Yeşillikler içinde...

Üç büyük şehirdeki botanik kafelerin sayısı günbegün artıyor. İstanbul’un her iki yakasından, İzmir’den ve Ankara’dan bir seçki hazırladık.
Geniş ürün yelpazesi
Leaf co.
İstanbul
Bağdat Caddesi’ndeki mekânda bitki alışverişi yapabilir ve kahvenizi içip çalışabilirsiniz. Birçok ürünü bulmak mümkün. Bitki bakımıyla ilgili sorularınıza da cevap veriyorlar.
(0532) 291 50 49
@leafco.online
Saksılar ve kupalar
Müz
İstanbul
Beyoğlu’ndaki Müz’de birbirinden güzel saksı ve kupalar da satılıyor. Ürünlere internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.
(0212) 243 22 62
@muz.se
Rengârenk çiçeklerle...
Misk Floral Cafe
İstanbul
Emirgân’da, rengârenk çiçeklerin içinde bitki çayları, kahveler ve hafif lezzetler deneyebilirsiniz. Tasarım çiçekleri dışında kişisel bakım ürünleri de satıyorlar.
(0212) 277 07 75
@miskfloralcafe
Her yaşa uygun atölyeler
Plantsta Botanik&Cafe
İzmir
Plantsta lezzetli kahveleri ve tatlılarının yanısıra ev sahipliği yaptığı atölyelerle de öne çıkıyor.
(0534) 457 87 78
@plantstacom
Müzikli alışveriş
AmelIe’s Garden
Ankara
Bitki alışverişi yaparken müzik dinlemeyi sevenler canlı müzik etkinliklerini takip edebilir.
(0312) 466 80 70
@ameliesgarden.succulentcoffee
Seramik bölümü de var
Roots Yeldeğirmeni Cafe
İstanbul
Kadıköy’ün popüler bölgelerinden birinde. Seramik ürünler ve aksesuarlar da var.
(0552) 369 49 22
@rootsyeldegirmeni