Türkiye’nin yeni jön ve jönfisini birlikte seçtik... Gönüllerin ‘prens’i Aytaç Şaşmaz, ‘mahallemizin kızı’ Cemre Baysel

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Onlarca kanal, dijital platform derken günümüzde ardı ardına pek çok yerli proje hayata geçiriliyor. Bu da birbirinden çekici, başarılı oyuncuların sahneye çıkıp yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor. Fakat bazı isimler var ki ‘yıldız tozlarıyla’ aralardan sıyrılıp 7’den 70’e herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Biz de Türkiye’nin en sevilen oyuncularının peşine düştük. Önce annemizden, arkadaşlarımızdan, komşumuzdan sevdikleri isimleri aldık. Sonra sinema yazarı, yapımcı, oyuncu, müzisyen gibi sektör profesyonellerinin yanı sıra avukat, doktor, hemşire, öğretmen, muhasebeci, ev kadını gibi farklı kesimlerden 100 kişiye en beğendikleri kadın ve erkek oyuncuları sorduk. Gelen cevaplar üzerinden bu sayfada isimlerini listelediğimiz 20 kadın ve 20 erkek finalistimizi belirledik.

Sonrasında hürriyet.com.tr üzerinden oluşturduğumuz ankette takipçilerimizden bu finalistler arasından kendi jön ve jönfi adaylarını seçip oylamalarını rica ettik.

360 bin oyun kullanıldığı anket sonucunda Türkiye’nin yeni jönü ve jönfisi gerçek hayatta da birlikte olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel seçildi.

Erkeklerde yüzde 52.3’lük bir oranla (96.412 oy alan) ilk sıraya oturan Aytaç Şaşmaz’ın ardından gelen ilk 5 oyuncu İlhan Şen, Burak Yörük, Akın Akınözü, Ekin Koç ve Burak Deniz oldu. Ankete katılanların yüzde 51.7’lik kısmının seçtiği yeni jönfi Cemre Baysel 91 bin 195 oy aldı. Baysel’i Burcu Özberk, Hande Erçel, Ayça Ayşin Turan, Sinem Ünsal ve Yağmur Tanrısevsin izledi.

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Aytaç Şaşmaz kimdir?

4 Ağustos 1998’de İstanbul’da doğan Aytaç Şaşmaz’ın ailesi aslen Manisalı. Abisi İsmail Ege Şaşmaz da kendisi gibi oyuncu. Aytaç Şaşmaz’ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı ‘Kötü Çocuk’ isimli sinema filmiydi. Daha sonra başrolünü Tolga Sarıtaş’ın oynadığı ‘Söz’ (2017) dizisinin kadrosunda rol aldı; asıl yükselişini de bu projeyle yaptı. 2019’da ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminde başrol oynadı, aynı yıl ‘Hekimoğlu’ dizisinde Emre Acar rolüyle karşımıza çıktı. Geçen sene ‘Baht Oyunu’ dizisiyle yeniden seyirciyle buluşan Şaşmaz’ın 2023’te vizyona girmesi beklenen ‘İlk Göktürk’ isimli bir sinema filmi var. Alper Çağlar’ın yönetmen, yapımcı ve senarist olduğu ‘Göktürk Üçlemesi’nin bu ilk filminde aktör, tarih kitaplarından hatırlayacağımız ‘İstemi Yabgu’ya hayat verecek.



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5 Şubat 1999’da İzmir’de doğan Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. Onu ilk olarak 2014 yılında ‘Yeşil Deniz’ dizisinde, yardımcı bir rolle tanıdık. 2017’de önce ‘İsimsizler’ dizisinde, ardından da ‘Payitaht Abdülhamid’de rol aldı. 2018 yılında ‘Elimi Bırakma’da ve 2020’de suç-dram dizisi ‘Ramo’da boy gösterdi. İlk başrolünü 2020’de ‘Sol Yanım’ dizisiyle kaptı. Dizi 12’nci bölümde final yapsa da kendi deyişiyle ‘hem deli hem de aklı başında’ olan Biricik Ergün karakterini canlandırması onun yolunu açtı. Ardından gelen ve Aytaç Şaşmaz’la başrolü paylaştığı ‘Baht Oyunu’ dizisiyle de asıl çıkışını yakaladı. Nitekim buradaki performansları ona ve Şaşmaz’a 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülünü kazandırdı. Şimdiyse ‘Senden Daha Güzel’ dizisinde Efsun karakterine hayat veriyor.

‘İzleyici bir çifti sevdiyse ve hikaye de güçlüyse o dizide kalıyor’

Gökhan Yıldız, Kanal D Dramalar Direktörü

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in halkoylaması sonucu en beğenilen oyuncular seçilmesi ne kadar başarılı bir iş yaptığımızı gösteriyor. Geçen yaz Kanal D’de yayımladığımız ‘Baht Oyunu’nda hem Aytaç’ın hem de Cemre’nin dikkati çeken bir enerjisi vardı.

Bu projede o kadar tatlı bir yerde buluştular ki bu izleyiciye de geçti. İzleyici bir dizi çiftini sevdiyse ve hikâyeyi de beğendiyse o dizide kalıyor. Seyircinin kurduğu duygusal bağla birlikte hayranlık başlıyor ve dizinin fan kitlesi oluşuyor. ‘Baht Oyunu’nda Aytaç ve Cemre bunu çok iyi yakaladı ve her bölümüyle hem reyting hem de sosyal medyanın trend listesinde zirveye oynadı.

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‘Burak Deniz tam bir jön’

Lale Eren, Kanal D Dramalar Danışmanı

Son dönemde benim jönfi olarak gördüğüm Pınar Deniz var. Onu ilk ‘Vatanım Sensin’de izlediğimde daha yolun çok başındaydı ama ekrana çok yakıştığını düşündüm hep. Pırıl pırıl parlayan ve izleyeni büyüleyen bir ışığı var. Bir oyuncu çok yeteneklidir, çok güzeldir ama kameranın sevmesi başka bir durum. Ben Pınar’da bu avantajın olduğunu düşünüyorum. İyi bir proje ve rejiyle buluşunca başarı kaçınılmaz oluyor. Ayrıca işine çok asılan biri, başarıda ya da başarısızlıkta çok çabuk sıkılıp odağını başka yere kaydırmıyor. Erkeklerdeyse hem fiziğinin getirdiği erkek enerjisi hem de yeteneğiyle bence Burak Deniz de tam bir jön. Yapacağı her projede bu etkiyi yaratacağını ve karşılığını da alacağını düşünüyorum. Güzel ve etkileyici bakıyor,

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‘Ekin Koç en dikkat çeken aktörlerden biri’

Uğur Vardan, Hürriyet Hafta Sonu Ekleri sinema yazarı

‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminden hatırladığım Pınar Deniz’in star ışıltısına sahip olduğunu düşünüyorum. Yeteneğini de göstereceği doğru hikâyeleri bulduğu takdirde yolu açık. Ecem Uzun’un da ‘Tereddüt’, ‘Koca Dünya’ ve ‘Seni Buldum Ya’daki performansları çok başarılıydı. Ayrıca kadınlarda Büşra Develi dikkatimi çekiyor. Farklı havasıyla gelecekte kayda değer bir yolculuğu olacağını düşünüyorum. Juliette Binoche’u andırdığını bir de ben hatırlatayım. Kuşağının en dikkat çeken aktörlerinden biri Ekin Koç. ‘Bizim İçin Şampiyon’ gibi popüler bir yapımın ardından bağımsız sinemanın sularında gezindi ve ‘Okul Tıraşı’nda rol aldı. Yakında da Emin Alper’in ‘Kurak Günler’inde izleyeceğiz. Bir diğer isim Emir Özden. Özellikle ‘Bilmemek’te ortaya koyduğu performansla akıllarda yer edindi. Nitelikli yapımlarla daha da etkili adımlar atabilecek kapasitesi olduğu kanısındayım. Ses tonu çok avantajlı, yaşı da karaktere göre büyüyüp küçülebiliyor. Bir de Selahattin Paşalı son dönemin çok yetenekli isimlerinden. Girdiği her karaktere hakkını veriyor. Bu yetenek ve avantajıyla, eğer güzel de yaş alırsa, mutlaka önümüzdeki 10 yılın jönleri arasında olacak diye düşünüyorum. Onda Halit Ergenç’in gençliğini görüyorum.

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‘Yeni nesli yakaladılar’

Selim Akçin, Hürriyet Kelebek Yayın Yönetmeni

Geçen yıl hem güldürüp hem romantik olmayı başaran iki oyuncunun seçilmesi çok doğru diye düşünüyorum. Cemre Baysel enerjisi, Aytaç Şaşmaz da ekran sıcaklığıyla dikkat çekti. Bence ikisinin de en büyük avantajı yeni nesli yakalamış olmaları. Bu çifti daha uzun süre konuşuruz.

‘İlaç gibi geldi’

İlknur Taş, Milliyet Gazetesi Magazin Müdürü

Aytaç Şaşmaz Türkiye’deki oyunculuk sektörüne ilaç gibi geldi. Oynadığı farklı dizilerle başarısını gösterdi. Hafsanur Sancaktutan da son yılların en iyi kadın oyuncularından...

‘Hande kendini hep ileri taşıyor’

Tokyo (Tokyophonline), influencer-fotoğrafçı

Hande Erçel uzun süredir yerini buldu. Kendini hep daha ileriye taşıyor. Demet Özdemir üst üste yaptığı işlerle hem drama hem komedide yeteneğini kanıtladı. Başarılı bulduğum diğer isimler: Hem komedi hem drama oynayabilen Burcu Özberk, yeteneği ve benzersiz ifadesiyle Pınar Deniz, ekrandan taşan sıcaklığıyla Sinem Ünsal, bakışlarındaki Yeşilçam izleriyle Burak Deniz, etkileyici ses tonuyla İlhan Şen, dünyanın her yerinde geçerli yeteneği ve ses tonuyla Uraz Kaygılaroğlu.

‘Çok başarılı olacaklar’

Fatih Enes Ömeroğlu, yapımcı

Cemre ve Aytaç’ın Türkiye’nin yeni jönü ve jönfisi olarak seçilmeleri ARC Film ailesi olarak bizi çok mutlu etti. Cemre ve Aytaç ‘Baht Oyunu’nun başrolleri olarak gerçekten mükemmel iş çıkardılar. Hem televizyonda hem de sosyal medyada dizimizin, geçen yazın en başarılı işlerinden biri olmasında büyük pay sahibi onlar. Gelecekte de çok başarılı olacaklarına ve başrol olarak çok özel işlere imza atacaklarına inancım tam.

‘Kimyaları ödül getirdi’

Aslı Demirer, müzisyen

Dizi müzikleri yaptığım için birçok oyuncuyu yakından gözlemleme şansım oluyor. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in ekranda çok güzel bir kimyası vardı. Zaten bu sayede geçen yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülüne layık görüldüler. Şimdi de ‘Seversin’ dizisinin müziklerini yaptığım için Burak Yörük ve İlayda Alişan’ı takip ediyorum. İkisi de çok genç ve parlak oyuncular.

‘Bihter’e yas tuttuk, Çakır’a helva kavurduk’

Hakan Gence, Hürriyet Gazetesi Hafta Sonu Ekleri yazarı





Bundan yaklaşık 16 yıl önce ‘Yaprak Dökümü’, 14 yıl önce ‘Aşk-ı Memnu’ ve 11 sene önce de ‘Ezel’ dizileri hayatımıza girdi. O zamanlar karşımızda bugünkü kadar çok sayıda yapım yoktu veya her gün yeni bir oyuncuyla tanışmıyorduk. En önemlisi de sosyal medya kullanımı yok denecek kadar azdı. Ekranda gördüğümüz, güçlü hikâyelere sahip dizilerin oyuncuları bizim için adeta canlandırdıkları karakterlerdi. Dizide ölen Bihter için yas tutuyor, Çakır için helva kavuruyorduk. Yıllar süren işler kült dizilere, yetenekleriyle hayatımıza giren o isimler de starlara dönüştüler. Haliyle eskiden topçu veya popçu olmak isteyen gençlerin hayallerini oyunculuk süslemeye başladı.

Artık dijital platformlar ve sosyal medyanın da gücüyle hemen her sezon onlarca farklı isim hayatımıza giriyor. Şimdi belki ekrana çıkmak, bir dizide rol almak daha kolay ama bu kadar isim arasından sivrilmek, eski starlar kadar kalplerde taht kurmak çok daha zor. Çünkü bir kişinin takipçiler, hayranlar, yetenek, doğru proje, çok çalışma, iyi yönetilme ve düzgün bir fizik gibi pek çok özelliği barındıran müthiş bir pakete sahip olması biraz zor. Bunlar da yetmiyor; sosyal medyasında hayatını paylaşan, insanlara değen, burnu Kaf Dağı’na çıkmayan isimler gençlerin ilgisini çekiyor. Yine de umut vaat eden, bu yolda emin adımlarla ilerleyen isimler dikkat çekiyor.



Farklı işlerle öne çıktılar



Listenin birincisi Aytaç Şaşmaz jön kriterlerini fazlasıyla karşılayanlardan; yetenekli, yakışıklı... Türk kadınının ideal tiplerinden; uzun boylu, dozunda kaslı, temiz yüzlü... Aynı zamanda gerçekten göründüğü gibi kibar ve egodan uzak. Bunlar onu yaşıtı oyunculardan hızla ayırıyor. Kariyerini skandallara ve magazine bulaşmadan yönetiyor. Instagram’da 4 milyona yakın takipçisi var. Ciddi ve dönemsel olmayan bir fan kitlesine sahip. Hayranları onu ‘prens’ olarak tanımlıyor.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen kısa sürede karşımıza farklı türden işlerle çıkarak sırtını sadece romantik komedilere yaslamadığını gösterdi. Onu ilk olarak ‘Söz’ dizisinde gördük. Ardından ‘Hekimoğlu’yla kendini daha geniş kitlelere tanıttı. Kanal D’de geçen yaz yayımlanan ‘Baht Oyunu’ dizisinde ilk başrolündeydi ve rüştünü ispatladı. Cemre Baysel’le daha sonra gerçek bir ilişkiye dönen kimyaları da ekrandan izleyiciye aktı. ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filmiyle beyazperdeye de göz kırptı ve başarılı oldu.

Listenin jönfisi olan Cemre Baysel iri gözleri, kocaman gülümsemesi, doğal tavırlarıyla ‘mahallemizin kızı’ gibi. Çok bizden bir havası var. Türkiye’nin ‘Sandra Bullock’u adeta. Onun da 3.2 milyon Instagram takipçisi var. 23 yaşında olmasına rağmen 8 farklı iş ve karakterle karşımıza çıktı. Ama onun da kırılma noktası diyeceğimiz işi ‘Baht Oyunu’ oldu. Aytaç Şaşmaz’la gerçek hayattaki aşkları izleyiciyi etkisi altına aldı. Yeni işi ‘Senden Daha Güzel’de de romantik komedi alanında kendini bir kere daha ispatladı.

‘Geleceği parlak’

Elçin Yahşi, gazeteci

Oktay Çubuk internet dizisi ‘Duran’da ve 2022 yapımı ‘Baba’ dizisinde hemen dikkat çekti. Rol aldığı ‘Bir Nefes Daha’ filmi Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı. Üstelik ‘baby face’ olmayan, estetiksiz bir yakışıklı. ‘Ah Nerede’ projesiyle ilgili şüphelerim olsa da geleceğinin parlak olduğuna hiç kuşkum yok. Kadın oyuncular arasında da Aslıhan Malbora’yı başarılı buluyorum. ‘Etkileyici’ ve ‘Üç Kuruş’ dizilerini izlemiştim. Özellikle ‘Etkileyici’deki hâkimiyeti tartışılmaz. Bir değişiklik olur mu bilmem ama ‘Beverly Hills 90210’un yerli uyarlamasında rol alırsa geleceğe doğru çok sağlam bir adım daha atmış olacak.

‘Klişe eril jönlerin arasından sıyrıldı’

Bağlan Keskin, L’Officiel Hommes Türkiye Yayın Yönetmeni

Jönlerde Selahattin Paşalı’yı çok başarılı buluyorum. Çünkü erkekte sadece fiziksel özelliklerin değil iyi bir oyuncu olmanın da ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Üstelik klişe eril erkek jönlerin arasından sıyrıldı ve daha gerçekçi bir karakterle bunu başardı. Jönfi seçimim de Melis Sezen. Sevilmesi çok zor bir karakteri sevdirip onu ana karakter haline getirdi. Ayrıca ekrandan izleyiciye gerçekten his verebilen genç oyunculardan biri. Tıpkı ‘öteki kadın’da yıldızlaşan Serenay Sarıkaya gibi.

‘Sektöre sürekli yeni isimler katılıyor’

Muhsin Akgün, fotoğrafçı

Yeni Beren ve Kıvanç kavramının günümüzde çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Alternatif alanların çoğalması, sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla, daha hızlı tüketen ve sürekli alttan yeni isimlerin sektöre katıldığı sert bir dönem. Fakat Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu bence genç isimler arasında öne çıkıyor.

‘Uzun bir kariyer onları bekliyor’

Binnaz Saktanber, TV yazarı

Asude Selma Kalebek’i ‘Kulüp’ dizisindeki kendi deyimiyle ‘evcilleştirilmemiş’ bir karakter olan Raşel’le tanıdık. Henüz 22 yaşındaki Kalebek’in bir sonraki işiyse hepimiz için büyük bir merak konusu. Erdem Kaynarca’yı da ilk kez, neredeyse tamamı bir yüzme havuzunda geçen ‘Red Speedo’ oyununda izlemiş ve çok beğenmiştim. Sonraki yıllarda ‘Yasak Elma’ ve ‘Ada Masalı’ dizilerinde birbirini tekrar etmeyen yardımcı rollerle çıktı karşımıza. Şimdi de ‘Gül Masalı’nda iyi kalpli toprak ağası Toprak Atabey rolüyle başrolde. ‘Gül Masalı’ kaç sezon sürer kestirmek zor ama Kaynarca’yı uzun ve parlak bir kariyerin beklediği çok belli.

‘O kadar doğal bir oyuncu ki’

Anıl Kurtuldu, oyuncu-sunucu

Genç aktörlerden Arif Diren’i çok başarılı buluyorum. Kanal değiştirirken kendisine ‘Kırgın Çiçekler’ isimli bir dizide denk geldim. Yüksek enerjili, gerilim dolu bir sahneydi. Oyunculuğu o kadar doğaldı ki bir sonraki bölümlere Diren’in performansını izlemek için baktım. Kadın oyunculardansa Hayal Köseoğlu bence çok iyi. İlk olarak ‘Mucize Doktor’ dizisinde ona denk geldim ve bu nasıl bir doğal oyunculuk dedim. Kendisi tiyatroda da çok başarılı performanslara imza atıyor.

‘İzleyicilerin aklını gıcıklıyor’

Yasemin Şefik, Episode editörü

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi potansiyelleri olduğunu düşündüğüm iki isim Oktay Çubuk ve Melis Sezen. Oktay anaakım, dijital ve bağımsız işlerde farklı karakterlerle izleyicinin hafızasına yerleşmeye başladı. Melis Sezen, keskin karakter seçimi, izleyicinin aklını gıcıkladığı oyunculuğu ve günlük yaşamıyla dinamikleri elinde tutuyor. Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu ve Aslıhan Malbora da beğendiğim diğer isimler.

‘Ekrana çok yakışıyor’

Bahar Çuhadar, Hürriyet Cumartesi tiyatro yazarı

Pınar Deniz’i son senelerde çok yapımda izledik. Ekrana kesinlikle çok yakışıyor. Duru bir güzelliği, su gibi bakışları var. Sempatik halleriyle yeni başjönfi olur bence. Oyunculuk konusunda büyük iddiaları yok ama, şimdilik... Uraz Kaygılaroğlu son dönemin parlayan erkek oyuncularından. Yüz hatları, bakışları, boyu bosu fevkalade, gerçekten çok yakışıklı. Ekrana çok uyumlu bir fiziğe, sese ve bakışlara sahip. Dahası hem fiziki olarak hem de tavırlarıyla kılıktan kılığa girmede hayli başarılı. Oyunculuğunu izlemek gerçekten doyurucu. Yeni başjön olur mu olur ama Kıvanç Tatlıtuğ’un yerini alabilir mi? Sanmam. Kıvanç’ın yıldız tozuna sahip yeni bir jön gelmedi henüz piyasaya.

‘Tavrı ve yeteneğiyle...’

Emre Yunusoğlu, fotoğrafçı

Aktörlerden yaptığı işlerdeki duruşu, tavrı ve oyunculuk yeteneğiyle Selahattin Paşalı’yı beğeniyorum. Aktrislerden de Pınar Deniz ve Ece Yüksel çok iyi.

‘Pınar Deniz’in çizgisi çok iyi’

Duygu Bengi, Based Istanbul Dergisi İmtiyaz Sahibi

Boran Kuzum’u hem oyuncu olarak çok güçlü buluyorum hem de gerçekten stil sahibi olduğunu düşünüyorum. Onu bugüne kadar hep ‘beyefendi’ rollerinde izlemiştik ama yeni projesinde farklı bir karakteri canlandıracak. Köyde geçen bir kara mizah hikâyesinde bambaşka bir yönünü izleyeceğiz. Tiyatrosunun da güçlü olduğunu düşünüyorum. ‘Martı’daki performansı başarılıydı. Beğendiğim bir diğer erkek oyuncu da Selahattin Paşalı. Proje seçimleri çok iyi. ‘Kurak Günler’de harika bir performans sergiliyordu. Kadınlardan Pınar Deniz’in çizgisini çok beğeniyorum. Oyunculuğundaki gelişimi ve kendini güncellemesi oldukça etkili. Melisa Şenolsun ve Büşra Develi de hep görmek istediğim bir kadın profili çiziyorlar. Türk televizyonlarındaki kadın temsillerinin bu ritme evrilmesi gerekiyor.

‘Farklı bir yüz’

Asu Maro, Milliyet yazarı

Pınar Deniz’i beğeniyorum. Hem kendine özgü, farklı bir yüz hem de iyi bir oyuncu. Ahsen Eroğlu’nun şahane bir enerjisi var. Ekin Koç parlak bir oyuncu, yıllar içinde istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Selahattin Paşalı’yı ‘Aşk 101’ dizisinden beri beğeniyorum. Uraz Kaygılaroğlu da iyi bir oyuncu.

‘Hevesleri var’

Rana Denizer, Ranini TV kurucusu

Kaan Miraç Sezen, Deniz Can Aktaş ve Özgür Foster geleceğin jönleri olmaya aday. Serra Arıtürk, Aslıhan Malbora ve Hafsanur Sancaktutan da jönfi adaylarım. Her biri için gerekçem de aynı aslında. Güçlü oyun hevesleri var ve yetenekliler. Plastik malzemeleri de ekranın istediği kadar güçlü.

HERKESİN BİR FAVORİSİ VAR

Deniz Özpınar (37), öğretmen

Cemre Baysel, gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu gösterdi.Tarık Emir Tekin de çok başarılı; yolu açık.

Deniz Aras (40), avukat

Burak Deniz farklı rollere girmekten çekinmiyor. Uraz Kaygılaroğlu eğlenceli, başarılı. Pınar Deniz ekrana çok yakışıyor.

Nazike Aköz (65), emekli hemşire

Sinem Ünsal hem güzel hem de iyi oyuncu. Taner Ölmez’i ve Onur Tuna’yı da başarılı buluyorum.

Kübra Çöl (46), editör

Sinem Ünsal’ın sempatikliği ekrandan seyirciye geçiyor. Tolga Sarıtaş da her role kolaylıkla uyum sağlıyor.

Halil İbrahim Gören (39), öğretmen

Tarık Emir Tekin’in inandırıcı bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum. Burak Yörük’ün geleceği çok parlak. Melis Sezen de ‘Sadakatsiz’de dikkatimi çekti.

Aslı Akyüz (30), ekonometrist

Cemre Baysel eğlenceli ve çok doğal. Burak Deniz’i de başarılı buluyorum.

Irmak Atalay (14), öğrenci

‘Kardeşlerim’de duygularını sanki yaşayan Halit Özgür Sarı ve ‘Mucize Doktor’un sempatik oyuncusu Sinem Ünsal...

Türker İzzet İşbilir (38), avukat

Tolga Sarıtaş yeteneğiyle ve yakışıklılığıyla ön planda. Yağmur Tanrısevsin’i de çok beğeniyorum.

Burcu Gürtürk Kadak (42), gazeteci

Pınar Deniz ‘Vatanım Sensin’ dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti ve son dönemde yıldızı giderek parlıyor. Son derece yetenekli, beğenerek izliyorum. Ekran ışığı dediğimiz, oyunculuğun olmazsa olmaz kriterini sonuna kadar taşıyor. Selahattin Paşalı’nın da bugüne kadar rol aldığı hemen her filmi ve diziyi izledim. Farklı karakterleri ustalıkla canlandırıyor.

Efe Candaş Silin (38), finans yöneticisi

Eda Ece özgüveniyle ön plana çıkıyor, ekranda parlıyor resmen. Serkan Çayoğlu’nun da önü açık, özellikle ‘Kıbrıs’ dizisindeki performansını

çok beğendim.

Selva Vural (38), yüksek ekonometrist

Miray Daner ‘Kuş Uçuşu’ dizisinde mimikleri ve oyunculuğuyla göz dolduran, ileride yıldızının daha da parlayacağına inandığım yetenekli bir oyuncu. Jön olarak da Boran Kuzum

öne çıkıyor.

Gülden Üzgün (33), mali müşavir

Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül son dönemin en başarılı oyuncuları. Her ikisi de oynamaktan çok yaşıyor gibi. Özel hayatları hep arka planda kalıyor ve gizemliler.

Aslı Gülen (28), avukat

‘Teşkilat’ dizisinden Çağlar Ertuğrul ve ‘Kasaba’nın Doktoru’ dizisinden Deniz Can Aktaş dikkatimi çekiyor. İkisi de karizmatik ve başarılı. Jönfilerde de Deniz Baysal...

F. Zuhal Cengiz (66), emekli bankacı

Engin Öztürk’ün oyunculuğunu çok beğeniyorum. Yakışıklı ve samimi buluyorum. Kadınlarda da Aybüke Pusat... Şirin, samimi ve iyi bir oyuncu.

Hande Sönmez (38), iletişimci

Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu hem çoktan rüştlerini ispatladılar hem de daha da parlamaya müsaitler. Yeni Kıvanç ve Beren olurlar mı bilemiyorum ama çok büyük yıldız olma kumaşına sahipler. Yetenek, duruş ve zekâ olarak benim favorilerim bu iki oyuncu…

Nagehan Yıldırım (46), oyuncu

Metin Akdülger ve Miray Daner’i beğeniyorum. Hem iyi hem kötü, her role girebiliyorlar.

Elif Aktuğ (53), gazeteci

Alina Boz ve Burak Tozkoparan sadece güzel ve yakışıklı değil, son derece yetenekliler ve ekran ışıkları var. Sevimliler, hem dünya sinemasında var olacak kadar çarpıcılar hem de sıradan karakterleri oynarken ‘bizden biri’ gibiler. Sadece biraz daha tecrübeyle ve iyi ekiplerle çok daha iyi bir noktaya gelebilirler.