Yeşillikler içinde...

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Üç büyük şehirdeki botanik kafelerin sayısı günbegün artıyor. İstanbul’un her iki yakasından, İzmir’den ve Ankara’dan bir seçki hazırladık.

Geniş ürün yelpazesi

Leaf co.

İstanbul





Bağdat Caddesi’ndeki mekânda bitki alışverişi yapabilir ve kahvenizi içip çalışabilirsiniz. Birçok ürünü bulmak mümkün. Bitki bakımıyla ilgili sorularınıza da cevap veriyorlar.

(0532) 291 50 49

@leafco.online

Saksılar ve kupalar

Müz

İstanbul





Beyoğlu’ndaki Müz’de birbirinden güzel saksı ve kupalar da satılıyor. Ürünlere internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.

(0212) 243 22 62

@muz.se

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Rengârenk çiçeklerle...

Misk Floral Cafe

İstanbul





Emirgân’da, rengârenk çiçeklerin içinde bitki çayları, kahveler ve hafif lezzetler deneyebilirsiniz. Tasarım çiçekleri dışında kişisel bakım ürünleri de satıyorlar.

(0212) 277 07 75

@miskfloralcafe

Her yaşa uygun atölyeler

Plantsta Botanik&Cafe

İzmir

Plantsta lezzetli kahveleri ve tatlılarının yanısıra ev sahipliği yaptığı atölyelerle de öne çıkıyor.

(0534) 457 87 78

@plantstacom

Müzikli alışveriş

AmelIe’s Garden

Ankara





Bitki alışverişi yaparken müzik dinlemeyi sevenler canlı müzik etkinliklerini takip edebilir.

(0312) 466 80 70

@ameliesgarden.succulentcoffee

Seramik bölümü de var

Roots Yeldeğirmeni Cafe

İstanbul

Kadıköy’ün popüler bölgelerinden birinde. Seramik ürünler ve aksesuarlar da var.

(0552) 369 49 22

@rootsyeldegirmeni