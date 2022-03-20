‘TikTok’ta kuralları ihlal eden tüm içerikler kaldırılıyor’

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TikTok, 156 ülkede ve 75 dilde kullanılıyor. Her ay yaklaşık 1 milyar kişi platforma giriyor, içerik üretiyor, paylaşılanları izliyor. Bunca kalabalığı ağırlayan platform aynı zamanda pek çok eleştiri okunun hedefinde… 7-8 yaşındaki çocukların viral videolardaki dudak büyütme gibi ‘challenge’ları taklit etmesi ya da cinsiyetçi, ayrımcı içeriklere maruz kalmaları platforma yönelik şikâyetlerin başında geliyor. Ayrıca kimi içeriklerin gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği iddia ediliyor. Bu iddialarla ilgili sorularımızı kısa süre önce göreve gelen ve ilk kez konuşan TikTok’un Türkiye sözcüsü Emir Gelen’e yönelttik.



*TikTok nasıl bu kadar hızlı büyüdü?

Bize göre TikTok bir sosyal medya platformu değil, sürekli içerik üretilen bir eğlence platformu. ‘Sizin için’ öneri sistemi, takip edilen içerikleri izlerken ne kadar vakit harcadığınız gibi birçok veriye dayalı olarak ilgi alanlarınızı öğreniyor ve bunlara ilişkin içerikleri öne çıkarıyor. Ama sürekli aynı videolarda takılı kalmayın ve yeni içerikler keşfedebilin diye de belirli aralıklarla tercihleriniz dışında kalan içerikleri öneriyor. İnsanlar arama yapmaya gerek duymadan burada hoşça vakit geçiriyor ve eğleniyor. Ama en büyük sırrımız güçlü, yaratıcı ve kapsayıcı bir topluluğumuzun olması.



* Rakipleriniz de uygulamalarına TikTok benzeri özellikler ekledi ama bu sizin büyümenizi engellemedi...

TikTok’ta kullanıcılar kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarma konusunda çok daha özgür. Bu özgürlük alanı haliyle daha ilgi çekici. Ayrıca din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayırt etmeksizin kucaklayıcı ve kapsayıcı. Burada kim olduğunuz önemsiz, eğer iyi içerik üretirseniz büyük etkileşim alabilirsiniz. Belli güzellik kalıplarının esas alındığı, kusursuzun peşinde koşan bir platform değil. Herkes olduğu gibi ve gerçeğe daha yakın. İnsanların TikTok’u bu kadar sevmesinin sebeplerinden biri de bu.

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Emir Gelen, TikTok’un belli güzellik kalıplarının esas alındığı, kusursuzun peşinde koşan bir platform olmadığını söylüyor: “Herkes olduğu gibi ve gerçeğe daha yakın.”

* TikTok; gençler, çocuklar ve kişisel verilerin korunması gibi birçok konuda eleştiriliyor. Bunlara nasıl cevap veriyorsunuz?

Bu platformun kötüye kullanılmasını önlemek için bulunduğumuz ülkelerdeki yetkili kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel haklarını emniyete almak ve onları güvende tutmak önceliğimiz. İçerikler, herhangi bir raporlama ya da bildirimden önce hem sistem üzerinden hem de moderatörler tarafından ‘Topluluk Kuralları’ denetiminden geçiyor. Ve kuralları ihlal eden içerikler kaldırılıyor.

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Evet, tabii ki. Bazı kullanıcılar yaşını farklı gösteriyor. Bunları tespit ettiğimiz an ilgili birimlerimiz hesapları kapatıyor. Çünkü 13 yaş altının platformu kullanmaması gerekiyor. TikTok Apple App ve Google Play mağazalarında +12 ibaresiyle yer alıyor. Hem iOS hem de Android, ebeveynlerin uygulama, özellik, film ve müzik gibi pek çok içeriği cihaz düzeyinde engellemesine veya sınırlamasına olanak tanıyan ebeveyn denetimleri sunuyor.Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarını, ebeveynlerinin hesaplarına bağlayarak TikTok’taki faaliyetlerini, platformda ne kadar zaman harcadıklarını takip edebilecekleri bir sistem yarattık. Bu kullanıcıların videoları indirilemiyor, özel mesaj atılamıyor. 13-15 yaşındaki kullanıcılara ait hesaplar otomatikman ‘gizli’ olarak tanımlanıyor; sadece kullanıcının takipçi olarak onayladığı kişiler videolarını izleyebiliyor. 16 yaşından küçük kullanıcılara ait hesapların doğrudan mesaj veya canlı yayın göndermesine izin verilmiyor. Video indirme, Duet ve Stitch gibi özellikler 16 yaş üstü kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Eylülde #gencolmak kampanyasıyla bunu 13-18 yaş grubuna anlattık. Getirdiğimiz yeni özellikler sayesinde 13-18 yaş gençlerin aile denetiminde TikTok kullanmasının hiçbir sakıncası yok.

Türkiye kilit BİR pazar

* Türkiye’nin TikTok’un bütün global operasyonları içindeki yeri nedir?

Açıkçası bizim için Türkiye çok önemli ve kilit bir pazar. Türkiye’de büyüyen topluluğumuzdan oldukça mutluyuz. Geçen ekim ‘Sosyal Ben Vakfı’ ile nesillerin dijital refahı alanında bir kampanya ve hashtag (#gencolmak) çalışması yaptık. Amacımız TikTok’taki güvenlik özelliklerini duyurabilmek ve insanların bu konudaki farkındalığını arttırabilmekti. Sadece bir haftada #gencolmak hashtag’i 785 milyon izlenmeye ulaştı.

Bu, Türkiye’de sürekli büyüyen ciddi bir kullanıcı kitlemizin olduğunu gösteriyor.

TikTok eğitim için mükemmel bir araç OLABİLİR

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Emir Gelen, TikTok’un bundan sonrası için hedeflerini sıraladı:

* Öncelikle herkesin faydalanacağı, güvenli internet ve güvenli sosyal mecra kullanımı bizim ana hedefimiz.

* Yaratıcılık ve eğlence dendiğinde bunun hemen TikTok’la bağdaştırılmasını amaçlıyoruz.

* Biz kısa videolar aracılığıyla sunulabilecek içeriklerin potansiyeline çok inanıyoruz. Küçük boyutlu, etkileşimi yüksek, ilgi çekici eğitim içerikleri için TikTok’un mükemmel bir araç olacağını düşünüyoruz.

* Geçen yıl içerik üreticilerimize ‘vlog’ dediğimiz, daha uzun video olanağı sunmaya başladık. Bu 1 dakikadan uzun videolarla dünya çapında 5 milyar izlenmeye ulaştık. Üretilen videoların uzunluğu da ortalama 2 dakika 14 saniyeydi.

10 dakikalık video çekebilme özelliğini de başlattık. Yakında Türkiye’de de aktif olacak.

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Genç nesilden fenomenler sayesinde haberdar oluyorum

* Tiktok’ta hangi içerik üreticilerini takip ediyorsunuz?

CZNBurak’ın 55 milyon takipçisi var. Yemekle ilgili içerik üretimi konusunda çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Burak’ın paylaşımları sonrası acıkıyorum veya mutfağa giriyorum. Cemre Solmaz, Tutku Tarçın, Nursema Altuntaş gibi isimleri takip ediyorum çünkü biraz da genç nesilden bu arkadaşlarım sayesinde haberdar oluyorum. Sanat tarafında da gerçekten kıymetli içerik üreticilerimiz var. Ferhat Aslan var mesela, metroda insanların resimlerini çizip hediye ediyor. Evrim Ağacı bilim alanında içerik paylaşıyor.

Bu işin kesin bir formülü yok. TikTok sayesinde geniş kitlelere ulaşan aşçımız. sporcumuz da var, rap’çimiz, ressamımız da... Tüm bunların ortak noktaları kendilerini arzu ettikleri gibi ifade edebilmeleri. İşini ya da bir hobisini severek yapan ve bunu paylaşan herkes yüksek takipçiye ulaşabilir. Ama bence en önemlisi özgün olabilmek, yaratıcılığa ilham verebilmek.

Güvenlik Danışma Konseyi kuruldu

Kısa süre önce, TikTok bünyesinde bölgesel bir Güvenlik Danışma Konseyi kuruldu. Emir Gelen’in deyişiyle bu sektörde bir ilk. Akademi ve sivil toplumdan 6 kanaat önderi, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere uzmanlıklarını paylaşarak stratejiler geliştirmeye çalışacak. Doç. Dr. Akın Ünver de bu konseyde Türkiye’yi temsil ediyor. Doç. Dr. Ünver’in bu konudaki değerlendirmesiyse şöyle: “Sosyal medyada güvenlik, mahremiyet ve ruh sağlığı gibi konular son 10 yıldır gündemde. Tüm sosyal medya platformları bu konuda önemli adımlar attı. Ancak örnek vermek gerekirse Güney Amerika’dakileri rahatsız eden içerikler Asya’da kabul edilebiliyor. Bu sebeple her platform için bölgesel dinamiklere odaklanacak alt güvenlik kurulları ihtiyacı doğdu. TikTok buna Ortadoğu-Kuzey Afrika-Türkiye bölgesi için özel kurduğu Güvenlik Danışma Konseyi’yle öncülük yaptı. Diğer platformların bu örneği takip edeceğini söyleyebiliriz.”