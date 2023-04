Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can: ‘Bizim motivasyonumuz basketbolun kendisi’

Haberin Devamı

Sümerbank ve Mülkiyespor’da forma giydikten sonra genç yaşta antrenörlüğe başladı Erdem Can. Türk Telekom’da yardımcı antrenörlük yaptı. 2006’da Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Yeni Zelanda Milli Takımı’nın teknik ekibinde yer aldı. Olin Edirne’de başantrenörlük görevini üstlendi. 2012’de Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geldi. Simone Pianigiani, Zeljko Obradovic, Igor Kokoskov ile çalıştı. NBA takımlarından Utah Jazz’de görev aldı. 2022’de Türk Telekom’a başantrenör olarak döndü ve Türk Telekom; Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi geride bırakarak liderlik koltuğunda. Şimdi de EuroCup finalinde...

* Sezona damga vurdunuz. EuroCup’ta finalde, ligde lidersiniz. Nasıl hissediyorsunuz?

İyi hissediyoruz. Bugüne kadar iyi çalıştık, mutluyuz.

* Türk Telekom’da yardımcı antrenörlüğün ardından başantrenör olarak dönmeyi düşünüyor muydunuz?

Özellikle bir takım için başantrenörlük düşüncem yoktu. Başantrenörlük isteğim hep vardı tabii. Ama doğru zaman ve doğru yerde olmak önemliydi.

* Yakalanan bu başarıyı bekliyor muydunuz?

Şu an bulunduğumuz yere başarı diyebilir miyiz bilemiyorum. Bizim tek düşüncemiz başladığımız günden itibaren daha iyiye gidebilmekti, şu anda her geçen gün daha iyiye gidebildiğimizi görüyoruz, o bizi mutlu ediyor.

* Fenerbahçe’de Zeljko Obradovic, Simone Pianigiani, Igor Kokoskov gibi isimlerle çalıştınız. Sizce onlar size ne kattı ya da siz onlara neler kattınız?

Onlardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Hem mental olarak, hem teknik anlamında, hem liderlik anlamında hem de takımdaşlık anlamında... Basketbol karşılıklı bir alışveriştir. İnanıyorum ki basketbola olan tutkum, takıma olan inancımla, çalıştığım yerde elimden gelen her şeyi yapmamla ben de ufak da olsa bir şeyler katmışımdır.

* Başantrenörlük teklifi gelmedi. Fenerbahçe’ye kırgın mısınız?

Kesinlikle hayır.

* Özellikle sosyal medyada sık sık Ergin Ataman’la kıyaslanıyorsunuz... Ne dersiniz?

Ergin Ataman Türk basketbolunun şu anda en kariyerli antrenörü. Takdir etmekten başka söyleyebileceğim bir şey yok.

* Ufuk Sarıca, Orhun Ene ve Ergin Ataman’la birlikte Avrupa basketboluna damga vuracak bir isim olarak görülüyorsunuz...

Hepsi benim saygıdeğer antrenör abilerim. Aramızda jenerasyon farkı var ama ben onlarla çalıştım. Bu koçların hepsiyle aynı cümle içinde olmak benim için büyük bir onur. Onlar çok uzun süredir emek veriyorlar, bizim daha gidecek yolumuz var. Umarım onların yaşadığı başarılar gibi başarıları yaşama şansı yakalarım.

* Maç esnasında mimikleriniz, hareketleriniz dikkat çekiyor...

Ben ilk günden beri kendim olmaya çalışıyorum, dolayısıyla mimiklerimin ya da hareketlerimin çok farkında olmuyorum. Oyuna ilk andan son ana kadar konsantre olmaya çalışıyorum. Başarının böyle geleceğini düşünerek takıma bu yönde katkı vermeye çalışıyorum. O halimin vücut dilime nasıl yansıdığını ben de maçları tekrar izlediğimde görüyorum.

* Takımı ne motive ediyor?

Motivasyon rutinimiz yok, zaten basketbolun kendisi bir motivasyon unsuru bence. Her rakibe, her maça, her antrenmana ne yapmak istediğinizi bilerek gelirseniz o motivasyonunuzu kendiniz yaratıyorsunuz.Bizim motivasyonumuz basketbolun kendisi.

* Takım sizinle dertleşir mi?

Dertleşir tabii ki. Biz sahanın dışında da çok iyi arkadaşız. Saha içinde ben agresif ve talepkâr görünüyor olabilirim ama o çizgiyi geçtikten sonra hepsi bilir ki her şeyi beraber yapacak, paylaşacak, birbirimize destek vereceğiz. Hayatla ilgili her konuda...