Yeni yetenekler kazanmak için asla geç değil

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Geç kalmış olma endişesi yeni beceriler edinme konusunda cesaretimizi kırabiliyor. Bu da bizi tutku duyduğumuz şeylere uzak tutuyor, önümüzü kesiyor. Oysa araştırmalara göre fiziksel aktivitelere katılmak ve öğrenmeye devam etmek eğlenceli olmanın yanı sıra Alzheimer gibi hastalıklardan korunmaya da yardımcı. Tutkularının peşinden gidenler, hatta bunu mesleğe çevirenler de var.

Örneğin 12 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 36 yaşında istifa eden Özge Bahar Sunar (41) çocuklar için hikâyeler yazmaya başlamış. 5 senede

13 çocuk kitabı yayımlanan ve pek çok dile çevrilen bir yazar olmuş. Sunar “Geç kalıp kalmadığınızı düşünmek eğer dünyadaki son gününüzü biliyorsanız anlamlıdır” diyor.

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20 yıl medya ve halkla ilişkiler alanında çalışan Şeyma Erdoğan (49) da reikiyle ilgileniyormuş. 7 sene önce kendi deyişiyle ‘ruhunun sesine kulak vermiş’, eğitim alıp masaj terapistliğine başlamış. Şimdilerde ünlü isimlere masaj yapıyor, ‘şifalı elleri’yle tanınıyor. Anlaşılan hobimizi mesleğe dönüştürmesek bile ‘keşke’lerle bir hayat geçirmemek, heveslendiğimiz şeyi başarmak için biraz cesaret yeter!

‘Kendimle gurur duyuyorum’

Ezgi Katı (34)-Bale eğitimi aldı.

Daha önce swing’e başlamıştım ama bale içimde ukdeydi diyebilirim. Nihayet şartlar olgunlaştı ve geçen yıl başlayabildim. Uzun zamandır ‘yapılacaklar listemde’ olan bir şeye başladığım için çok keyifliyim. Bir senelik kurs süreci ve ardından sahneye çıktığım bir gösteriyle bir şeyleri tamamlamış olduğumu hissettim, kendimle gurur duyuyorum.

‘Yeter ki hevesli olalım’

Meryem Suat (67)-Yağlıboya resim yapıyor.

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Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeye, yağlıboya resim yapmaya 5 sene önce başladım. Çevremden gelen “Sergi mi açacaksın” sorularına aldırış etmiyorum. ‘Ağaç yaşken eğilir’ cümlesi doğru ancak insanın içinde cevher varsa yaştan bağımsız olarak mutlaka ortaya çıkıyor. Yeni hedefim enstrüman çalmayı ve çini boyamayı öğrenmek. Hiçbir şey için geç kalmadık, yeter ki hevesli olalım.

‘Yan flüt çalmak çocukluk hayalimdi’

Melis Çalapkulu (45)-Yan flüt çalmayı öğreniyor.

Çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok severim. Ama detone olduğumda bu çevremdekiler için eziyete dönüşebiliyordu. Sonunda bir arkadaşımdan Deniz Arcak’ın amatörlere vokal dersi verdiğini öğrendim ve ona başladım. Aynı şekilde yan flüt çalmak çocukluk hayalimdi, hatta 15 sene önce eşim bu nedenle bana bir yan flüt hediye etmişti. Ama iş, çocuklar derken cesaret edemedim. Bir gün çocuklarımın gittiği sanat okulunda yetişkinlere yan flüt dersi verildiğini öğrendim. Son bir yıldır her hafta ders alıyorum ve çok mutluyum.

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‘Sıra fotoğraf ve yazıda’

Pınar Polat (41)-Çeşitli konularda kursa gitti.

İnsanlar kendilerini tanıma fırsatını 30’lu yaşların ortasında buluyor. Makrome, dikiş ve kasnak nakışı gibi el işlerinin yanı sıra 30’ların sonunda bisiklet; 41 yaşında araba sürmeyi öğrendim, İngilizce derslere başladım. Başarı hedef değil, asıl eğlence ‘yeni’ bir şeye başlamak. Şimdi de fotoğraf ve yazıda yeni adımlar atmayı hayal ediyorum.

‘Ancak sınırlarımı zorlarsam gelişirim’

Özde Gözler (37)-Tiyatro topluluğuna katıldı.

Kalabalık içinde konuşmak bir yana okuldayken söz alıp parmak kaldırmışlığım bile sayılıdır. Fakat çocuk insanı değiştiriyor. Ebeveynlerle çocuklar arasında belli bir süre sonra gerçek diyalogların sona erdiğini görüyorum. Sanatın insanları birleştirdiğini düşünüp ne yapabilirim diye araştırırken oğlumun okulundan TED velileriyle bir tiyatro topluluğu kurulacağını öğrendim. Daha yeni başladım, hâlâ derslerde ellerim buz kesiyor, ter basıyor. Ama biliyorum ki ancak sınırlarımı zorlarsam gelişirim.

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‘Öğrenmeyi öğreniyoruz’

Banu Yıldıran Genç (45)-Örgü örüyor.

Öğretmenim. Son 5 yıldır kışları büyük motivasyonla örgü örüyorum. Örgüyü ilk 20’li yaşlarımda denedim ve beceremedim. Ama artık matematiğini kavradım ve tekrar tekrar deneyecek kadar sabırlı olduğum bir yaştayım. İnsan zihni gençken pırıl pırıl ama zamanla öğrenmeyi de öğreniyoruz. Aslında kendimizi tanımamız 30’larımızı bulduğu için daha kolay öğreniyoruz. Yeni hedefim dil eğitimi. Ortaokulda İngilizceyi çok zor öğrendim. Oğlum Avusturya’da, o nedenle Almanca öğrenmeye heveslendim. Belki o da kolaylaşmıştır.

Öğretmenler ne diyor?

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‘Yeni bir şey öğrenmek özgüvenlerini destekliyor’

* Nida Türkoğlu-Sanat Derneği’nde flüt-piyano öğretmeni: Hayallerini hayata geçirmek için geliyorlar. Yeni bir şey öğrenmek onları mutlu ediyor, özgüvenlerini destekliyor.

* Şevket Paker-Hey DJ’de DJ eğitmeni: Bu işi hobi olarak yapmak isteyenler eğitim verdiğimiz grubun büyük bir kısmı. Öğrencilerimiz evlerinde veya düzenledikleri küçük partilerde çalabiliyor.

* Deniz Arcak-Müzisyen, eğitmen: Nefesi ve sesi daha randımanlı kullanmak, şarkı söylemek, köklenmek ve eğlenmek için geliyorlar. Konuşma sesleri bile değişiyor.

* Damlasu Gerginok Mutlu-Hiphome Dans Kursu’nda eğitmen: Yetişkinler iki sebepten geliyorlar. Dansla ilgili hayallerini gerçekleştirmek ve sosyalleşmek, hayatlarına hareket katmak.

‘Keşkelerle hayat geçmez’

Fundem Ece-Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi kurucusu, uzman klinik psikolog

35’inden sonra yeni bir şeye başlamak, yeni bir hobi edinmek 20’li yaşlara göre biraz daha güç gibi geliyor insanlara. Ama keşkelerle bir hayat geçmez.

Bunun için önce olumsuz ifadeleri, yani ‘yapamam’, ‘zor olur’, ‘beceremem’ gibi kelimeleri dilden atmak gerekir. Aklınıza yeni bir hobi edinmek geldiğinde harekete geçmek için 5 saniye kuralını uygulayın. Yani o 5 saniye içinde, 5’ten geriye sayıp bunun için bir adım atın. Örneğin kursu arayın.

Bunu başarısız olduğumuzu düşündüğümüz anda da uygulayabiliriz; “5, 4, 3, 2, 1” diye 5 saniye sayıp tekrar deneyebiliriz.