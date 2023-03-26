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Ya hep beraber ya hiçbirimiz...

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#Rainforest Action Network#RAN#Rawa Singkil Yaban Hayatı Koruma Alanı
Ya hep beraber ya hiçbirimiz...
Yücel SÖNMEZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

İnsanlık olarak hep kendi derdimize düşsek de bizim dışımızda da bir hayat var. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Doğadaki canlıların durumuna dair kısa haberler derledik.

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Ormansızlaştıkça orangutanlar ölüyor

Savunuculuk grubu Rainforest Action Network’e (RAN) göre ‘Dünyanın orangutan başkenti’ olarak bilinen Endonezya’da Rawa Singkil Yaban Hayatı Koruma Alanı’ndaki ormansızlaşma, 2022’de rekor seviyeye ulaştı. Orman kaybının nedeniyse yerel seçkinlerin palm yağı üretimi için açtığı tarlalar. Alan aynı zamanda nesli tehlikede olan Sumatra orangutanlarının 1.500 kadarına ev sahipliği yapıyor.

Boğaz’da kuş göçünü izlemeye...

Bugün Sarıyer Gözlem Kulesi’nde kuş göçü izleme etkinliği düzenlenecek. Uzman kuşçuların da katılacağı organizasyon öğle saatlerinde başlayacak ve tüm gün devam edecek. Kara akbaba, leylek, şahin, atmaca, yılan kartalı, karaçaylak, deliceler, küçük orman kartalı, şahkartal, küçük kartal ve kerkenezler bugünlerde geçiş yapan türler.

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Gergedanlardan bir iyi, bir kötü haber

Tükenme noktasındaki kaplanların sayılarını koruma çalışmalarıyla arttıran Nepal’de başka bir başarı örneği de tek boynuzlu gergedanlar için yaşanıyor. 1960’larda kaçak avcılık nedeniyle nüfusları 100’ün altına düşmüştü. Günümüzdeyse sayıları 750’ye yükseldi. Namibya’daysa durum tam tersi. Geçen yıl gergedan avcılığı yüzde 93 arttı. 2021’de 45, 2022’de 87 gergedan avlandı. Çoğu da ülkenin koruma altındaki, en büyük parkında öldürüldü.

 

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#Rainforest Action Network#RAN#Rawa Singkil Yaban Hayatı Koruma Alanı

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