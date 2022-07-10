Yıldızlararası yolculuğun yeni adresi: Van

Uzaya olan merakım ilk kez yönetmen Steven Spielberg imzalı ‘E.T.’ filmini izlememle başladı. Mahalledeki tüm çocukların yemek için eve girdiği saatlerde ben sokağa çıkar, gözlerim yorulana kadar gökyüzünü izlerdim.
Oluşacak en ufak hareketi yakalamaya çalışırdım.O dönemde hangi çocuğun hayali değildi ki astronot olup uzaya gitmek? Zaten ‘80’lerin sonunda 90’ların başında çocuk olmak’ Hollywood’un çektiği uzay filmleri, NASA, ufolar, uzaylılar, zamanda yolculuk, hatta dinozorlar ve canavarlar demekti... Bu konular o kadar popülerdi ki Van Gölü’nde canavar olduğu iddiaları her ay televizyonlarda gündeme gelir, Anadolu’da köylülerin uzaylı taşladığı konuşulurdu.
2 binden fazla kişinin başvurduğu ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılacak 500 kişi kurayla belirlendi.
İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden astronomi ve uzay bilimleri bölümü öğrencisi 18-25 yaş arası 100 genç gece boyunca yıldızlar konusunda ziyaretçilere rehberlik yaptı.
Etkinlik yaklaşık saat 20.00’de istasyonlarda Ay gözlemiyle başladı. Saat 21.00 gibi Arcturus, M13, Vega, M81 yıldızları için teleskopların başına geçildi. Gece boyunca görevli gençler, gökyüzünde ‘doğan’ her yeni yıldız için ellerinde megafonlarla “Sayın katılımcılarımız sizleri Alkor ve Mizar yıldızlarına bakmak üzere 4 numaralı gözlem alanına bekliyoruz” şeklinde anonslar yaptılar. Bir yandan da uzun menzilli lazerlerle yıldızları gösterdiler.
Zeki Müren gülümsetti
Ben en çok Satürn’ü göreceğim için heyecanlıydım. 00.00’da Satürn kuyrukları oluşmaya başladı. Sıram gelip teleskopun merceğine eğildiğimde Ay gibi ince detayların seçilebildiği görkemli bir imaj yerine sadece etrafındaki halkanın anlaşılabildiği neon bir çıkartmaya benzeyen küçük Satürn’ü görünce maalesef hayallerim yıkıldı. Ama sabah 04.00’e kadar devam eden ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde sırasıyla Jüpiter, Antares, Andromeda, Mars, Neptün, Çift Küme, Ülker, Uranüs yıldızlarını izlemekten çok keyif aldım.
Bu arada sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden etkinlik alanında konaklamak isteyenler için 500 çadır kuruldu. Bir ara çadırlık alandan bir katılımcının Zeki Müren’in ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ şarkısının çalması da katılımcıları gülümsetti.
‘Oğlum Uzay, kızım Venüs’
Selçuk Topal (41),
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde akademisyen, astrofizikçi
Oğlum 8 yaşında, adı Uzay, Oxford’da dünyaya geldi. Kızım 2 yaşında, adı Venüs, Van’da dünyaya geldi. Venüs güneş sisteminde aşk tanrıçasının adıdır. Ama fiziksel özelliklerine baktığınızda aslında Güneş Sistemi’nin cehennemidir. Yani hem güzel görün hem de içinde sert ol. Venüs bu anlama gelir. Uzay da gökcisimleri arasındaki boşluktur, enginliktir. Bu nedenle çocuklarıma bu isimleri verdim. Ben programdaki söyleşi için buradayım. Etkinliğin amacı gökyüzü farkındalığı yaratmak. Çünkü gökyüzü tüm kültürleri etkilemiş. Örneğin güneşin hangi saatte, nerede doğduğuna göre şehir merkezinin yolunu inşa etmiş insanlar. Ama asıl önemli olan şu: Önceden kas gücü sizi lider yapıyordu, artık uzay lider yapıyor. Uzay teknolojilerinde ilerleyemezseniz lider ülke olamazsınız. Geleceğin liderlerini bulmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek aslında buradaki amaç. Benim için ayrıca
çok önemli bu etkinlikler. 2013’ten beri kendim de yapıyorum. Sloganım ‘Gelecek Uzayda’. Şehir ışığından uzak her yer gökyüzü gözlemi için müsait. İstanbul ve İzmir’de buna uygun az yer olabilir. Ancak Van’da, deniz seviyesinin 1.500 metre üzerinde, gökyüzünü tertemiz görmek mümkün.
‘NASA’da çalışmak istiyorum’
Ömer Asaf Üren (13), öğrenci
‘Fal bakmaya geldim sanmışlar’
Kadriye Diken (55), ev kadını
‘Yıldızlara yakın hissediyorum’
Alideniz Baran (14), öğrenci
‘Kendi çadırımızla ailece geldik’
Asım Pilgir (42), devlet memuru