Televizyonda ne var?

Bir akşam yalnız oturmuş, o dönemin popüler dizilerinden birini izliyordum. Görmeden dinliyor oluyorsunuz tabii, repliklerden ne anlarsanız o kadarıyla yetiniyorsunuz... Heyecanlı bir diyalog sırasında telefonum çaldı. “Hay Allah, tam sırası!” deyip açtım. Bir arkadaşımdı, hoşbeşten sonra ne yaptığımı sordu. Diziyi izlediğimi ve böyle biraz zor olduğunu söyleyince sahneleri anlatmayı teklif etti. Başladı, çok müthiş olmuştu... Sonraki bölümlerde de olabildiği kadar yanımda olmaya çalıştı, aramızda 3 bin kilometre olmasına rağmen...

Görmesek de görülmek...

Bu yazıyı yazmadan önce bir film festivalinin engelsiz hale getirilmesi toplantısına katıldım. Hatırlanmak güzel şey. Görülmek önemli, benim görmüyor olmamın bir önemi yok.

Son yıllarda betimlenmiş filmler çoğaldı. Televizyon kanallarının internet sitelerinde ‘engelsiz’ başlığıyla sunulan diziler bir hafta geriden geliyor. Bir de kanalların tüm içerikleri betimlenemiyor. Oysaki hepsine ihtiyacımız var, hatta reklamları bile merak ediyoruz.

Sinemalarda genellikle Türk filmlerini izlerken kullanılan bir uygulama var, vizyondaki filmleri anında betimliyor. Bu uygulama neden televizyon programlarına uygulanamıyor? Biz de böylece ailece oturup sevdiğimiz bir diziyi birlikte izleyebiliriz. Ayrıca görmesek de haberleri sizin gibi her gün takip ediyoruz, görüntüleri de merak ediyoruz ama böyle bir uygulama yapılmadığı için ancak yanımızda biri varsa ona sorarak öğreniyoruz. Biri yoksa biz de yokmuş gibi hissedebiliyoruz.

Radyoda yayımlanan maçlar çok harika... Hayal etmenizi çok kolaylaştırıyor, bence televizyondakiler de bunu gayet kolay yapabilirler, biz de ailece ya da arkadaşlarımızla aynı anda aynı keyfi yaşamış oluruz. Ayrıca halihazırda bunun bir uygulaması da var ve bunu biraz daha geliştirip hayata geçirmek çok da zor olmasa gerek.