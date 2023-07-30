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Türkiye’nin en yalnız kuşları

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#Doğa#Hürriyet Pazar#DKMP
Türkiye’nin en yalnız kuşları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 00:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün (DKMP) ‘2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı’ raporuna göre nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden altısının sayısının daha da azaldığı, birininse arttığı belirlendi.

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Geçen yıl 2 adetken bu yıl 1 olarak sayılan ada martısı ve küçük sakarca türleri Türkiye’nin en yalnız kuşları oldu. Sayım sonuçlarına göre IUCN’nin Kırmızı Liste’sindeki dikkuyruk, 4 farklı alanda 8 birey olarak sayıldı. 2021’de 1.445, 2022’de ise 88 adet olarak sayılmıştı. Elmabaş patka geçen yıl 58 bin 429 adetken bu yıl 32 bin 850, yelkovan geçen yıl 3 bin 784 adetken bu yıl 2 bin 351, büyük orman kartalı geçen yıl 9 adetken bu yıl 7 olarak sayıldı. Kulaklı batağanın sayısıysa 1’den 13’e yükseldi.

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#Doğa#Hürriyet Pazar#DKMP

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