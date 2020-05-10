Yurtdışındaki Türk öğrencilerin COVID-19 sınavı

Yıl kaybım olmayacak

MUHAMMED EFE GÜVEN (22), POLONYA



Wyzsza Szkola Ekologii Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Burada dünyanın hemen her yerinden öğrenci var. Önlemler en üst derecede. Varşova’da insanlar çok bilinçli. Sert yasaklar yok çünkü herkes çok dikkatli. İnsanlar zaten bilinçli yaşıyor diye Türkiye’ye dönme ihtiyacı duymadım. Derslerime internet üzerinden devam ediyorum. Böylece sene kaybım olmayacak. Günlerim derslerin dışında oda temizliği, yemek yapmak ve kişisel uğraşlarımla geçiyor. Haftada bir gün de market alışverişine gidiyorum. Et ucuz burada, bolca tüketiyorum. Vaka sayısında düşüş olursa yazın Türkiye’ye döneceğim.

Buraya gelmek için çok uğraşmıştım

YAĞMUR SAK (23), İSPANYA



Geçen şubatta Erasmus ile Malaga Üniversitesi’ne geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. İspanya, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu ne yazık ki. Barselona ve Madrid’deki arkadaşlarıma nazaran şanslıyım. Burada vaka sayısı daha az. Buraya gelmek için çok uğraş verdim, bu yüzden dönmemeyi tercih ettim. Ama Barselona ya da Madrid’de olsaydım kararım farklı olabilirdi.

COVID-19 geçirdim

SERHAT ERDOĞAN (23), İNGİLTERE



Londra’ya 16 Ocak’ta dil eğitimi için geldim. Master Academy Language School’a başladım. Burada yaşayan teyzem ve ailesinin yanında kalıyorum. İngiltere’de COVID-19 salgını başlangıçta pek ciddiye alınmadı. Derslerimiz okulda devam etti. İnsanlar işlerine gidip geliyorlardı. Derken vakalar artmaya başladı. Vaka sayısı artınca sağlık hizmetleri çöktü. Eniştem, kuzenim ve ben de hastalığa yakalandık. 20 gün evde karantinada kaldım. Bu süreçte Türkiye’ye dönmek istemedim çünkü 14 günlük karantina sürecinde yeniden virüs kapmaktan korktum.

Ya birlikte dönecek ya da kalacaktık

ŞİRİN TUNALI (20), İTALYA



Torino’daki Istituto Europeo di Design’da iletişim tasarımı öğrencisiyim. İki yıldır öğrenci arkadaşım Deniz ile birlikte yaşıyorum. İtalya’nın Çin ile ticareti oldukça yoğun ve burada çok sayıda Çinli öğrenci var. Yine de salgının İtalya’yı bu kadar etkisi altına alabileceğini ilk zamanlarda düşünmemiştik. Vaka sayısı yükseldi. Gitmek ya da kalmak kararı zordu. Ya birlikte dönecek ya da birlikte kalacaktık. Birbirimize destek oluruz diye düşündük ve kaldık. Derslere yoğunlaşarak günlerimi geçirsem de odaklanma problemi ister istemez yaşıyorum. Temmuzda da Türkiye’ye dönmeyi düşünüyoruz.

Kendimi güvende hissettim

MURAT CAN YÜKSEL (28), ESTONYA



Tartu’ya iki yıl önce yüksek lisans için geldim. University Of Tartu’da göstergebilim okuyorum. Geçimimi bisikletli kuryelikle sağlıyordum. Önlemler kapsamında bu iş imkânım da ortadan kalktı. Zorlansam da tez aşamasında olduğum için Türkiye’ye dönmek istemedim. Estonya, yoksul bir ülke ama tüm yatırımını teknolojiye ve dijitale yapmış. Tezimin ön sunumunu internet üzerinden yapmak durumunda kaldım ve hiçbir aksilik yaşamadım.

Derslerimiz yeniden başlıyor

ŞEVVAL ÖZTEKİN (22), ÇEKYA



Erasmus ile 14 Şubat’ta Çekya’da Brno Teknoloji Üniversitesi’ne geldim. Çekya’daki ilk vaka Türkiye’den önce tespit edilmişti. İtalya’ya kayak yapmaya giden bir Çek ailesiydi. Önceleri pek ciddiye alınmadı ama ölüm sayısının aniden yükselmesiyle fakültemiz kapandı ve internet üzerinden eğitime geçtik. Büyük bir kampüsümüz var, kısa yürüyüşler yapıyorum. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yakında dört kişilik sınıflarda derslerimiz başlayacak.

Tez aşamasında dönmek istemedim

UĞUR OZAN DENİZGÜNÜ (26), ALMANYA



Üç yıldan beri Freiburg şehrindeki University of Freiburg’da İngiliz edebiyatı master’ı yapıyorum. Son yılımda ve tez hazırlığı içinde olduğum için eğitimime ara vermek istemedim. Almanya’nın aldığı etkin önlemler ve sağlık politikalarının güçlü olması beni güvende hissettiriyor. Kütüphane hizmetlerinden internet üzerinden yararlanıyorum. Bu da tez sürecimi biraz yavaşlatıyor.

Yurtta bir katta tek başıma kalıyorum

TALHA TAHSİN TANRISEVEN (24), ABD



Bay Atlantic University’de siber güvenlik master’ı için bir buçuk yıl önce Washington’a geldim. Burada birçok Türk öğrenciyle birlikte yurtta kalıyoruz. Yüzde 80’i hemen döndü diyebilirim. Yurtta öğrenci sayısı azaldığı için bir katta tek başıma kalıyorum. Ailem dönmemi istiyordu ama ben derslerimi düşünüyordum. Tahliye ve karantina süreçleri benim final haftama rastlıyordu. Dönem kaybedemezdim.

Uçak bileti pahalı geldi

TUĞÇE TOKAT (22), SLOVENYA



Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisiyim. Erasmus kapsamında Univerza V Ljubljani Fakulteta Za Socialno Delo’ya geldim. Salgın patlak verdi ve stajım yarıda kesildi. Üstelik devletin öğrencilere verdiği restoranlarda bedava yemek hakkı ve bir saat ücretsiz bisiklet hakkı da kesildi. Çünkü restoranlar kapalı. Bana verilen eğitim desteği 300 Euro. 28 Nisan’daki uçuşun bileti 231 Euro’ydu. Yüksek geldi; dönemedim.