hemen kana karışarak enerji verir. İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını düzenler, halsizlikleri önler. Her gün 1 tatlı kaşığı pekmezle güne enerjik başlanabilir.

SU: Bol su içmek metabolizmayı hızlandırır. Besinlerin sindirilmesini sağlar. Her gün yeterli miktarda su içilmezse halsizlik ve baş ağrıları görülebilir. Susuz kalan vücut cansızlaşır. Suya limon, tarçın, nane ve kuru ananas ekleyerek lezzetli hale getirebilirsiniz.

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