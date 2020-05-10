Yurtdışındaki Türk öğrencilerin COVID-19 sınavı
Küresel salgınla birlikte eğitimini yurtdışında sürdüren yaklaşık 50 bin öğrencinin bir kısmı Türkiye’ye döndü. Ama eğitim masrafları, tez hazırlıkları, uçak fiyatları, 14 günlük karantina koşulları gibi nedenlerle oldukları yerde kalmayı tercih edenlerin sayısı da çok. ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Polonya, Çekya, Estonya, Slovenya ve Almanya’da okuyanlara oradaki hayatlarını sorduk.
Yıl kaybım olmayacak
MUHAMMED EFE GÜVEN (22), POLONYA
Wyzsza Szkola Ekologii Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Burada dünyanın hemen her yerinden öğrenci var. Önlemler en üst derecede. Varşova’da insanlar çok bilinçli. Sert yasaklar yok çünkü herkes çok dikkatli. İnsanlar zaten bilinçli yaşıyor diye Türkiye’ye dönme ihtiyacı duymadım. Derslerime internet üzerinden devam ediyorum. Böylece sene kaybım olmayacak. Günlerim derslerin dışında oda temizliği, yemek yapmak ve kişisel uğraşlarımla geçiyor. Haftada bir gün de market alışverişine gidiyorum. Et ucuz burada, bolca tüketiyorum. Vaka sayısında düşüş olursa yazın Türkiye’ye döneceğim.
Buraya gelmek için çok uğraşmıştım
YAĞMUR SAK (23), İSPANYA
Geçen şubatta Erasmus ile Malaga Üniversitesi’ne geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. İspanya, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu ne yazık ki. Barselona ve Madrid’deki arkadaşlarıma nazaran şanslıyım. Burada vaka sayısı daha az. Buraya gelmek için çok uğraş verdim, bu yüzden dönmemeyi tercih ettim. Ama Barselona ya da Madrid’de olsaydım kararım farklı olabilirdi.
COVID-19 geçirdim
SERHAT ERDOĞAN (23), İNGİLTERE
Londra’ya 16 Ocak’ta dil eğitimi için geldim. Master Academy Language School’a başladım. Burada yaşayan teyzem ve ailesinin yanında kalıyorum. İngiltere’de COVID-19 salgını başlangıçta pek ciddiye alınmadı. Derslerimiz okulda devam etti. İnsanlar işlerine gidip geliyorlardı. Derken vakalar artmaya başladı. Vaka sayısı artınca sağlık hizmetleri çöktü. Eniştem, kuzenim ve ben de hastalığa yakalandık. 20 gün evde karantinada kaldım. Bu süreçte Türkiye’ye dönmek istemedim çünkü 14 günlük karantina sürecinde yeniden virüs kapmaktan korktum.
Ya birlikte dönecek ya da kalacaktık
ŞİRİN TUNALI (20), İTALYA
Torino’daki Istituto Europeo di Design’da iletişim tasarımı öğrencisiyim. İki yıldır öğrenci arkadaşım Deniz ile birlikte yaşıyorum. İtalya’nın Çin ile ticareti oldukça yoğun ve burada çok sayıda Çinli öğrenci var. Yine de salgının İtalya’yı bu kadar etkisi altına alabileceğini ilk zamanlarda düşünmemiştik. Vaka sayısı yükseldi. Gitmek ya da kalmak kararı zordu. Ya birlikte dönecek ya da birlikte kalacaktık. Birbirimize destek oluruz diye düşündük ve kaldık. Derslere yoğunlaşarak günlerimi geçirsem de odaklanma problemi ister istemez yaşıyorum. Temmuzda da Türkiye’ye dönmeyi düşünüyoruz.
Kendimi güvende hissettim
MURAT CAN YÜKSEL (28), ESTONYA
Tartu’ya iki yıl önce yüksek lisans için geldim. University Of Tartu’da göstergebilim okuyorum. Geçimimi bisikletli kuryelikle sağlıyordum. Önlemler kapsamında bu iş imkânım da ortadan kalktı. Zorlansam da tez aşamasında olduğum için Türkiye’ye dönmek istemedim. Estonya, yoksul bir ülke ama tüm yatırımını teknolojiye ve dijitale yapmış. Tezimin ön sunumunu internet üzerinden yapmak durumunda kaldım ve hiçbir aksilik yaşamadım.
Derslerimiz yeniden başlıyor
ŞEVVAL ÖZTEKİN (22), ÇEKYA
Erasmus ile 14 Şubat’ta Çekya’da Brno Teknoloji Üniversitesi’ne geldim. Çekya’daki ilk vaka Türkiye’den önce tespit edilmişti. İtalya’ya kayak yapmaya giden bir Çek ailesiydi. Önceleri pek ciddiye alınmadı ama ölüm sayısının aniden yükselmesiyle fakültemiz kapandı ve internet üzerinden eğitime geçtik. Büyük bir kampüsümüz var, kısa yürüyüşler yapıyorum. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yakında dört kişilik sınıflarda derslerimiz başlayacak.
Tez aşamasında dönmek istemedim
UĞUR OZAN DENİZGÜNÜ (26), ALMANYA
Üç yıldan beri Freiburg şehrindeki University of Freiburg’da İngiliz edebiyatı master’ı yapıyorum. Son yılımda ve tez hazırlığı içinde olduğum için eğitimime ara vermek istemedim. Almanya’nın aldığı etkin önlemler ve sağlık politikalarının güçlü olması beni güvende hissettiriyor. Kütüphane hizmetlerinden internet üzerinden yararlanıyorum. Bu da tez sürecimi biraz yavaşlatıyor.
Yurtta bir katta tek başıma kalıyorum
TALHA TAHSİN TANRISEVEN (24), ABD
Bay Atlantic University’de siber güvenlik master’ı için bir buçuk yıl önce Washington’a geldim. Burada birçok Türk öğrenciyle birlikte yurtta kalıyoruz. Yüzde 80’i hemen döndü diyebilirim. Yurtta öğrenci sayısı azaldığı için bir katta tek başıma kalıyorum. Ailem dönmemi istiyordu ama ben derslerimi düşünüyordum. Tahliye ve karantina süreçleri benim final haftama rastlıyordu. Dönem kaybedemezdim.
Uçak bileti pahalı geldi
TUĞÇE TOKAT (22), SLOVENYA
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisiyim. Erasmus kapsamında Univerza V Ljubljani Fakulteta Za Socialno Delo’ya geldim. Salgın patlak verdi ve stajım yarıda kesildi. Üstelik devletin öğrencilere verdiği restoranlarda bedava yemek hakkı ve bir saat ücretsiz bisiklet hakkı da kesildi. Çünkü restoranlar kapalı. Bana verilen eğitim desteği 300 Euro. 28 Nisan’daki uçuşun bileti 231 Euro’ydu. Yüksek geldi; dönemedim.
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