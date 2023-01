Yemekten önce atölye, yemekten sonra bilgi yarışması

Haberin Devamı

The New York Times gazetesinin yemek kültürü muhabiri Kim Severson, ABD’nin 2023’teki yeme eğilimlerine dair 10 tahminde bulunmak için sektördeki önemli insanlarla konuştu. Ve ortaya çıkan sonuçlardan biri insanların artık dışarıda kalabalık halde ve uzun masalarda buluşmak istediğine ilişkindi. PepsiCo Foods’un Ar-Ge’den sorumlu başkan yardımcısı Denise Lefebvre gazeteye yaptığı açıklamada şöyle diyordu: “Birkaç yıldır hayatımızın nasıl olduğuna bakarsanız, tehlikeli olduğu düşünüldüğü için paylaşmaktan kaçındık ama artık topluluk duygusu hiç olmadığı kadar güçlü. Duyuları güçlendiren her şey artık çok önemli.”



2023’ün yiyecek ve içecek trendlerine ilişkin nabız tutan trend analiz şirketi WGSN’in öne çıkardığı başlıklardan biriyse ‘deneyimsel yeme’ oldu. San Francisco’da yeme-içme sektöründe halkla ilişkiler uzmanlığı yapan Andrew Freeman’ın sözleri de bu trendi destekliyor: “Pandemi sona erdiğinden beri etkileşim, heyecan ve biraz da şov sunan restoranlar ilgiyi görüyor. İnsanlar para harcamaya istekli ve bu harcamaya değecek deneyimleri tercih ediyor.”



Türkiye’de de bu trendin ayak seslerini duymaya başladık. Örneğin, artık kokteyl içmek için bir bara gitmekyerine bir mekânda atölyeye katılıp kendi yaptığımız kokteyli içmeyi tercih ediyoruz. Ya da arkadaşlarla yemeğe çıkmak yerine daha öncetanımadığımız insanlarla bir masa etrafında toplanıp felsefi soruları tartışıyoruz. Bir quiz night’a (bilgi yarışması gecesi) katılmak ya da bir stand-up şovu leziz yiyecek ve içecekler eşliğinde seyretmek de şu sıralar çok popüler.

Haberin Devamı

Yan masayla sohbet

Tutkum Boğuşmak Şov

Komedyen Utku Ergin’in yarattığı bir karakter Tutkum Boğuşmak. Kendini Türkiye’nin bir numaralı ilişki uzmanı ve seksoloğu olarak tanıtıyor. Siz bir şeyler yiyip içerken o da ilişkilere, hayata dair sorularıyla interaktif bir gösteri sahneye koyuyor. Tutkum bazen Kadıköy’deki Aylak’ta 50 kişilik küçük bir grupla buluşuyor, bazen Dada Salon Kabarett’de 300 kişiyle… Yeni insanlarla tanışıp yan masayla sohbete daldığınız ve kadın-erkek ilişkileri hakkında fikirlerinizi açıkça ortaya koyabildiğiniz bu şova ilgi büyük. @tutkumbogusmak

Haberin Devamı

Rezervasyon gerekiyor

Feast of Strangers

Tanımadığımız insanlarla bir araya gelmeye yönelik etkinlik Feast of Strangers (Yabancıların Şöleni), Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki Rutin adlı mekânda gerçekleşiyor. Birbirimizle iletişim kurmak ve birbirimizi anlama yollarımızı yeniden düşünmek için Theodore Zeldin tarafından yaratılan ‘Conversation Dinners’dan ilham alarak yola çıkan oluşum yemekler düzenliyor. Katılımcıları zengin bir sofranın yanı sıra sorulardan oluşan bir menüyle ağırlıyorlar. Menünün hemen altında katılımcılar tarafından seçilen 3-4 farklı soru sıralanıyor. Birbirini tanımayan 8 kişinin oturduğu sofrada yemekler yabancı zihinleri merak eden insanlar için pişiyor. Bu deneyime katılmak isteyenler Instagram’dan @rutin_ hesabıyla iletişime geçebilir. Ön rezervasyonda size 3 soru soruyorlar ve yanıtlarınıza göre birkaç gün içinde rezervasyon onay mesajı gönderiyorlar.

Haberin Devamı

Magazin ondan sorulur

Şokopop Quiz Gecesi

YouTube’daki magazin serileriyle tanıdığımız Şokopop artık farklı mekânlarda takipçileriyle bir araya gelip Şokopop Quiz Gecesi düzenliyor. Daha önce çıkardığı, Tabu mantığındaki Magazin 101 Quiz Game kutu oyununu katılımcılarla birlikte oynuyor. Sorulara doğru cevap verenlerin adını tahtaya yazıyor ve doğru cevaplar arttıkça isimlerin yanına çentik atıyor. Sorular kolay, orta, zor ve kazık gibi farklı seviyelerden oluşuyor. Bazı magazin olaylarını herkes hatırlarken bazılarının cevapları katılımcılar arasında şaşkınlık yaratıp nostaljik bir sohbet başlatıyor. Gece sonunda kazanana Şokopop’un kutu oyunu ve kupası hediye ediliyor. @sok_o_pop

Haberin Devamı

Masa da Masa’nın etkinliklerinde kendinizi yer sofrasında bulabilirsiniz.

Mikrofon seyircide

Bar Psikoloğu

Psikolog Ferhat Aydın’ın ‘insanlar psikoloğa gidemiyorsa psikolog onlara gitsin’ mottosuyla yola çıktığı, psikoloji bilimiyle ilgili klişeleri ele aldığı bir ‘drink and talk show’ formatı. İki perdeden oluşuyor. Birinci perdede psikoloğumuz sıklıkla sorulan ve yanlış bilinen konuları günlük hayattan durum komedileri ve metaforlar aracılığıyla anlatıyor. Programın ikinci perdesindeyse mikrofon seyircide oluyor ve sorulan sorulara yalın, anlaşılır bir şekilde psikoloji bilimi perspektifinden cevaplar veriliyor. Etkinlik tarihlerini

@barpsikologu adresinden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Tutkum Boğuşmak’ın gösterisi büyük ilgi görüyor.

Zaman ve yer değişiyor

Masa da Masa

Yemek yapmak, misafir ağırlamak, yeni tanışıklar yaratmak, diyalog kurmak, bir konu üzerine hep beraber derinleşmek gibi kavramlara imkân sunan bir sofra bu. Zamanı ve yeri değişiyor, bir nevi pop-up sofra; ev sahibi de

her zaman farklı. Bir süre önce Galata’da bir çatı katında buluştu 15 kişi, sonra da bir sanat galerisinde yer sofrasında. Her masanın ev sahibinin seçimiyle bir konusu ve hatta şiiri oluyor. Kişinin yetkinliği, ilgisi ya da hayaline göre… Masa da Masa bu konu üzerinden katılımcılara bir tema ve içerik yaratıyor, yemek esnasında ev sahibiyle birlikte bir moderasyon yürütüyor. Masada olup biteni kâğıt-kalemle yazılı olarak arşivliyor. Kimsenin kimseyi tanımadığı ya da bazen sadece dostlara açık olan bu masada oturmak isterseniz oluşumu Instagram sayfaları @masadamasa_’dan takip edebilir, direkt mesaj kutusuna yazarak iletişime geçebilirsiniz.

Bakalım dikkatli izledin mi?

Film/Dizi Quiz Night

Sosyal medyada ‘Bugün neler izledim’ hesabıyla tanıdığımız Deniz Tokgöz dizi ve film temalı ‘quiz night’ etkinlikleri düzenliyor. Örneğin ‘Harry Potter’ temalı etkinlikte filmin takipçileriyle Kanyon AVM’de buluştu. Tokgöz yakın zamanda ‘Sex And The City’ ve ‘Friends’ gibi efsanevi dizilerle ilgili de benzer etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor. Yapımların sıkı takipçilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Deniz Tokgöz unutulmaz sahnelere ve karakterlere dair sorular soruyor.

Samimi ortam

İbrahim Selim’le Quiz Night

Bu yıl örneklerini sıkça göreceğimiz bilgi yarışması gecelerinden bir diğeri, bir süredir oyuncu İbrahim Selim tarafından Zorlu PSM

Touche’de gerçekleşiyor. Sanat, genel kültür, spor, tarih ve daha birçok alanda sorulan çoktan seçmeli soruların katılımcılar tarafından yanıtlandığı yarışmada kazananlara da sürpriz hediyeler dağıtılıyor. Oldukça samimi bir ortamda oynanan oyunda; yarışmacılar, İbrahim Selim’in sahnede kendilerine sorduğu sorulara, verilen süre içinde, yine kendi oluşturdukları arkadaş gruplarıyla cevap vermeye çalışıyor. Selim gelen cevaplara yaptığı yorumlarla yarışmayı bir şova dönüştürüyor.