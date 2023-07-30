‘Yeraltında şehirler kurulacak, yeni hastalıklar olacak’

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Bugün yaşadığımız iklim krizinin geleceğini biliyorduk ama engel olmadık. Bundan böyle bizi nasıl bir hayat bekliyor? Fütürist, ekonomist Ufuk Tarhan “Tüm bunların olacağını 19’uncu yüzyılın başından beri biliyoruz ama ikiyüzlü davrandık ve önlem almadık. Bu yüzyıl içinde olacak her şey” diyor ve sıralıyor:

Bazı bölgeler terk edilip yeni yerleşim yerleri kurulacak.

Bazı bölgeler terk edilip yeni yerleşim yerleri kurulacak. Kent yaşamı sanayi devriminden sonraki en büyük değişimini geçirecek.

Yeraltında ve okyanusların derinliklerinde fütüristik şehirler inşa edilecek.

Enerji sektörü dönüşecek ve petrolden sonraki en büyük atılım gerçekleşecek.

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Kendi kendine renk değiştiren, ısınan-soğuyan tekstil ürünleri kullanılacak.

Arıtılmış deniz suyu kullanımı artacak.

Dikey çiftlikler, şehir çiftlikleri, topraksız tarım ve laboratuvar gıdalarının gelişiminde patlama yaşanacak. Tablet, toz, konsantre hazır gıdalarla besleneceğiz.

İnsanlar işyerlerine çok az gidecek. Aynı şey okullar eğitim için de geçerli. Boşalan plazalar, eski iş yerleri, okullar farklı amaçlar için kullanılacak.

Tarım ve su

Doğal afetler tarım alanlarını ve su kaynaklarını kirli atıklarla ve zehirli kimyasallarla zehirliyor. Gıda fiyatları artacak. Gıda krizi kapıda. Tarım ve su kaynaklarında kıtlık ve hatta açlık ortaya çıkacak.

Turizm, Metaverse’e kayacak.

Turizm

Turistler serin bölgelere yönelecek. Biyoçeşitlilik ve doğal yaşam alanlarındaki tahribat, ekoturizm ve vahşi yaşam etkilenecek.

Su kıtlığı, sıcaklık değişimleri tatil bölgelerinin altyapısını, mimarisini etkileyecek. Enerji ve işletme masrafları yükselecek ve turizm lüks olacak. Turizm, Metaverse’e kayacak.

İnsanlar dışarı çıkmayınca doğal hava ve ışık yoksunluğu yaşanacak.

Sağlık

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Daha az dışarı çıkıp daha az egzersiz yapacağız. Mekânlara pompalanan suni hava partikülleri taşıyacak ve yeni sorunlar yaşanacak. Yoğun bir doğal hava ve ışık yoksunluğu içine girilecek. Bu da fiziksel ve mental sağlık sorunlarına yol açacak.

Kalp krizi, felç, dolaşım bozuklukları, solunum yolu sorunları, cilt hastalıkları, alerji, bağışıklık sistemi çökmesi yaygınlaşacak. Yeni mikrop, bakteri türleri oluşacak. İnsanların ruh halleri ve uyku düzeni bozulacak.

Kent yaşamı sanayi devriminden sonraki en büyük değişimi yaşayacak.

Enerji

Isınmanın etkilerini telafi etmek ve iklim krizini önlemek için yapılacak her şey daha fazla elektrik kullanımı anlamına gelecek. Yakında kaçınılmaz kesintiler başlayacak. Temiz enerjiye geçmeliyiz.

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En çok çocuklar ve yaşlılar etkilenecek

Çocuklar yetişkinlerden daha çok terler ve daha hızlı su kaybeder. ‘Doğa mahrumiyeti’ ya da dışarı çıktıklarında yaşayacakları aşırı terleme, dehidrasyona, sıcak çarpmasına ve diğer sağlık sorunlarına yol açacak.

Çocukların okul performansları, ruhsal dengeleri, gelişimleri etkilenecek. Yaşlılarda da sıcak çarpmaları ve başka sorunlar ortaya çıkacak.

Evde evcil hayvan, bitki besleme, yetiştirme olanağı ve isteği azalacak. Hayvan dostlarımızın da benzer şekilde ruh ve beden sağlıklarında sorunlar oluşacak.

Yoksul kitleler, adaletsizlikler büyüyecek. Kaos ve savaş dönemlerine gireceğiz.

Çocuklarımızı doğru eğitirsek çözüm onlardan gelecek; güzel ve yeşil bir dünya oluşturacaklar.

Neler oldu?

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Çocuklar yetişkinlerden daha çok terler ve daha hızlı su kaybeder. ‘Doğa mahrumiyeti’ ya da dışarı çıktıklarında yaşayacakları aşırı terleme, dehidrasyona, sıcak çarpmasına ve diğer sağlık sorunlarına yol açacak.

Çocukların okul performansları, ruhsal dengeleri, gelişimleri etkilenecek. Yaşlılarda da sıcak çarpmaları ve başka sorunlar ortaya çıkacak.

Evde evcil hayvan, bitki besleme, yetiştirme olanağı ve isteği azalacak. Hayvan dostlarımızın da benzer şekilde ruh ve beden sağlıklarında sorunlar oluşacak.

Yoksul kitleler, adaletsizlikler büyüyecek. Kaos ve savaş dönemlerine gireceğiz.

Çocuklarımızı doğru eğitirsek çözüm onlardan gelecek; güzel ve yeşil bir dünya oluşturacaklar.

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Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 2022 İklim Durum Raporu, 2021 yılının en sıcak beş yılın dördüncüsü olduğunu söylüyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre dünya sıcaklığı, 1880’den bu yana 1,1 derece arttı. Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Tarım alanları yok oluyor.

Dünya sıcaklığı 2 derece daha artarsa, büyük bir kuraklıkla mücadele aşamasına geçeceğiz.

Sera gazı artmaya devam ederse 100 yıl boyunca dünyanın sıcaklığı 4 derece artabilir.

Dünya Bankası’nın 2022 İklim Değişikliği Raporu’na göre yoksulluk, eşitsizlik ve göç gibi sorunlar derinleşti. 216 milyon kişi, 2050’ye kadar göç etmek zorunda kalacak.

Ne yapmalı?

İklim krizi karşısında dünya çapında ve bireysel olarak birlikte hareket etmeliyiz.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçmeli. Karbon yakalama ve depolama gibi teknolojiler geliştirmeli.

Bireysel olarak toplu taşımayı kullanabilir, daha az et yemek, atık yönetimi ve geri dönüşüme katılmak gibi çaba gösterebiliriz.

Yenilenebilir enerji sorunu çözülmeli ve BM’nin 17 maddelik sürdürülebilirlik ilkelerinin ciddiyetle uygulanması şart.

Tüm bunlar genetik, nano teknoloji ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde mümkün olacak.