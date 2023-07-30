Haberin Devamı

Geçen yıl 2 adetken bu yıl 1 olarak sayılan ada martısı ve küçük sakarca türleri Türkiye’nin en yalnız kuşları oldu. Sayım sonuçlarına göre IUCN’nin Kırmızı Liste’sindeki dikkuyruk, 4 farklı alanda 8 birey olarak sayıldı. 2021’de 1.445, 2022’de ise 88 adet olarak sayılmıştı. Elmabaş patka geçen yıl 58 bin 429 adetken bu yıl 32 bin 850, yelkovan geçen yıl 3 bin 784 adetken bu yıl 2 bin 351, büyük orman kartalı geçen yıl 9 adetken bu yıl 7 olarak sayıldı. Kulaklı batağanın sayısıysa 1’den 13’e yükseldi.