Sosyal medya ikiye bölündü: İdeal ben ve gerçek ben

Sosyal medyadaki bu yeni akımı, Türkiye’deki öncülerinden Mimoza Cendey ve Nihan Erten anlattı. Bu yıl doğum yapan oyuncu Müge Boz bikinili fotoğrafının altına düştüğü “Normal vücutları normalleştirin” notunu detaylı olarak açıkladı. Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ise Instagram’ın güzellik normları ve altında yatan psikolojiyi yorumladı. Tarafınızı seçebilirsiniz...

Mutlu olma kriterlerimiz bile sanal âleme göre...

Nihan Erten (@buaradaNianBen)

Instagram’la hayatımıza giren şey -miş gibi yapmak... Bilgiliymiş gibi, hayvansevermiş gibi, neşeliymiş gibi, zenginmiş gibi, fitmiş gibi... İstediğiniz her şey olabilirsiniz, ‘ideal ben’i yansıtabilirsiniz. Bu o kadar basit ki!

Ama bu sizi gittikçe dibe sürükleyecek, mutsuz edecek. Instagram’da gezindiğinizde diğer insanların sizden çok daha iyi bir hayat yaşadığına inanıyorsunuz. Mutsuz oluyorsunuz. Belki hayallerinizi bile burada gördüklerinizin üzerine kuruyorsunuz. Mutlu olma kriterlerinizi sanal bir âleme göre değiştiriyorsunuz. Instagram’ın gerçeklik algınızı ve özgüveninizi etkilemesine izin vermeyin! Hepiniz güzelsiniz.

Sahip olduklarımız için

şükretmek gerek

Mimoza Cendey (@mimozaeverywhere)

Instagram artık sadece güzel anların, güzel fotoğrafların paylaşıldığı bir yer. Ancak vücutlarıyla barışık kadınların rahatça poz verdikleri, hatta kendileriyle dalga geçtikleri hesaplar bizi ‘Ben neden bu kadar güzel değilim?’ ruh halinden çıkarıyor. ‘Oh ya! Aslında onlar da tıpkı benim gibi’ bilincine ulaştırıyor.

‘Instagram vs Gerçeklik’ paylaşımlarımdan sonra o kadar güzel tepkiler aldım ki anlatamam! Kadınlar, her şeyin harika göründüğü hesaplardan sıkıldı. “Senin sayende vücudumla barışmayı, vücudumun benim için yaptıkları için şükretmeyi öğreniyorum” diyenler beni mutlu etti!

Düşünün vücudunuz sizin için neler yapıyor! Sağlıklı; yürüyor, koşuyor, dans ediyor... Yemek yiyor, konuşuyor, şarkı söylüyor! Sahip olduklarımız için şükretmek gerek. Ona iyi bakmalıyız. Bunları yaptıktan sonra ha çatlağımız var, ha selülitimiz... Vücutlarımız o kadar farklı ve özel ki! Bunu asla unutmamalıyız.

Bedenlerimize hak ettiği değeri vermiyoruz



Müge Boz

Kendimle barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklanıyorum bir süredir. İdeal vücut tipi algısına mahkûm olmamız şimdilerde Instagram’a ama önceleri de televizyon gibi mecralara dayanıyor. Güzel olan, bu durumun yavaş yavaş değişmeye başlaması.

‘Plaj vücudu’ kavramı eskidi. Her vücudun plaj vücudu olduğu fikrine odaklanıyoruz. Ben de sürekli spora giderek, fit kalmaya çalışarak ideal vücut için uğraşanlar arasındaydım. Bu durumun nasıl bir baskı yarattığını biliyorum. İşin bir diğer boyutu da birbirimizi sürekli yargılamamız... Böyle konuştuğuma bakmayın, ben de çok yargıladım. Hem başkalarını hem kendimi... Ama bunun ne kadar acı verici olduğunu fark ettim. Bedenlerimize hak ettiği değeri vermiyoruz. Hep beğendiğimiz, izlediğimiz kişilere benzemeye çalışıyoruz. Bu da bir depresyon sebebi olabiliyor.

Influencer Dana Emercer da bu akıma katılanlardan biri.

Profilinizdeki halinize benzemiyorsanız sorun vardır

Klinik psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu

Sosyal medya gerçek dünyaya güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkıp kişilerin kendilerini ‘ideal gördükleri forma’ biraz daha yakın kurgulayıp tüm dünyaya kendilerini sunabilecekleri bir alan haline geldi.

Bilgisayarın yanına bir ayna koyup profilinizi açın. Sonra bir profile, bir de aynaya bakın. İkisi birbirine benzemiyorsa sorun var. Neden mi? Çünkü bu durumda ya kendinizden memnun değilsinizdir ya da sosyal medyadaki halinizden çok memnunsundur. İki durum da sorunlu.

Sonuç, hazin bir yok oluş

İnsanın temel arzularından biri, diğerleri tarafından beğenilmek. Bu durum sosyal medyadaki güzellik normlarını belirliyor. Influencer’lar modayı oluştururken diğerleri bu teklik içinde var olmaya çalışıyor. Sonu tabii ki hazin bir yok oluş...

Dr. Cansel Poyraz Akyol’la yeni kitabımız ‘Bağlan’, sosyal medya profillerimizden çıkıp gerçek hayata yeniden nasıl bağlanabileceğimize cevap arıyor. Uygulama kitabımız; 12 günlük sosyal medya diyeti, farkındalık, duygu düzenleme, sosyal destek, günlük tutma ve nüksün önlenmesi gibi teknikleri içeriyor. Bunlar bedeninizle barışmanızı sağlayacak.

Bergüzar Korel, paylaşımında magazin diliyle dalga geçmişti.